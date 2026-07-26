عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية

أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية (إ.ب.أ)
أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية (إ.ب.أ)
TT
TT

أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية

أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية (إ.ب.أ)
أميركا تهزم إسبانيا وتحصد ذهبية كرة الماء للسيدات بكأس العالم للألعاب المائية (إ.ب.أ)

تُوّج المنتخب الأميركي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية، عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب إسبانيا بنتيجة 9/ 13، اليوم (الأحد)، في سيدني الأسترالية.

وحصدت إميلي أوسموس جائزة أفضل لاعبة في المباراة، بعد تسجيلها ستة أهداف، بينما تألقت الحارسة أماندا لونجان بتصديها لـ13 كرة، ليعود المنتخب الأميركي إلى منصة التتويج، بعدما غاب عن النهائي في النسخة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأميركي بنتيجة 4/ 3 حيث افتتحت ريتشيل غازانيغا التسجيل، وأضافت ريتشيل فاتال وإميلي أوسموس باقي الأهداف.

وفي الشوط الثاني، واصلت أوسموس التألق بتسجيل هدفين إضافيين إلى جانب هدف من رايان نيوشول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الثاني بتقدم أمريكا بنتيجة 7/ 5.

وتمكَّن المنتخب الإسباني في الشوط الثالث من تعديل النتيجة، لكن فاتال وأوسموس حسمتا التقدم مجدداً لصالح أمريكا بنتيجة 9/ 11.

وفي الشوط الرابع الأخير، فرض المنتخب الأميركي سيطرته الدفاعية والهجومية بتألق الحارسة أماندا لونجان، وتسجيل جوردان راني هدفين متتاليين، لتنتهي المواجهة بنتيجة 13/ 9.

مواضيع
رياضة أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

رياضة سعودية خليفة العميري (الشرق الأوسط)

العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه، ضمن بطولة العالم للمبارزة (عمومي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)
رياضة عالمية

سرب نحل يوقف نهائي بطولة باهيا للشباب... واللاعبون يفترشون أرض الملعب

أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية تحت 20 عاماً بين باهيا وفلومينينسي دي فييرا، السبت، بعدما غزت أرضية ملعب «جوا دا برينسيسا».

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة سعودية أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة» (الرياضة للجميع)
رياضة سعودية

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة «10 مليار خطوة»

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة»، الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة مستويات النشاط البدني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية سعود الملحم (الفنون القتالية المختلطة)
رياضة سعودية

سعود الملحم: الهزائم كانت معلمي الأول

خلف كل نزال لا تتجاوز مدته عدة دقائق تختبئ سنوات من الالتزام والتضحيات والقرارات الصعبة تلك هي الرحلة التي يعيشها المقاتل السعودي سعود الملحم.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة عالمية حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية (رويترز)
رياضة عالمية

81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة

حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

بدر بالعبيد (الرياض)