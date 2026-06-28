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الرياضة رياضة عربية

مونديال 2026: المغرب ومصر والجزائر ينقذون مشوار العرب

مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري (رويترز)
مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري (رويترز)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: المغرب ومصر والجزائر ينقذون مشوار العرب

مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري (رويترز)
مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري (رويترز)

أنقذت منتخبات المغرب ومصر والجزائر مشوار العرب في مونديال 2026 لكرة القدم، بتأهلها إلى دور الـ32، في حين ودّعت المنتخبات العربية الأخرى من دور المجموعات بخُفَّي حنين. استفاد العرب كثيراً من رفع عدد المشاركين من 32 إلى 48 منتخباً، فلعبوا بـ8 منتخبات مناصفة بين عرب أفريقيا وعرب آسيا. وأظهرت النتائج تفوّق عرب أفريقيا، مع تأهل المغرب ومصر والجزائر، مقابل خروج قطر والأردن والعراق والسعودية مبكراً، إضافة إلى تونس.

المغرب يثبت أنه بات قوّة عالمية في كرة القدم (رويترز)

أثبت المغرب أنه بات قوّة عالمية في كرة القدم. بعد إنجازه في 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، استهل مشواره بتعادل مع منتخب البرازيل 1 - 1، بطل العالم 5 مرات. بلاعبين من طراز أشرف حكيمي، وبراهيم دياز، وإسماعيل صيباري، يقدِّم «أسود الأطلس» مستويات مرموقة.

ببساطة ووضوح، أكد المدرب محمد وهبي أن المغرب يهدف إلى التتويج باللقب «لأننا نملك مقومات ذلك». تابع: «المغرب، كما قلت قبل كأس العالم، دخل مرحلة جديدة: مرحلة الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون، والجمهور يؤمن، والخصوم يحترمون المغرب. نحن ندخل مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج ويجب أن نستهدف التتويج».

رغم إحرازه 7 نقاط بعد فوزين على اسكوتلندا 1 - 0 وهايتي 4 - 2، حلَّ المغرب وصيفاً للبرازيل بفارق الأهداف، ما حتم عليه مواجهة بالغة الصعوبة أمام هولندا، الاثنين، في مونتيري المكسيكية.

مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري (رويترز)

مفاجأة العرب في هذه البطولة كان المنتخب المصري. تعادل افتتاحي مع بلجيكا 1 - 1، ثم فوز أول في تاريخ مشاركاته الـ4 على نيوزيلندا 3 - 1، قبل نهاية مباراة صاخبة مع إيران انتهت بالتعادل 1 - 1، ليحقِّق لاعبو المدرب حسام حسن مشواراً من دون خسارة للمرة الأولى. لكن قائمة «الفراعنة» ضربها عدد كبير من الإصابات قد يؤثر على مواجهتها أمام أستراليا، الجمعة المقبل، في دالاس، خصوصاً بعد خروج نجمهم الأول محمد صلاح (34 عاماً) في الدقيقة 57 من مباراة إيران ووضعه الثلج على العضلة الخلفية.

قال حسن، الهداف التاريخي لمصر: «تكلمت مع صلاح، وإن شاء الله الإصابة لا تبدو كبيرة».

الجزائر آخر المنتخبات العربية المتأهلة بتعادل مشوّق مع النمسا (د.ب.أ)

وكانت الجزائر آخر المنتخبات العربية المتأهلة بتعادل مشوّق مع النمسا 3 - 3، وذلك بعد افتتاح مشوارها بخسارة أمام أرجنتين ليونيل ميسي حاملة اللقب 0 - 3، ثم فوز على الأردن 2 - 1.

وبلغ «محاربو الصحراء» الدور الإقصائي للمرة الثانية بعد 2014، ليضربوا موعداً مع سويسرا.

وحدها تونس خرجت عن تألق عرب أفريقيا (إ.ب.أ)

وحدها تونس خرجت عن تألق عرب أفريقيا، وبنتائج صادمة، لتستمر عقدتها مع تخطي الدور الأول.

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، أقيل مدرب بعد المباراة الأولى، إذ دفع صبري لموشي ثمن سقوط «نسور قرطاج» افتتاحاً أمام السويد 1 - 5.

