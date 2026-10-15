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الرياضة رياضة عربية

مصارع مصري يخطف الاهتمام بحصده ذهبية بطولة العالم

اكتسح منافسه الأوكراني في مباراة التأهل

مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
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مصارع مصري يخطف الاهتمام بحصده ذهبية بطولة العالم

مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)

خطف المصارع المصري مصطفى حسين الاهتمام بالنتائج التي حققها في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 سنة، حيث حصد الميدالية الذهبية متوجاً بطلاً للعالم خلال البطولة التي أقيمت في لاس فيغاس بأميركا.

وعدّت وزارة الشباب والرياضة المصرية فوز المصارع المصري مصطفى حسين بالميدالية الذهبية «لحظة فخر»، ونشرت المشهد الأخير في البطولة، وكتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «احتفال لبطلنا العالمي مصطفى حسين عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاماً، ورفع علم مصر عالياً على منصات التتويج العالمية... ألف مبروك يا بطل... ومزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً».

وكان اسم مصطفى حسين خطف الاهتمام بعد تصدره «الترند» على منصة «إكس» بمصر، الخميس، ونشر كثير من مستخدمي المنصة مشاهد له في مباراة الدور قبل النهائي وهو يتلاعب بمنافسه الأوكراني الذي هزمه 9 مقابل صفر ليصعد للدور النهائي ويتغلب على بطل أوروبا المجري بنتيجة (5 - 2) ليتوج بطلاً للعالم في المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً.

ويرى الناقد الرياضي المصري أيمن هريدي الإنجاز الذي حققه المصارع مصطفى حسين، بعدما واجه منافسه الأوكراني إيرفان ميرزويف في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية تحت 23 سنة وحصده الميدالية الذهبية بعد التغلب على خصمه المجري «تأكيداً رسمياً على توهج المصارعة المصرية التي باتت ضمن كبار اللعبة، بفضل المواهب التي تمثل مصر وإصرارها على التفوق والجلوس على منصة التتويج، بالرغم من الصعوبات التي تواجه معظم الأبطال المصريين».

نتائج البطل المصري مصطفى حسين (إكس)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح البطل المصري لم يأت من فراغ لكن بعد مسيرة قوية من التحدي والتدريبات والرغبة في رفع علم مصر، وعدم الرهبة من مواجهة أي خصم في العالم، بالإضافة إلى سمعة المصارعة المصرية عالمياً، التي أصبحت (بُعبع) المنافسين في جميع المحافل الدولية».

وأكد هريدي أنه يجب الاهتمام بهؤلاء الأبطال، والعمل على زيادة قدراتهم، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك الدولي، وإقامة معسكرات خارجية للحفاظ عليهم، بصفتهم كنزاً رياضياً يسهم في رفع علم مصر.

ويؤكد الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «مصر لديها تاريخ رائع في منافسات المصارعة، ولديها كثير من الأبطال، وهي من الألعاب التي حصلنا فيها على ميداليات، ولدينا بطل تاريخي مثل كرم جابر»، وبينما يؤكد البرمي سعادته بفوز مصطفى حسين وهذا الاكتساح الكبير لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب تحت 23 سنة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، تمنى أن يحظى هذا البطل بالدعم والتجهيز للأولمبياد والمراهنة على قدراته. قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا البطل يستحق الدعم المادي أولاً قبل المعنوي، فالتجهيز لهذه البطولات والألعاب ليس سهلاً، كما أن دعم هذا البطل سيكون رسالة إيجابية خصوصاً وأننا خلال الأشهر الماضية رأينا أكثر من واقعة هروب لعدد من اللاعبين، وهو مؤشر سيئ، وبالتالي دعم من يحقق ميدالية يعد رسالة ضرورية في هذه اللحظة».

وتابع البرمي: «أكرر أنني أتمنى أن تخصص إدارة الرياضة في مصر الدعم الأكبر للألعاب التي نحقق دائماً فيها نتائج إيجابية ومنها المصارعة ورفع الأثقال، فالرهان دائماً يكون على الميداليات الأولمبية أكثر من بطولات العالم».

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الرياضة رياضة عربية

تغريم الأهلي والزمالك بسبب «سُباب جماهيري جماعي» في قمة الدوري المصري

جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
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تغريم الأهلي والزمالك بسبب «سُباب جماهيري جماعي» في قمة الدوري المصري

جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، الخميس، تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه لكل منهما بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريقين خلال مباراة القمة، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس، توجيه لفت نظر للناديين إلى جانب العقوبة المالية بسبب سباب جماهير كل فريق لجماهير الفريق المنافس.

