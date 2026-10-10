عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الصومالي أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري… والأخير يرحب

عمر أرتان (أ.ب)
عمر أرتان (أ.ب)
TT
TT

الصومالي أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري… والأخير يرحب

عمر أرتان (أ.ب)
عمر أرتان (أ.ب)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلباً من نظيره الصومالي لضم الحكم عمر أرتان لقائمة الحكام الذين يديرون مباريات الدوري هذا الموسم، وفق رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، الجمعة، فيما أكد مصدر بالاتحاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه يرحب بطلب الحكم الذي حُرم من قيادة مباريات مونديال 2026.

وقال عبد الفتاح في حديث تلفزيوني على قناة «دي إم سي» إن أرتان تواصل معه ليبدي رغبته في الوجود بالدوري: «أبديت له ترحيباً مبدئياً، لكنني طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تلقينا خطاباً من الاتحاد الصومالي حول الأمر».

وتابع: «في حالة موافقة الاتحاد المصري سنستضيف أرتان في أقرب فرصة».

من جانبه، قال مصدر بالاتحاد المصري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أبلغنا عبد الفتاح برغبة أرتان وتسلمنا خطاب الاتحاد الصومالي، وليس لدينا مانع في ذلك».

وأوضح: «سنتخذ الإجراءات اللازمة ونرحب بحكم من النخبة في أفريقيا والعالم في الدوري. سنتواصل مع الجهات المعنية من أجل ترتيب الأمر قانونياً أولاً».

وقبل انطلاق مونديال أميركا الشمالية، وجد الحكم البالغ (34 عاماً) نفسه تحت الأضواء بعدما قررت السلطات الأميركية إعادته من مطار ميامي، على الرغم من كونه ضمن مجموعة حكام مختارة من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا) للبطولة.

وعلى الرغم من تدخل «فيفا» فإن السلطات الأميركية منعت أرتان من أن يصبح أول صومالي يدير مباريات المونديال، وقامت بترحيله.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد صرّح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحكم «مرتبط بأشخاص يُشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية»، ما جعل «المسافر غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة».

ونفى الحكم هذه المزاعم وسط حالة غضب عارمة في الصومال، إذ استُقبل أرتان بوصفه بطلاً عند عودته.

وقال رئيس «فيفا»، السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو في حينه: «من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي»، مضيفاً: «لا نتحكم في كل شيء».

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لاحقاً تكريمه، بتكليفه بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، ليصبح أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباراة من هذه الكأس.

كما منح «فيفا» أرتان تعويضاً مالياً قُدّر بقرابة 40 ألف دولار أميركي بسبب الأضرار التي تعرض لها.

ويُعدّ أرتان أول حكم صومالي يصل إلى فئة النخبة بالاتحاد الأفريقي، إذ أدار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، واختير أفضل حكم في القارة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي (كاف) عن العام نفسه.

مواضيع
أخبار مصر رياضة مصرية كرة القدم مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تعثر الإعمار يُبقي «شبح التهجير» قائماً بعد عام من «اتفاق غزة»

العالم العربي في أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

تعثر الإعمار يُبقي «شبح التهجير» قائماً بعد عام من «اتفاق غزة»

بعد عام من توقيع «اتفاق السلام في قطاع غزة»، لا يزال «إعمار غزة» متعثراً في ظل تعنت إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على بنود الاتفاق الذي يعاني جموداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باتريس موتسيبي ورئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو يحييان الجماهير من المنصة الشرفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 يناير 2026 (أ.ب)
الرياضة

هل تعود كأس أمم أفريقيا لنظام العامين؟

سر التراجع الفجائي... لماذا تخلى «الكاف» عن نظام السنوات الأربع لأمم أفريقيا؟

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا تحسن المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس مباشرة على حياة المواطنين في مصر (وزارة التموين المصرية)
شمال افريقيا

مؤشرات اقتصادية «مطمئنة» لا تُخفف ضغوط المعيشة في مصر

أبقى التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الصعبة لـ«فيتش»، الخميس، مصر عند المستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
شمال افريقيا

تضييق دولي مرتقب على شريان تمويل «الإخوان» يفاقم عزلته

وافق البرلمان الأوروبي، مساء الخميس، على «قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات تنظيم الإخوان».

