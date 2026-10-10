الصومالي أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري… والأخير يرحب

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلباً من نظيره الصومالي لضم الحكم عمر أرتان لقائمة الحكام الذين يديرون مباريات الدوري هذا الموسم، وفق رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، الجمعة، فيما أكد مصدر بالاتحاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه يرحب بطلب الحكم الذي حُرم من قيادة مباريات مونديال 2026.

وقال عبد الفتاح في حديث تلفزيوني على قناة «دي إم سي» إن أرتان تواصل معه ليبدي رغبته في الوجود بالدوري: «أبديت له ترحيباً مبدئياً، لكنني طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تلقينا خطاباً من الاتحاد الصومالي حول الأمر».

وتابع: «في حالة موافقة الاتحاد المصري سنستضيف أرتان في أقرب فرصة».

من جانبه، قال مصدر بالاتحاد المصري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أبلغنا عبد الفتاح برغبة أرتان وتسلمنا خطاب الاتحاد الصومالي، وليس لدينا مانع في ذلك».

وأوضح: «سنتخذ الإجراءات اللازمة ونرحب بحكم من النخبة في أفريقيا والعالم في الدوري. سنتواصل مع الجهات المعنية من أجل ترتيب الأمر قانونياً أولاً».

وقبل انطلاق مونديال أميركا الشمالية، وجد الحكم البالغ (34 عاماً) نفسه تحت الأضواء بعدما قررت السلطات الأميركية إعادته من مطار ميامي، على الرغم من كونه ضمن مجموعة حكام مختارة من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا) للبطولة.

وعلى الرغم من تدخل «فيفا» فإن السلطات الأميركية منعت أرتان من أن يصبح أول صومالي يدير مباريات المونديال، وقامت بترحيله.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد صرّح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحكم «مرتبط بأشخاص يُشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية»، ما جعل «المسافر غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة».

ونفى الحكم هذه المزاعم وسط حالة غضب عارمة في الصومال، إذ استُقبل أرتان بوصفه بطلاً عند عودته.

وقال رئيس «فيفا»، السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو في حينه: «من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي»، مضيفاً: «لا نتحكم في كل شيء».

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لاحقاً تكريمه، بتكليفه بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، ليصبح أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباراة من هذه الكأس.

كما منح «فيفا» أرتان تعويضاً مالياً قُدّر بقرابة 40 ألف دولار أميركي بسبب الأضرار التي تعرض لها.

ويُعدّ أرتان أول حكم صومالي يصل إلى فئة النخبة بالاتحاد الأفريقي، إذ أدار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، واختير أفضل حكم في القارة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي (كاف) عن العام نفسه.