كما قررت إيقاف إبراهيم صلاح، المدرب العام للزمالك، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الطرد خلال اللقاء.

وجاءت القرارات ضمن عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى للمسابقة وفقاً للائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وشملت العقوبات إيقاف محمد مخلوف لاعب المصري، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد رجب محمود لاعب وادي دجلة، مباراة واحدة لكل منهم مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وقررت الرابطة إيقاف محمد أحمد عبد العزيز، لاعب زد، ومحمد عبد العاطي، لاعب وادي دجلة، مباراتين لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد للعب العنيف.

كما تقرر إيقاف جاستن أرثر، لاعب سيراميكا كليوباترا، وخالد سطوحي، لاعب طلائع الجيش، مباراة واحدة لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وعاقبت الرابطة محمد إسماعيل حامد، لاعب المقاولون العرب، وأوجو صامويل، لاعب الجونة، بالإيقاف مباراة واحدة لكل منهما وغرامة قدرها 2500 جنيه لكل لاعب بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.

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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)

تنطلق غداً، الجمعة، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً «قطر 2026»، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة بتنظيم اللجنة المحلية في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت في سبتمبر (أيلول)، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كلاً منهما 5 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.

ويحل منتخبا الصين ومصر ضيفين على البطولة، بما يُتيح للمنتخبات فرصة خوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة.

وتُفتتح منافسات البطولة غداً بلقاء يجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، على استاد «حمد الكبير»، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتشهد المجموعة ذاتها مباراة أخرى تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد «حمد بن خليفة».

ويستهل المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه بعد غد السبت بلقاء المنتخب المصري على استاد «حمد الكبير»، فيما تشهد المباراة الثانية لقاء بين منتخبي العراق واليمن على استاد «سعود بن عبد الرحمن».

وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية على استاد «حمد الكبير».

ووفقاً لنظام البطولة، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور قبل النهائي أو المباراة النهائية.

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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)

يتطلع الأهلي إلى استهلال مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بأفضل صورة ممكنة، عندما يحل ضيفاً على كيتارا الأوغندي، بعد غد (​السبت)، في ذهاب دور الـ32، واضعاً نصب عينيه المنافسة بقوة على اللقب، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه القارية.

ويعود الأهلي، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2014، للمشاركة في هذه البطولة بعد سنوات طويلة من الحضور المتواصل في دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبه، وذلك عقب احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وذكر الموقع ‌الرسمي للأهلي ‌أن الفريق، الذي وصل إلى أوغندا، ​أمس (الأربعاء)، ‌خاض ⁠أولى ​حصصه التدريبية ⁠استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأوضح النادي أن المران أُقيم على استاد هويما الدولي، أحد الملاعب التي يجري تجهيزها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، واشتمل في بدايته على تدريبات بدنية خفيفة لإزالة آثار الإرهاق الناتج عن رحلة السفر، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد أغلق ملف الدوري المحلي بانتصار ⁠معنوي مهم على غريمه التقليدي (الزمالك)، وهو الفوز ‌الذي منح اللاعبين دفعة قوية قبل ‌بدء مشوارهم القاري.

وطالب المدرب الحسين عموتة ​لاعبيه بضرورة التركيز الكامل على مواجهتي ‌كيتارا، من أجل حسم التأهل مبكراً، والعودة بعدها لاستكمال مشوارهم ‌المحلي.

وسيواصل الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار الغياب عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة؛ ما يرجح استمرار الاعتماد على المدافع المغربي أشرف داري في الخط الخلفي، بعدما قدم أداءً مميزاً في مواجهة الزمالك الأخيرة، إلى ‌جانب ما يمتلكه من خبرات قارية قد تمثل إضافة مهمة للفريق في المباراة المرتقبة.

وفي منافسات البطولة نفسها، يستضيف نادي زد إف سي، الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية، منافسه عزام التنزاني، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32.وقال محمد شوقي، مدرب زد، إن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً، اليوم (الخميس)، لزيادة تركيز اللاعبين وتهيئتهم للمواجهة، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق فنياً وخططياً بأفضل صورة ممكنة، مع وضع اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويخوض زد مشاركته الأفريقية الأولى في تاريخه، ​بعدما نجح في بلوغ دور ​32 على حساب تيليكوم الجيبوتي، إذ فاز ذهاباً (4 - صفر)، وتعادل إياباً (1 - 1)، ليتأهل بمجموع المباراتين (5 - 1).

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