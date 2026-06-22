عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:29 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

حسام حسن يكشف كواليس حديثه مع لاعبي مصر بين الشوطين

حسام حسن قال إنه طالب اللاعبين بعدم الخروج بنتيجة تكسر الجماهير (د.ب.أ)
حسام حسن قال إنه طالب اللاعبين بعدم الخروج بنتيجة تكسر الجماهير (د.ب.أ)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

حسام حسن يكشف كواليس حديثه مع لاعبي مصر بين الشوطين

حسام حسن قال إنه طالب اللاعبين بعدم الخروج بنتيجة تكسر الجماهير (د.ب.أ)
حسام حسن قال إنه طالب اللاعبين بعدم الخروج بنتيجة تكسر الجماهير (د.ب.أ)

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن كواليس الجلسة التي جمعته باللاعبين بين شوطي المباراة، حيث شدَّد عليهم بضرورة العودة إلى الملعب بغرض الفوز على نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال على حساب نيوزيلندا بنتيجة 1/3، وكان قد أنهى الشوط الأول متأخراً بهدف.

وأشار حسام حسن، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى تفاصيل الجلسة التي جمعته باللاعبين بين شوطي المباراة، حيث شدَّد عليهم بضرورة العودة إلى أرض الملعب بروح انتصارية، رافضاً فكرة الخروج بنتيجة سلبية تكسر فرحة الجماهير وثقتها التي بدأت تتشكل وتتطور خلال العامين الماضيين، على حسب قوله.

وأوضح المدير الفني أن رغبة الجميع كانت تتركز في تقديم إنجاز حقيقي يفخر به جميع أطياف الشعب المصري، سواء الذين حضروا في ملعب «بي سي بليس» أو تابعوا اللقاء عبر الشاشات في مختلف بقاع الأرض.

وأشاد حسام بمنتخب نيوزيلندا واصفاً إياه بأنه فريق قوي بدنياً ولديه إمكانات فنية ومهارية رائعة، ولديه مدرب على أعلى مستوى.

وفي ردوده على أسئلة الصحافيين، استعرض حسام حسن التعامل التكتيكي مع مجريات اللقاء، موضحاً أنه أجرى تعديلات في مراكز بعض اللاعبين من داخل الملعب قبل اللجوء إلى البدلاء من الخارج، ومشيراً إلى الاستفادة الكبيرة من توظيف محمد صلاح في مركز جديد يناسب إمكاناته وخطورته في هذه المرحلة، بجانب مرونة عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

وحول الإصابات والتبديلات الاضطرارية، أوضح المدير الفني كيفية التعامل مع إصابة حمدي فتحي، مبيناً أنه دفع باللاعب حسام عبد المجيد في مركز قلب الدفاع أمام خط الظهر ليوجد بين مروان عطية ومهند لاشين، وذلك للتعامل مع الكرات الطولية العالية التي يتميز بها المنافس، ومؤكداً أنه أصر على الاستمرار بطريقة 4 مدافعين حتى بعد خروج حسام عبد المجيد مصاباً ودخول محمد عبد المنعم، لثقته الكاملة في المنظومة الدفاعية.

وفي ختام حديثه، تناول حسام حسن ملف الإحلال والتجديد داخل صفوف الفراعنة، مؤكداً أن تولي المسؤولية جاء في مرحلة حرجة تزامنت مع تلاحم المنافسات في عامي 2025 و2026 بين تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأوضح أنه فضل اتخاذ قرارات جريئة بضخ دماء جديدة بالاعتماد على 13 إلى 14 لاعباً جديداً من الدوري المحلي لضمان مستقبل المنتخب، بدلاً من الاعتماد الكلي على الحرس القديم وتأخير عملية التطوير، مشيداً في الوقت نفسه بالدور القيادي والخبرة التي يقدمها النجوم الكبار مثل محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، ومحمد الشناوي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وشدَّد على أن خياراته الفنية مجردة تماماً من أي حسابات خاصة بالأندية.

