أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية

تُوّج المنتخب الأميركي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية، عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب إسبانيا بنتيجة 9/ 13، اليوم (الأحد)، في سيدني الأسترالية.

وحصدت إميلي أوسموس جائزة أفضل لاعبة في المباراة، بعد تسجيلها ستة أهداف، بينما تألقت الحارسة أماندا لونجان بتصديها لـ13 كرة، ليعود المنتخب الأميركي إلى منصة التتويج، بعدما غاب عن النهائي في النسخة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأميركي بنتيجة 4/ 3 حيث افتتحت ريتشيل غازانيغا التسجيل، وأضافت ريتشيل فاتال وإميلي أوسموس باقي الأهداف.

وفي الشوط الثاني، واصلت أوسموس التألق بتسجيل هدفين إضافيين إلى جانب هدف من رايان نيوشول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الثاني بتقدم أمريكا بنتيجة 7/ 5.

وتمكَّن المنتخب الإسباني في الشوط الثالث من تعديل النتيجة، لكن فاتال وأوسموس حسمتا التقدم مجدداً لصالح أمريكا بنتيجة 9/ 11.

وفي الشوط الرابع الأخير، فرض المنتخب الأميركي سيطرته الدفاعية والهجومية بتألق الحارسة أماندا لونجان، وتسجيل جوردان راني هدفين متتاليين، لتنتهي المواجهة بنتيجة 13/ 9.