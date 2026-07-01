إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

تلقى نادي الزمالك المصري إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة.
وذكرت المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أنه صدر قرار بإيقاف القيد رقم 16 على الزمالك المصري الذي يسعى حالياً لإنهاء تلك الأزمات قبل الحصول على رخصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا بعد أن توج بلقب النسخة الأخيرة للدوري المصري.
وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء، أن سبب قرار الإيقاف في تلك المرة يعود إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغري في صفقة شراء عبد الحميد معالي الذي تم التعاقد معه في يوليو (تموز) من العام الماضي.