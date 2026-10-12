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رازفان: يجب أن يحقق السد أفضل نتيجة أمام الهلال

الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
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رازفان: يجب أن يحقق السد أفضل نتيجة أمام الهلال

الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب السد القطري، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أهمية استعادة التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة أمامه، وعلينا استعادة التركيز».

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للمدرب الروماني، الذي سبق له قيادة الهلال إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، قبل أن يجد نفسه هذه المرة في مواجهة فريقه السابق من مقاعد الجهاز الفني للسد.

ويسعى الفريق القطري إلى تصحيح مساره في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على الغرافة القطري في الجولة الأولى.

من جانبه، شدد البرازيلي باولو أوتافيو، لاعب السد، على أهمية المواجهة المرتقبة، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من دعم جماهيره أمام المنافس السعودي.

وقال أوتافيو خلال المؤتمر الصحافي: «مواجهة الهلال هي الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وننتظر دعم جماهير السد بقوة أمام الهلال».

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نادي الهلال دوري أبطال آسيا قطر

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«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)

خسر فريق الغرافة القطري على ملعبه ووسط جماهيره أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 1 - 2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ياسر أساني في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيراني.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، أدرك الغرافة التعادل بهدف للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

لكن الاستقلال استعاد تفوقه مجدداً بهدف ثانٍ سجله حسين جودارزي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرفع الاستقلال الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن العين الإماراتي صاحب الصدارة، بينما بقي الغرافة بلا رصيد في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب من أصل 16 نادياً.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، سيحل الغرافة ضيفاً على أهلي جدة السعودي، بينما يلعب الاستقلال الإيراني خارج أرضه أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكان الفريق الإيراني بدأ مشواره بالفوز 3 - صفر على السد القطري، بينما خسر الغرافة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1 - 2.

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«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
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«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين تراكتور الإيراني والشمال القطري، الاثنين، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

والتعادل هو الثاني للشمال في البطولة القارية؛ إذ استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السعودي، وبذلك رفع رصيده إلى نقطتين.

أما تراكتور، فقد حصد أول نقطة له بعد أن خسر مباراته الأولى 0 - 1 أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكانت مستويات الفريقين متقاربة خلال المباراة من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، وندرة الفرص التهديفية الحقيقية.

وسدد فيديريكو بايس لاعب الشمال كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكن بارسا جعفري حارس تراكتور تصدى لها.

كذلك، سدد دانيال إسماعيلفار لاعب تراكتور كرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة في الدقيقة 57، لكن بابكر سيك حارس الشمال تصدى لها ببراعة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل 8 فرق من كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 بالبطولة.

وتقام منافسات دور الـ16 في مارس (آذار) المقبل، ثم تقام منافسات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق السعودي يملك إمكانات كبيرة، وأن خسارته الأخيرة أمام الهلال لا تقلل من قوته.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي: «سعيد للغاية بوجودي هنا والاستقبال الرائع الذي وجدناه. عملنا بشكل جيد، وننتظر مواجهة كبيرة، ونتمنى التوفيق».

وأضاف: «الاتحاد فريق رائع ولا يُستهان به، وقد جرى تحضيره بشكل جيد، وأتوقع أن يبادر هجومياً. حضرنا جيداً من الناحيتين الدفاعية والتنظيمية، مع التركيز على القوة في الثنائيات».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن طبيعة المواجهة المتوقعة، قال: «شباب الأهلي يملك فريقاً جيداً، وسنلعب بتوازن بين الهجوم والدفاع. فقدنا كثيراً من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكننا نسعى دائماً إلى تقديم مواجهة قوية. خسارة الاتحاد أمام الهلال لا تعني التقليل منه».

من جانبه، أشاد عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، بحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال، وهذا ليس بغريب على السعودية والسعوديين، المعروفين بالكرم والضيافة. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على السعودية وجميع دول الخليج».

وعن تأثير الحضور الجماهيري، أضاف: «جمهور الاتحاد يمنح فريقه الأفضلية باللعب على أرضه، ونعرف قوة الجماهير الاتحادية. نحن نستمتع باللعب هنا، ونسعى إلى الظهور بصورة طيبة، وألا يؤثر الحضور الجماهيري علينا».

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