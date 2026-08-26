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عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»

عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
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عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»

عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)

أعرب إمام عاشور لاعب الأهلي المصري عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030 مؤكدا أن قراره جاء عن قناعة كاملة ورغبة في مواصلة مسيرته مع النادي وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الأربعاء إنه يشعر بالفخر لاستمراره داخل النادي وإنه يتمنى تقديم كل ما لديه وأن يكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى جماهير الفريق ومجلس الإدارة وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات ووكيله على دورهم في تمديد تعاقده.

وأضاف أن التواجد في الأهلي يمنح أي لاعب فرصة المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات مشددا على أن ارتداء قميص الفريق واللعب أمام جماهيره يمثل شرفا لأي لاعب.

وأوضح عاشور أن جماهير الأهلي تمثل السند الأول له وأنه يتطلع مع زملائه إلى إسعادها خلال الموسم الحالي من خلال المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وأشاد عاشور بالمغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية وسانده خلال الفترة الماضية ويتحدث معه باستمرار ويتعامل بصراحة شديدة مع جميع اللاعبين.

وأضاف أن عموتة أكد للاعبين أن الفريق يضم أكثر من 30 لاعبا وأن الجميع سيحصل على فرصته وفقا لظروف المباريات واحتياجات الجهاز الفني معربا عن أمله في نجاح المدرب المغربي في قيادة الأهلي للتتويج بالألقاب.

وأكد عاشور أن روح العائلة داخل الأهلي تمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق وتحقيق البطولات موضحا أن جميع اللاعبين يساندون بعضهم وأنه وجد دعما كبيرا من زملائه منذ اليوم الأول له داخل النادي.

وتطرق لاعب الأهلي إلى الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يشارك سوى في تدريب جماعي واحد قبل مباراة برشلونة.

ونفى عاشور ما تردد بشأن تعمده الغياب عن المباريات أو التمرد مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تحدث داخل الأهلي وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات ولا يمكن لأي لاعب أن يدعي الإصابة أو يتمارض من أجل الغياب.

وقال اللاعب المصري الدولي إنه واجه العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، لكنه فضل التزام الصمت مشددا على أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب فقط وأنه تعامل بصبر مع ما تردد وسيكون رده بشكل عملي خلال المباريات.

وعن الاحتراف الخارجي أكد عاشور أنه يمثل حلما لكل لاعب لكنه يشعر بالسعادة داخل الأهلي خاصة بعدما شارك مع الفريق في بطولات عالمية وقارية ونجح في كتابة جزء من تاريخه الكروي.

وأضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق بالشكل المطلوب خلال الموسم الماضي لكنه يثق في تغير الأمور خلال الموسم الحالي وقدرة الأهلي على المنافسة بقوة على جميع البطولات.

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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)

قال المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، معين الشعباني، الأربعاء، إنه سيعمل على «إعادة» صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين، بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بالخروج من الدور الأول بثلاث هزائم قاسية.

وقال الشعباني في أول مؤتمر صحافي له: «سنحاول إعادة صورة تونس بين الدول الأفريقية على الأقل... هناك إحباط كبير والعمل سيكون في البداية على المستوى الذهني للاعبين».

وأقرّ الشعباني بأن مهمته «لن تكون سهلة» وتمثل بالنسبة إليه «تحدياً».

وفي رده على أسئلة تتعلق بمواصلة دعوة اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية للمنتخب، أكد معين الشعباني أن «الجاهزية البدنية هي الحكم في اختيار اللاعبين... لا أحب كلمة مزدوج الجنسية هو (اللاعب) تونسي».

وأثارت مسألة التعويل على اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال مشاركة منتخب «نسور قرطاج» في كأس العالم الماضية الكثير من الانتقادات بعد أن ضمت القائمة غالبية من المحترفين في بطولات أوروبية وانتهت بخروج قاسٍ وأداء ضعيف في الدور الأول، اعتبرته الصحافة المحلية أسوأ مشاركة في تاريخ البلاد.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد استعان بالشعباني لتولي منصب مدرب المنتخب بعقد يمتد أربعة أعوام، وفق ما أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي.

ويتولى ابن الـ45 هذا المنصب خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار الذي أشرف على «نسور قرطاج» في مباراتين خلال مونديال 2026، عقب إقالة الفرنسي صبري لموشي بعد الخسارة الافتتاحية القاسية أمام السويد (1-5).

لم ينجح المدرب السابق لمنتخب السعودية في تصحيح المسار، فخسر «نسور قرطاج» أمام اليابان 0-4، ثم أمام هولندا 1-3، وانتهى مشوارهم عند دور المجموعات.

والآن، باتت المهمة بين يدي الشعباني الذي قاد نادي الترجي الرياضي إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 إضافة إلى لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس السوبر المحلية مرتين، قبل أن يواصل مسيرته التدريبية في مصر مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وحل الشعباني في المغرب في بداية عام 2024 لتولي الإشراف على نهضة بركان الذي أعلن في منتصف الشهر الحالي أن الاتحاد التونسي تواصل مع مدربه من أجل تولي مهمة الإشراف على منتخب بلاده الأول.

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طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
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طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة غورماهيا الكيني وبيراميدز المصري في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على غورماهيا يوم السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري، اليوم (الأربعاء)، أن الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ياسين بن سلامة مساعداً أول، ومحمد حمايدي مساعداً ثانياً، فيما يتولى حسام بن يحيى مهمة الحكم الرابع.

وأسند «كاف» مهمة مراقبة المباراة إلى بيجاشو أسفو من إثيوبيا، بينما تراقب مواطنته ليديا عبيدي أداء طاقم التحكيم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت 13 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)
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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.

وكان اللاعب انضم إلى نانت قادماً من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة، بنية الشراء، في عام 2022.

وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو (حزيران) 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع ثمانية أهداف.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد (28 عاماً) مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد مالياً في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الاحتياطي.

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