محمد الريس (القاهرة )
يوميات الشرق صورة مركبة للفنانة نادية لطفي و«سيدة الشاشة» فاتن حمامة والنجمة تحية كاريوكا
يوميات الشرق

بالثوب الأبيض والقلب النابض... فنانات مصريات بمستشفيات حرب أكتوبر

«حرب الكرامة بالأبيض والأسود»... عندما قادت فاتن حمامة ونادية لطفي وتحية كاريوكا وهالة فاخر كتائب «الهلال الأحمر» بالمعادي.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة رياضة عربية

الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
TT
TT

الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)

جرّد العربي غريمه السد صدارة الدوري القطري، بعدما ألحق به الخسارة الأولى 3-2 الجمعة في المرحلة الخامسة، مهديا ريادة الترتيب إلى الريان الذي تغلب على قطر 3-0.

ورفض «فريق الشعب» التخلي عن الانتصار رغم عودة «الزعيم» مرتين، محققاً فوزه الثاني في البطولة مقابل ثلاثة تعادلات، ليصل إلى النقطة التاسعة ويستعيد المركز الرابع.

في المقابل، عرف السد السقوط الأول في البطولة والثاني هذا الموسم، بعد الخسارة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني (0-3)، ليبقى رصيده عند 12 نقطة ويتراجع إلى الوصافة.

وكان الريان المستفيد الأكبر من سقوط السد، بعدما بقي في صدارة الترتيب التي كان قد اعتلاها مؤقتا إثر فوزه على نادي قطر بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 13 من الانتصار الرابع مقابل تعادل وحيد.

بالمقابل مني قطر بالخسارة الثالثة في البطولة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين ويبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

مواضيع
كرة القدم قطر
الرياضة رياضة عربية

التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
TT
TT

التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)

تصدّر نبيل معلول، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد، قائمة أعلى المدربين أجراً في الدوري الجزائري لكرة القدم، ضِمن تصنيف شهد وجود 3 مدربين تونسيين ضِمن الخمسة الأوائل.

وكشفت تقارير صحافية، الجمعة، أن معلول، الذي يرتبط بشباب بلوزداد لموسم واحد، يتلقى راتباً شهرياً يصل إلى 65 ألف يورو، مما يجعله صاحب الرقم القياسي لأغلى مدرب في تاريخ الدوري الجزائري، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل باسم الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لنادي شبيبة القبائل، الذي كان يتقاضى باحتساب رواتب أعضاء جهازه المُعاون، ما مجموعه 60 ألف يورو شهرياً.

وأوضح المصدر نفسه أن رواتب أعضاء الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد، بمن فيهم معلول، إضافة إلى المدرب المساعد الأول، ومدربين اثنين للياقة البدنية، ومحلل الفيديو، ومدرب حراس المرمى، تتجاوز 100 ألف يورو شهرياً، وهو رقم قياسي آخر في الدوري الجزائري.

كان معلول يتقاضى 45 ألف يورو شهرياً، خلال تجربته مع نادي اتحاد الجزائر قبل سنتين التي انتهت بإقالته بعد 7 أشهر بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وجاء السنغالي لمين ندياي، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، في المركز الثاني لقائمة أغلى المدربين براتب شهري يصل إلى نحو 45 ألف يورو، بزيادة 20 ألف يورو شهرياً عن الموسم الماضي، الذي تُوّج فيه الفريق تحت قيادته بكأس الكونفدرالية وكأس الجزائر.

ويحتل الجزائري المغترب كريم بلحوسين، مدرب نادي شبيبة القبائل، الحديث العهد بالبطولة المحلية، المركز الثالث براتب شهري يصل إلى 40 ألف يورو، متقدماً على التونسي خالد بن يحيى، مدرب نادي مولودية الجزائر حامل لقب الدوري، الذي يتقاضى قرابة 30 ألف أورو شهرياً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الجزائري الجزائر
الرياضة رياضة عربية

الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
TT
TT

الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)

ألحق الدحيل بالشمال، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري، خسارة أولى ثقيلة 4 - 0، الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة، فيما خطف الوكرة فوزاً قاتلاً على الغرافة 3 - 2.

يأتي ذلك بينما يتجه النجم الجزائري المخضرم ولاعب مانشستر سيتي والأهلي السابق رياض محرز، إلى توقيع عقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، وقد شوهد في المنصة الرئيسية يتابع المباراة.

واستعاد الدحيل نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، فيما كلف السقوط المفاجئ الشمال التراجع إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 8 نقاط.

أما الوكرة فقلب تأخره أمام الغرافة إلى فوز في الرمق الأخير 3 - 2، محققاً انتصاره الأول في البطولة.

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، فيما واصل الغرافة الترنح بخسارته الثالثة مقابل فوز وتعادل، ليبقى رصيده عند 4 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر.

وتستكمل المرحلة، الجمعة، بمواجهتي السد مع العربي، وقطر مع الريان، على أن تختتم، السبت، بمباراتي الشحانية مع لوسيل والأهلي مع السيلية.

مواضيع
كرة القدم قطر