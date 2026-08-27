الأهلي المصري يمدد عقد مروان عطية حتى 2030

عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»

عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)

أعرب إمام عاشور لاعب الأهلي المصري عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030 مؤكدا أن قراره جاء عن قناعة كاملة ورغبة في مواصلة مسيرته مع النادي وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الأربعاء إنه يشعر بالفخر لاستمراره داخل النادي وإنه يتمنى تقديم كل ما لديه وأن يكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى جماهير الفريق ومجلس الإدارة وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات ووكيله على دورهم في تمديد تعاقده.

وأضاف أن التواجد في الأهلي يمنح أي لاعب فرصة المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات مشددا على أن ارتداء قميص الفريق واللعب أمام جماهيره يمثل شرفا لأي لاعب.

وأوضح عاشور أن جماهير الأهلي تمثل السند الأول له وأنه يتطلع مع زملائه إلى إسعادها خلال الموسم الحالي من خلال المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وأشاد عاشور بالمغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية وسانده خلال الفترة الماضية ويتحدث معه باستمرار ويتعامل بصراحة شديدة مع جميع اللاعبين.

وأضاف أن عموتة أكد للاعبين أن الفريق يضم أكثر من 30 لاعبا وأن الجميع سيحصل على فرصته وفقا لظروف المباريات واحتياجات الجهاز الفني معربا عن أمله في نجاح المدرب المغربي في قيادة الأهلي للتتويج بالألقاب.

وأكد عاشور أن روح العائلة داخل الأهلي تمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق وتحقيق البطولات موضحا أن جميع اللاعبين يساندون بعضهم وأنه وجد دعما كبيرا من زملائه منذ اليوم الأول له داخل النادي.

وتطرق لاعب الأهلي إلى الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يشارك سوى في تدريب جماعي واحد قبل مباراة برشلونة.

ونفى عاشور ما تردد بشأن تعمده الغياب عن المباريات أو التمرد مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تحدث داخل الأهلي وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات ولا يمكن لأي لاعب أن يدعي الإصابة أو يتمارض من أجل الغياب.

وقال اللاعب المصري الدولي إنه واجه العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، لكنه فضل التزام الصمت مشددا على أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب فقط وأنه تعامل بصبر مع ما تردد وسيكون رده بشكل عملي خلال المباريات.

وعن الاحتراف الخارجي أكد عاشور أنه يمثل حلما لكل لاعب لكنه يشعر بالسعادة داخل الأهلي خاصة بعدما شارك مع الفريق في بطولات عالمية وقارية ونجح في كتابة جزء من تاريخه الكروي.

وأضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق بالشكل المطلوب خلال الموسم الماضي لكنه يثق في تغير الأمور خلال الموسم الحالي وقدرة الأهلي على المنافسة بقوة على جميع البطولات.