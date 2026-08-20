عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد القطري: الشيخ سلمان لا يملك صلاحية التحدث باسم 47 اتحاداً آسيوياً محلياً

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال إن رئيس الاتحاد الآسيوي لم يجب عن الأسئلة الجوهرية

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (قنا)
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (قنا)
TT
TT

الاتحاد القطري: الشيخ سلمان لا يملك صلاحية التحدث باسم 47 اتحاداً آسيوياً محلياً

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (قنا)
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (قنا)

جدَّد الاتحاد القطري لكرة القدم اعتراضه على آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أنه لم تجر أي مشاورات مع الاتحادات الأعضاء قبل توقيع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الرسالة المفتوحة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، التي انتقدت رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو.

ويواجه إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات جديدة، العام المقبل، انتقادات غير مسبوقة، بعدما هاجمت تلك الرسالة تعامله مع المحاولة الفاشلة لاستقطاب استثمارات خاصة إلى بطولة كأس العالم، وأثارت تساؤلات بشأن أسلوب قيادته.

وفي أحدث حلقة من سلسلة مراسلات حادة بين الجانبين، اطلعت «رويترز» على جميع تفاصيلها، قال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وهو أحد الداعمين البارزين لإنفانتينو، إن رد الاتحاد الآسيوي على شكواه الأصلية «أثار أسئلة أكثر بكثير مما قدم من إجابات».

الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (رويترز)

وكتب آل ثاني في رسالة مؤرخة، أمس (الأربعاء): «ردّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُعدّ إقراراً بعدم إجراء أي مشاورات، سواء مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي أو مع الاتحادات الأعضاء أو عبر أي آلية أخرى، قبل إصدار البيان باسمها».

وأضاف: «بغضّ النظر عن مدى شمول رد الاتحاد الآسيوي في تناول مبادرة (فيفا فوروارد إنتربرايز) أو سلوك الفيفا أو السوابق المتعلقة ببيانات الاتحاد الآسيوي، فإن ذلك كله لا يجيب عن السؤال الجوهري المطروح: هل جرى التشاور مع الاتحادات الأعضاء قبل إصدار البيان باسمها؟ الجواب هو: لم يحدث ذلك».

وكان من أبرز الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو بشأن مبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز» أنها أُعِدّت من دون التشاور مع الاتحادات القارية، قبل طرحها مباشرة على الاتحادات الأعضاء 211 المنضوية تحت لواء «فيفا».

وكانت قطر من بين ستة اتحادات وطنية آسيوية أعلنت دعمها لإنفانتينو في المراحل الأولى من الأزمة التي تفجَّرت عقب فشل المقترح. ويعد الكشف عن مثل هذه المراسلات بين كبار المسؤولين أمراً نادراً داخل أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يفضل تقليدياً معالجة خلافاته وقضاياه الداخلية بعيداً عن الأضواء.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قد رفض، في رسالة بعث بها يوم الثلاثاء، ما وصفه بـ«المزاعم» القطرية بأنه تجاوز صلاحياته بالتوقيع على الرسالة المشتركة.

وقال المسؤول البحريني إنه يتمتع «بالصلاحية والمسؤولية» لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن مصالح كرة القدم الآسيوية، منتقداً تركيز الاتحاد القطري على الجوانب الإجرائية والفنية بدلاً من المصلحة العامة للعبة.

غير أن آل ثاني أكد مجدداً في رده أن الشيخ سلمان لا يملك صلاحية التحدث باسم الاتحادات الأعضاء 47، من دون تفويض أو موافقة مسبقة منها، مشدداً على أن صلاحيات رئيس الاتحاد الآسيوي تحددها اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ويشغل آل ثاني عضوية مجلس «فيفا»، كما يُعدّ عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الشيخ سلمان قد أشار أيضاً إلى أن رؤساء الاتحاد الآسيوي أصدروا في السابق بيانات بشأن قضايا اعتبرت ذات أهمية للقارة، من بينها دعم قطر خلال استضافتها كأس العالم 2022 في مواجهة انتقادات وضغوط دولية.

ورد آل ثاني على ذلك بالقول: «أي بيانات صدرت دعماً لكأس العالم 2022 كانت تعكس المصلحة المؤسسية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إنجاح تنظيم البطولة بالقارة الآسيوية».

واختتم رسالته قائلاً: «للأسف، لا يمكن اعتبار رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مُرضياً على الأسئلة المشروعة والمهمة التي طرحها الاتحاد القطري لكرة القدم».

