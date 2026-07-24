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الترجي يتخلى عن يوسف البلايلي

الجزائري يوسف البلايلي (كاف)
الجزائري يوسف البلايلي (كاف)
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الترجي يتخلى عن يوسف البلايلي

الجزائري يوسف البلايلي (كاف)
الجزائري يوسف البلايلي (كاف)

أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم، الجمعة، صرف نظره عن تجديد عقد اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، بعد تعثر المفاوضات وعدم التزام اللاعب بموعد توقيع العقد.

وأوضح النادي في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «بعد استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كل المواعيد التي جرى الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب بصفة نهائية».

وانتهى عقد البلايلي -الذي تعرض للإصابة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي- في 30 يونيو (حزيران) لتبدأ بعدها مفاوضات التجديد.

وقالت إدارة النادي إنه تم تحديد يوم الخميس 23 يوليو (تموز) ليكون آخر موعد نهائي لإجراء الفحوص الطبية وتوقيع عقد التجديد لمدة سنتين إضافيتين، غير أن هذا الموعد انقضى بدوره دون حضور اللاعب ووكيل أعماله ودون استكمال إجراءات التعاقد.

وأعلنت إدارة النادي أنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات، بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني، ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة، وتحقيق أهداف الترجي الرياضي التونسي خلال الموسم الرياضي المقبل.

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