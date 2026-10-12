رازفان: يجب أن يحقق السد أفضل نتيجة أمام الهلال

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب السد القطري، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أهمية استعادة التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة أمامه، وعلينا استعادة التركيز».

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للمدرب الروماني، الذي سبق له قيادة الهلال إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، قبل أن يجد نفسه هذه المرة في مواجهة فريقه السابق من مقاعد الجهاز الفني للسد.

ويسعى الفريق القطري إلى تصحيح مساره في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على الغرافة القطري في الجولة الأولى.

من جانبه، شدد البرازيلي باولو أوتافيو، لاعب السد، على أهمية المواجهة المرتقبة، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من دعم جماهيره أمام المنافس السعودي.

وقال أوتافيو خلال المؤتمر الصحافي: «مواجهة الهلال هي الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وننتظر دعم جماهير السد بقوة أمام الهلال».