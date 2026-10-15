مصارع مصري يخطف الاهتمام بحصده ذهبية بطولة العالم

خطف المصارع المصري مصطفى حسين الاهتمام بالنتائج التي حققها في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 سنة، حيث حصد الميدالية الذهبية متوجاً بطلاً للعالم خلال البطولة التي أقيمت في لاس فيغاس بأميركا.

وعدّت وزارة الشباب والرياضة المصرية فوز المصارع المصري مصطفى حسين بالميدالية الذهبية «لحظة فخر»، ونشرت المشهد الأخير في البطولة، وكتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «احتفال لبطلنا العالمي مصطفى حسين عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاماً، ورفع علم مصر عالياً على منصات التتويج العالمية... ألف مبروك يا بطل... ومزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً».

وكان اسم مصطفى حسين خطف الاهتمام بعد تصدره «الترند» على منصة «إكس» بمصر، الخميس، ونشر كثير من مستخدمي المنصة مشاهد له في مباراة الدور قبل النهائي وهو يتلاعب بمنافسه الأوكراني الذي هزمه 9 مقابل صفر ليصعد للدور النهائي ويتغلب على بطل أوروبا المجري بنتيجة (5 - 2) ليتوج بطلاً للعالم في المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً.

ويرى الناقد الرياضي المصري أيمن هريدي الإنجاز الذي حققه المصارع مصطفى حسين، بعدما واجه منافسه الأوكراني إيرفان ميرزويف في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية تحت 23 سنة وحصده الميدالية الذهبية بعد التغلب على خصمه المجري «تأكيداً رسمياً على توهج المصارعة المصرية التي باتت ضمن كبار اللعبة، بفضل المواهب التي تمثل مصر وإصرارها على التفوق والجلوس على منصة التتويج، بالرغم من الصعوبات التي تواجه معظم الأبطال المصريين».

نتائج البطل المصري مصطفى حسين (إكس)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح البطل المصري لم يأت من فراغ لكن بعد مسيرة قوية من التحدي والتدريبات والرغبة في رفع علم مصر، وعدم الرهبة من مواجهة أي خصم في العالم، بالإضافة إلى سمعة المصارعة المصرية عالمياً، التي أصبحت (بُعبع) المنافسين في جميع المحافل الدولية».

وأكد هريدي أنه يجب الاهتمام بهؤلاء الأبطال، والعمل على زيادة قدراتهم، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك الدولي، وإقامة معسكرات خارجية للحفاظ عليهم، بصفتهم كنزاً رياضياً يسهم في رفع علم مصر.

ويؤكد الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «مصر لديها تاريخ رائع في منافسات المصارعة، ولديها كثير من الأبطال، وهي من الألعاب التي حصلنا فيها على ميداليات، ولدينا بطل تاريخي مثل كرم جابر»، وبينما يؤكد البرمي سعادته بفوز مصطفى حسين وهذا الاكتساح الكبير لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب تحت 23 سنة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، تمنى أن يحظى هذا البطل بالدعم والتجهيز للأولمبياد والمراهنة على قدراته. قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا البطل يستحق الدعم المادي أولاً قبل المعنوي، فالتجهيز لهذه البطولات والألعاب ليس سهلاً، كما أن دعم هذا البطل سيكون رسالة إيجابية خصوصاً وأننا خلال الأشهر الماضية رأينا أكثر من واقعة هروب لعدد من اللاعبين، وهو مؤشر سيئ، وبالتالي دعم من يحقق ميدالية يعد رسالة ضرورية في هذه اللحظة».

وتابع البرمي: «أكرر أنني أتمنى أن تخصص إدارة الرياضة في مصر الدعم الأكبر للألعاب التي نحقق دائماً فيها نتائج إيجابية ومنها المصارعة ورفع الأثقال، فالرهان دائماً يكون على الميداليات الأولمبية أكثر من بطولات العالم».