استُدعي الفرنسي هيرفي رينارد على عجل، لكن الفريق الأحمر بدا منهاراً، فخسر أمام اليابان 0 - 4، ثم هولندا 1 - 3 بعدما فقد الأمل.

قدَّم رينارد تقييماً صريحاً لضعف المنتخب التونسي: «لم نكن في المستوى المطلوب لهذه الكأس العالمية. هذا أمر واضح. لا نقاش في ذلك».

مشوار العراق مخيب فخسر افتتاحاً مع النروج 1 - 4 ثم فرنسا 0 - 3 قبل أن يتعرض لصفعة ختامية أمام السنغال 0 - 5 (أ.ف.ب)

على غرار تونس، كان مشوار العراق مخيباً، فخسر افتتاحاً من النروج 1 - 4، ثم فرنسا 0 - 3، قبل أن يتعرَّض لصفعة ختامية أمام السنغال 0 - 5 في مباراة خاضها بـ10 لاعبين بعد طرد مبكر في أول ربع ساعة.

بعد مشاركة ثانية (الأولى في 1986) لم يحقِّق فيها أي نقطة، قال مدرب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد: «عندما ترتكب الأخطاء التي ارتكبناها، تُعاقَب في كأس العالم. كانت مجموعتنا صعبة للغاية هنا».

وبعد نقطة غير مسبوقة افتتاحاً أمام سويسرا جاءت نتيجة رأسية المدافع المخضرم بوعلام خوخي، انهارت قطر أمام كندا بسداسية نظيفة. وفي حين كانت تأمل بفوز يؤهلها على البوسنة، مُنيت مستضيفة 2022 بخسارة جديدة 1 - 3.

أحرز «الصقور الخضر» نقطتين أمام الأوروغواي 1 - 1 والرأس الأخضر 0 - 0 لكنهم تكبدوا بينهما خسارة مؤلمة أمام إسبانيا المرشحة للقب برباعية نظيفة (أ.ف.ب)

أحرز «الصقور الخضر» نقطتين أمام الأوروغواي (1 - 1) والرأس الأخضر (0 - 0)، لكنهم تكبدوا بينهما خسارة مؤلمة أمام إسبانيا المرشحة للقب برباعية نظيفة.

وأقرّ المدرب جورجيوس دونيس بعد المباراة الأخيرة أمام مفاجأة البطولة الرأس الأخضر، بأنَّ فريقه لم يشعر بأنَّه قادر على الفوز، على الرغم من أنَّه رأى «العزم من اللاعبين للفوز في غرفة الملابس».

وتابع اليوناني الذي حلَّ بدلاً من رينارد المُقال بسبب سوء النتائج: «لم يكن الأداء جيداً. الرحلة بحدِّ ذاتها كانت صعبة لكن جيدة... الظروف كانت ضاغطة، وهذا ما جعلنا نخسر السيطرة خلال المباريات وألا تكون لدينا الثقة التي نتمناها».

منتخب النشامى يودع مبكراً (أ.ف.ب)

ورغم توديعه المنافسات باكراً في مشاركته الأولى، بخسارتين أمام النمسا 1 - 3 والجزائر 1 - 2، ركّز مدرب الأردن، المغربي جمال سلامي، على الإيجابيات.

وقال مدرب «النشامى» قبل مباراة فريقه الثالثة أمام الأرجنتين التي خسرها 1 - 3 السبت: «كمشاركة أولى في كأس العالم نحن سعداء وفخورون بالأداء الذي قدَّمناه في المباراتين السابقتين. كانت تجربة مهمة لنا جميعاً». وتابع: «تعلمنا كثيراً، وهذا واحد من الأهداف التي كنا نسعى إليها في أول مشاركة، والتي بالتأكيد ستنعكس على مستقبل الكرة الأردنية. قدَّمنا مباراتين في المستوى، بطبيعة الحال قلة التجربة خانتنا في لحظات معينة في المباريات».

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سلامي: لاعبو الأردن «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي»

جمال سلامي (أ.ب)
جمال سلامي (أ.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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سلامي: لاعبو الأردن «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي»

جمال سلامي (أ.ب)
جمال سلامي (أ.ب)

أوضح المدرب المغربي للمنتخب الأردني، جمال سلامي، أنَّ الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم «تدفع ثمنها غالياً» بعد الخسارة أمام الأرجنتين 1 - 3 في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026، لكنه أكّد أن اللاعبين «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي».

