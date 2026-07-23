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رابطة الدوري الأميركي تحقق في كواليس تعاقد إنتر ميامي مع كاسيميرو

كاسيميرو (نادي إنتر ميامي)
كاسيميرو (نادي إنتر ميامي)
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رابطة الدوري الأميركي تحقق في كواليس تعاقد إنتر ميامي مع كاسيميرو

كاسيميرو (نادي إنتر ميامي)
كاسيميرو (نادي إنتر ميامي)

فتحت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تحقيقاً مع نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بخصوص ادعاءات تتعلق بمفاوضات غير قانونية عقب إتمام التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو. وجرى الإعلان أمس الأربعاء عن انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي، بعقد مبدئي يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو (حزيران) 2029، بشرط الحصول على التأشيرة. ولكن بعد فترة وجيزة من الإعلان، أكدت الرابطة وجود تحقيق جار مع حامل لقب الدوري الأميركي.

وجاء في بيان الرابطة: «تقوم رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم بمراجعة ادعاء يتعلق بالمفاوضات غير القانونية ضد نادي إنتر ميامي. وتجمع الرابطة المعلومات ذات الصلة، وستمتنع عن الإدلاء بأي تعليق إضافي حتى اكتمال المراجعة».

وتتيح اللوائح للأندية إضافة ما يصل إلى خمسة لاعبين إلى القائمة للحصول على أولوية التعاقد معهم. وكان كاسيميرو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً والبالغ من العمر 34 عاماً مدرجاً ضمن قائمة لوس أنجليس غالاكسي. ورغم ذلك، قرر اللاعب الدولي البرازيلي، الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم الماضي، التوقيع مع إنتر ميامي للعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وذكر نادي لوس أنجليس غالاكسي في بيان: «توصل لوس أنجليس غالاكسي وإنتر ميامي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف للتعاقد مع كاسيميرو، وسيتم إعلان الشروط عقب ختام التحقيق بشأن المفاوضات غير القانونية الجاري حالياً من قبل رابطة الدوري الأميركي».

ويملك كاسيميرو مسيرة حافلة، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، وحقق لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

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