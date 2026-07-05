الشرطة العراقي يتعاقد مع التونسي سامي الطرابلسي لموسم واحد

أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي، ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد 2026-2027، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وقال أثير الشويلي، الناطق الإعلامي باسم نادي الشرطة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إدارة النادي وجدت في الطرابلسي الخيار الأنسب لتولي مهمة تدريب الفريق في دوري نجوم العراق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن العقد سيكون لموسم واحد مع إمكانية التجديد، مشيراً إلى أن إدارة النادي فضّلت المدرب التونسي على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين للمنصب قبل حسم الاتفاق معه.

ويملك الطرابلسي، البالغ 58 عاماً، مسيرة طويلة في كرة القدم، إذ سبق له تمثيل منتخب تونس في 54 مباراة دولية على مدار تسعة أعوام، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث قاد المنتخب التونسي، كما أشرف على تدريب نادي السيلية القطري.

وأوضح الشويلي أن إدارة الشرطة اختارت الطرابلسي لما يمتلكه من خبرة كبيرة وتجارب تدريبية جيدة، لافتاً إلى أن النادي منح المدرب الجديد حرية اختيار جهازه الفني المعاون.

وتابع أن الشرطة يبحث عن تعزيز قيمته الفنية والعودة إلى منصات التتويج، من خلال التعاقد مع مدرب يملك سيرة تدريبية مميزة.

وكان الشرطة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب الدوري العراقي، بعدما جمع 82 نقطة من 38 مباراة، بفارق سبع نقاط عن القوة الجوية المتوج باللقب.

ويملك نادي الشرطة ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة ألقاب خلال المواسم العشرة الأخيرة.