وخرج منتخب الأردن خالي الوفاض من المجموعة العاشرة في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعد خسارتيه أمام النمسا 1 - 3، والجزائر 1 - 2، قبل الخسارة الأخيرة بمواجهة حامل اللقب، السبت.

وعلّق سلامي على الأخطاء التي ارتُكبت وأدَّت إلى تسجيل الأرجنتين 3 أهداف، بينها هدف سجله البديل ليونيل ميسي الذي سجَّل هدفه المونديالي الـ19.

قال: «حين تلعب أمام بطل العالم (فإن) الأخطاء تدفع ثمنها غالياً. في مستوى آخر من الممكن أن ترتكب الأخطاء ولا تُعاقَب عليها».

لكن المدرب، البالغ 55 عاماً، أشار إلى أن «بوصفها أول مشاركة، أظن أن أهم شيء ممكن أن نستخلصه من هذه المواجهات، هو أن اللاعبين عاشوا حقيقة ما كنا نحكي لهم عنه كتجربة».

وأضاف: «كنا نتكلم مع اللاعبين، ونطلب منهم تطوير مؤهلاتهم البدنية؛ لأنَّ مواجهة منتخبات في هذه المنافسة العالية تتطلب قدرات بدنية كبيرة. الآن أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي».

وتابع المدرب الذي ذاق حلاوة كأس العالم لاعباً مع المغرب عام 1998 في فرنسا، ولو لدقائق قليلة: «يمكنك أن تحكي الكثير (للاعب)، لكن حين يعيش اللحظة تكون الخلاصة أكبر. أظن أن اللاعبين أذكياء ولا يزال المستقبل أمامهم، وهذه التجربة الأكيد أنَّها ستضيف لهم كثيراً».

ومع نهاية دور المجموعات، ودَّعت 7 منتخبات آسيوية من أصل 9 المونديال، بينما تأهلت 9 منتخبات أفريقية من 10.

وأشار سلامي إلى هذا الأمر؛ للتطرق إلى مستوى اللاعبين في الدوري المحلي وخارج الأردن، قائلاً: «رأينا كيف أن 9 منتخبات أفريقية تأهلت بينما خرجت 7 منتخبات آسيوية. لماذا؟ لأنَّ اللاعبين الأفارقة يحترفون في الدوريات الأوروبية الكبيرة».

وأردف: «أهم شيء لكرة القدم الأردنية حتى يصبح الدافع أكبر (لتحقيق نتائج) هو أن يصبح لديهم لاعبون في دوريات فيها تنافسية أقوى وأعلى».

ودخل الأردن نهائيات أميركا الشمالية، بعد تحقيقه وصافة كأس آسيا 2023 ووصافة كأس العرب 2025.

قال سلامي: «هذا كله مكسب لهذا الجيل. التجربة التي خضناها لا يمكن إلا أن تعود بالفائدة على هذا الجيل الذي طعّمناه بمجموعة من الشباب الذين لديهم مستقبل».

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شوبير: هذا الجيل عازم على كتابة التاريخ

مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري (أ.ب)
مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري (أ.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

شوبير: هذا الجيل عازم على كتابة التاريخ

مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري (أ.ب)
مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري (أ.ب)

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اعتزازه البالغ بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، بالتأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل مع منتخب إيران بهدف لمثله في ختام دوره المجموعات؛ مشيراً إلى أن هذا النجاح يُحسب للمجموعة كاملة، ولا يتوقف عند تألقه الفردي.

وأوضح شوبير، حارس النادي الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا أداء رجولياً، وتحملوا المسؤولية كاملة طوال اللقاء. وشدد على الدور الكبير الذي لعبه المدافع ياسر إبراهيم في اللحظات الأخيرة من المباراة لإنقاذ فرصة محققة، مؤكداً أن الفريق عانى من إصابات كثيرة وإجهاد كبير؛ لكنه نجح في تحقيق النتيجة المطلوبة في النهاية.

وعن علاقته بزملائه الحراس، أعرب مصطفى شوبير عن فخره بالوجود معهم، مشيداً بالحارس محمد الشناوي وتاريخه الكبير، وحرصه الدائم على تقديم الدعم والنصح، ومشاركة خبراته مع بقية الحراس في الفريق المصري.