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رداً على طلب للتعقيب على الرسالة الأخيرة.

مواضيع
كأس آسيا دوري النخبة الآسيوي فيفا كرة القدم انتخابات قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الشيخ سلمان آل خليفة يرد على الاتحاد القطري: لم أتجاوز صلاحياتي الآسيوية في أزمة إنفانتينو

رياضة عربية الشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)

الشيخ سلمان آل خليفة يرد على الاتحاد القطري: لم أتجاوز صلاحياتي الآسيوية في أزمة إنفانتينو

ازداد الشرخ في عائلة الكرة الآسيوية الثلاثاء بعدما رد رئيس الاتحاد القاري للعبة، الشيخ البحريني سلمان آل خليفة، على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
رياضة عالمية سون هيونغ (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

لأول مرة منذ 2005... «البريميرليغ» بلا كوريين جنوبيين

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز احتمال انطلاق موسمه الجديد من دون أي لاعب كوري جنوبي للمرة الأولى منذ عام 2005.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة سعودية بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

ماهي آلية قرعة دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026-2027، التي ستقام الثلاثاء 18 أغسطس في كوالالمبور.

بدر بالعبيد (الرياض)
رياضة سعودية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
رياضة سعودية

خلال أسبوع… نحو 30 ألف طلب للتطوع في «كأس آسيا 2027»

انطلقت، الأسبوع الماضي، في المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى برنامج متطوعي كأس آسيا 2027 السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة سعودية اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي خريطة الطريق الخاصة بإعداد حكام كأس آسيا (تصوير: سعد العنزي)
رياضة سعودية

اعتماد خريطة إعداد حكام كأس آسيا 2027 في السعودية

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خريطة الطريق الخاصة بإعداد حكام كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة عربية

مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
TT
TT

مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، توقيت أول مباراتين للفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يستضيف المنتخب نظيره الأنغولي في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد القاهرة.

وقال حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إن المنتخب سيخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وأضاف مدير المنتخب المصري أن الجهاز الفني يبحث أيضاً إمكانية خوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، على أن يتم حسم تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، وكان آخرها ضمن ثلاثية تاريخية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وأنهى المنتخب المصري النسخة الأخيرة من البطولة، التي أقيمت في المغرب مطلع العام الماضي، في المركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

مواضيع
كأس العالم بطولة الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
TT
TT

الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة محمد كمال، في أعقاب النتائج المخيبة خلال كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب، مؤكداً العمل على وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد.

وودّع المنتخب المصري البطولة من دور المجموعات، بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام زامبيا ومالاوي ونيجيريا، لينهي مشواره في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة من دون نقاط.

واستهل منتخب مصر مشاركته بالخسارة 6 - 0 أمام زامبيا، قبل أن يسقط 3-1 أمام مالاوي، و6-2 أمام نيجيريا، ليستقبل 15 هدفاً، ويسجل 3 فقط في ثالث ظهور له بالنهائيات القارية.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن مجلس الإدارة وافق على توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب، كما قرر تشكيل لجنة تضم عضوي المجلس وليد درويش وإيناس مظهر، إلى جانب شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضح أن الخطة تتضمن برنامجاً مستداماً لبناء أجيال جديدة من اللاعبات، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، واكتشاف المواهب وتأهيلها، مع الاستفادة من مشروع تطوير المواهب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولم يكشف الاتحاد المصري عن هوية المدرب الجديد، أو تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الكاميرون قد توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على مالاوي 3 - 0 في المباراة النهائية، الأحد الماضي.

مواضيع
بطولة الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عربية

الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
TT
TT

الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)

أعلن الأفريقي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السنغالي مامادو مومو دياتا، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.

ورحب النادي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» باللاعب في صفوف الفريق بعد توقيعه على عقود انضمامه.

وبدأ دياتا (20 عاماً) مسيرته مع نادي كايور فوت السنغالي، وخاض تجربة مع كلوب بروج البلجيكي على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لاحقاً مع باو الفرنسي وجاراف السنغالي.

ويأتي التعاقد مع المدافع السنغالي في وقت يستعد فيه الأفريقي للدفاع عن لقب الدوري التونسي الذي أحرزه الموسم الماضي، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ يواصل الفريق تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري.

ويسعى الأفريقي إلى الحفاظ على استقراره وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق منافسات الدوري، في حملة الدفاع عن اللقب ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا تونس