وفيما يتعلق بركلة الجزاء التي نجح في التصدي لها، واللحظات العصيبة التي عاشها الجميع، أشار شوبير إلى أن التوفيق كان حليفه أولاً وأخيراً، لافتاً إلى العمل الكبير الذي يقوم به محلل الأداء مع حراس المرمى، من خلال دراسة مسددي الفرق المنافسة بدقة، وإرسال كافة البيانات والزوايا المتوقعة للتسديد.

وأضاف شوبير أن الحراس يتحدثون دائماً قبل المباريات، لدراسة كافة الاحتمالات المتاحة في الملعب، معرباً عن أمنياته في استمرار هذا التوفيق لمساعدة الفريق.

وحول الهدف الإيراني الذي ألغاه الحكم بعد تصديه أولاً للكرة، أبدى حارس الفراعنة رغبته الدائمة في تقديم الأفضل، والحفاظ على نظافة الشباك، والتعامل بفاعلية أكبر مع الكرات الثانية؛ مشيراً إلى وجود نقاط فنية كثيرة سيعمل مع الجهاز الفني على تطويرها وتلافيها في المراحل المقبلة.

وتطلع شوبير إلى المواجهة المقبلة للمنتخب المصري أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، واصفاً إياها بالمواجهة الصعبة أمام منافس قوي وسريع، يمتلك مؤهلات بدنية عالية، ويمتاز بالكرات العرضية، والخطورة في الكرات الثابتة.

وأكد شوبير أن الجهاز الفني واللاعبين سيشرعون فوراً في دراسة المنتخب الأسترالي بشكل دقيق، بعد الانتهاء من الاحتفال بالتأهل، معرباً عن أمله الكبير في مواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، لإسعاد الجماهير المصرية.

وفي ختام حديثه، عبَّر شوبير عن فخر الفريق بإنهاء دور المجموعات بسجل خالٍ من الهزائم في المباريات الثلاث الأولى، مؤكداً أن هذا الجيل عازم على كتابة التاريخ في هذه البطولة العالمية.

وطمأن الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق محمد صلاح، متمنياً أن تكون بسيطة ويعود سريعاً للملاعب.

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مونديال 2026: المغرب يعود إلى مونتيري بعد 40 عاماً... و«حيث بدأ كل شيء»

الفرحة المغربية هل تتكرر في مونتيري؟ (إ.ب.أ)
الفرحة المغربية هل تتكرر في مونتيري؟ (إ.ب.أ)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: المغرب يعود إلى مونتيري بعد 40 عاماً... و«حيث بدأ كل شيء»

الفرحة المغربية هل تتكرر في مونتيري؟ (إ.ب.أ)
الفرحة المغربية هل تتكرر في مونتيري؟ (إ.ب.أ)

بعد 40 عاماً، يعود المنتخب المغربي لكرة القدم إلى مدينة مونتيري المكسيكية؛ حيث «بدأ كل شيء» في مشوار «أسود الأطلس» على الساحة العالمية، عندما بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وكانت سن مدربه الحالي محمد وهبي 10 أعوام فقط.

كانت تلك كلمات وهبي عقب حجزه بطاقة دور الـ32 في مونديال أميركا الشمالية، بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف خلف البرازيل المتصدرة؛ حيث سيلاقي هولندا.

قال وهبي: «أتذكَّر جيداً ملحمة (أسود الأطلس) في ذلك الوقت. لعبنا ضد بولندا عام 1986 في مونتيري، أتذكر ذلك، لقد كانت حقبة جميلة ومن أفضل كؤوس العالم بالنسبة لي. كان عمري 10 أعوام، والمغرب قدم مشواراً جيداً. نعود قليلاً إلى حيث بدأ كل شيء على الأرجح».

قدَّم المغرب مباريات رائعة وقتها، بقيادة مدربه البرازيلي الراحل المهدي فاريا، في مونديال عام 1986، في ثاني مشاركة له في العرس العالمي. ومباراته ضد بولندا ونجومها بقيادة بونييك وسمولاريك كانت في الجولة الأولى وانتهت سلباً، على غرار المباراة الثانية أمام إنجلترا، وهدافها التاريخي غاري لينيكر في مونتيري أيضاً.

أنهى المغرب الدور الأول بفوز كبير على البرتغال 3-1 في غوادالاخارا، بينها ثنائية لعبد الرزاق خيري، وحجز بطاقته إلى الدور الثاني.

في ثمن النهائي، وقف المغرب نداً أمام ألمانيا الغربية، ونجومها: كارل هاينتس رومينيغه، وبريغل، وبرايتنر، ورودي فولر، وبيار ليتبارسكي، حتى الدقائق الأخيرة، عندما استقبلت شباكه هدفاً من ركلة حرة مباشرة انبرى لها لوتار ماتيوس، مستغلاً ثغرة في الحائط البشري (87).

وأوضح وهبي: «كنا نعرف أننا قد نلعب في المكسيك. لقد كنا مستعدين لكل السيناريوهات، كان يمكن أن ننهي الدور الأول في المركز الأول أو الثاني أو حتى الثالث ونحن جاهزون. ما يهمني هو الحفاظ على الطموح نفسه والهدف نفسه، بغض النظر عن المكان أو الخصم».

وتابع: «أنا أتجرد دائماً من كل الأشياء الخارجية، وكل شيء يمكن أن يشتت تركيزنا ويفقدنا الطاقة. نركز على مجموعتنا وجودتها وتحليل المنافس والأشياء الصغيرة التي يجب تصحيحها، وأعتقد أن جميع المنتخبات تصحح أخطاءها. هي مباراة إقصاء مباشر بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لهم أيضاً».

وتصدرت هولندا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن اليابان، وثلاث عن السويد.

وعن تفضيله خصماً معيناً، قال المدرب الذي قاد «أشبال الأطلس» تحت 20 عاماً إلى مونديال تشيلي أواخر العام الماضي: «لا، ليس لدي أي تفضيل. هذا لا يغيِّر شيئاً. لكل منتخب أسلوبه. يجب أن نكون مستعدين. إنها كأس العالم، ويجب أن نكون قادرين على مواجهة أي خصم. تابعنا مبارياتهم، ولا مفاجآت. لكل منتخب طريقته. نحن سنكون جاهزين».

وأوضح: «سنعمل على تصحيح كل شيء: ذهنياً وتقنياً وتكتيكياً وبدنياً. نقوم دائماً بتحليل المباريات ونسعى للتطور. الأهم هو النية والرغبة في التسجيل. أرى تقدماً على هذا الصعيد. لذا أنا واثق».

ودافع وهبي عن لاعب الوسط إبراهيم دياز بقوله: «إبراهيم لاعب كان هداف كأس الأمم الأفريقية وأفضل لاعب فيها، ويلعب في ريال مدريد (الإسباني). إنه لاعب كبير جداً وسيقدم لنا الكثير. ننتظر منه أكثر لأنه من أفضل اللاعبين، ولديه تمريرتان حاسمتان في أول مباراتين. إن شاء الله، مع الثقة التي سنمنحها له سيتحسن أداؤه».

وتعرض لاعب ريال مدريد لانتقادات حيال أدائه في المباراة الأخيرة.

وتابع: «أنا لا أوبخ أحداً؛ لأنني شعرت بأن المجموعة ملتزمة. سنقدم له الدعم والثقة لكي يكون أفضل في المباراة المقبلة ويساعدنا على التأهل».

وأردف قائلاً: «لن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي بطبيعة الحال، ولكن ما يجب معرفته أيضاً أنه ليس من السهل على اللاعبين؛ خصوصاً من لم يحصلوا على وقت لعب كاف، أن يبدأوا مباراة في كأس العالم بهذه الوتيرة. ولهذا رأينا أيضاً أن بعض اللاعبين تطوروا خلال اللقاء، وأصبحوا أكثر فاعلية، واستعادوا الإيقاع».

وختم: «ليس صحيحاً أننا نتألق أمام المنتخبات الكبيرة فقط ولم نفعل ذلك أمام هايتي. من حيث الإحصائيات والسيطرة والفرص، هذه أفضل مباراة لنا في البطولة. المشكلة أننا استقبلنا هدفين من فرصتين. منذ مارس (آذار) نسعى للهيمنة في كل مباراة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، رغم وجود أشياء يجب تحسينها».

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