مواضيع
رياضة مصرية كأس العالم مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

رياضة عربية صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على نيوزيلندا (أ.ف.ب)

مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

حفلت مباراة مصر ونيوزيلندا بالكثير من الأرقام القياسية للمنتخب المصري الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر)
رياضة عالمية مدرب نيوزيلندا قال إن رتم أداء مصر ارتفع الشوط الثاني (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب نيوزيلندا: خسارتنا أمام مصر مخيبة للآمال... لم نتمكن من مجاراة إيقاعهم

قال دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، إن الخسارة أمام مصر 1- 3 كانت مخيبة للآمال، عطفاً على ما قدمه فريقه في الشوط الأول.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر)
رياضة عربية زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
رياضة عربية

زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

أعرب مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، عن سعادته البالغة عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا 3- 1.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر)
رياضة عربية صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
رياضة عربية

صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إن فوز فريقه على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، في كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً تاريخياً رائعاً طال انتظاره.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر)
رياضة عربية صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
رياضة عربية

هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

حصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بفوز مصر 3- 1، بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026

«الشرق الأوسط» (فانكوفر )
الرياضة رياضة عربية

مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على نيوزيلندا (أ.ف.ب)
صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على نيوزيلندا (أ.ف.ب)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على نيوزيلندا (أ.ف.ب)
صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على نيوزيلندا (أ.ف.ب)

حفلت مباراة مصر ونيوزيلندا بالكثير من الأرقام القياسية للمنتخب المصري الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3- 1 على نيوزيلندا، ليتصدر المجموعة السابعة، ويقترب من بلوغ دور الـ32 من البطولة المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز رقم 20 للكرة العربية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ليصبح أحدث المنضمين للفائزين العرب في المونديال.

ويُعدّ منتخب المغرب هو أكثر المنتخبات العربية فوزاً في كأس العالم برصيد ست انتصارات، ويأتي خلفه منتخب السعودية برصيد أربعة انتصارات، ثم منتخبا تونس والجزائر بثلاثة انتصارات لكل منهما.

حمل انتصار مصر الكثير من الأرقام المميزة (رويترز)

وأصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق فوزاً في المونديال بعد منتخبات تونس، والجزائر، والمغرب والسعودية.

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الأفريقية بالمونديال، حيث تضم القائمة الطويلة، منتخبات نيجيريا، والمغرب وغانا بستة انتصارات لكل منهم، ويأتي خلفهم منتخبا الكاميرون والسنغال برصيد خمسة انتصارات، ثم منتخبات وكوت ديفوار، والجزائر وتونس بثلاثة انتصارات لكل منهم، ثم جنوب أفريقيا بفوزين.

صلاح بلغ هدفه الثالث في المونديال (أ.ف.ب)

وعلى المستوى الفردي، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال، كما أنه تشارك صدارة هدَّافي العرب في المونديال بهذا الهدف.

ويتساوى صلاح، صاحب ثلاثة أهداف في المونديال من مشاركتين، مع كل من الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري.

سجود شكر لله بعد تحقيق الانتصار الأول في المونديال (رويترز)

كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في المونديال، والتي يتصدرها النجم الغاني السابق جيان أسامواه برصيد ستة أهداف ويأتي خلفه الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا برصيد خمسة أهداف والنيجيري أحمد موسى برصيد أربعة أهداف.

ويتشارك صلاح المركز الرابع مع المغربي النصيري، والتونسي وهبي الخزري، والكاميروني صامويل إيتو والغاني أندريه أيوا.

مواضيع
رياضة مصرية كأس العالم محمد صلاح مصر
الرياضة رياضة عربية

زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)

أعرب مصطفى زيكو مهاجم منتخب مصر، عن سعادته البالغة عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026، موجهاً الشكر لجماهير بلاده.

وقال زيكو في تصريحات عقب المباراة لوسائل الإعلام، إن الفريق حقق فوزاً غالياً واقترب من الصعود لدور الـ32، مشيداً بدور الجماهير التي حضرت في ملعب «بي سي بليس» لمساندة الفريق، حيث شعر لاعب بيراميدز وكأن المباراة في مصر.

وأوضح زيكو أن الشوط الأول شهد بعض الأخطاء وتراجعاً في الأداء وتناثراً في الخطوط؛ وهو ما جعل الفريق غير موفق بالشكل المطلوب، الأمر الذي دفع المدير الفني حسام حسن للتدخل بقوة بين الشوطين وتوجيه لوم شديد وعنيف للاعبين؛ بهدف استنهاض حماسهم، حيث طالبهم بضرورة إسعاد الجماهير الحاضرة وعدم السماح بمغادرتهم المدرجات وهم في حالة حزن.

وتحدث مهاجم الفراعنة عن كواليس التعديل التكتيكي الذي أجراه حسام حسن، مبيناً أنه بدأ اللقاء في مركز الجناح الأيسر الذي اعتاد عليه طويلاً، لكنه لم يوفق فيه بالشكل الأمثل، وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني بادر المدير الفني إلى تغيير المراكز بنقله إلى مركز رأس الحربة الصريح والدفع باللاعب عمر مرموش على الجناح؛ وذلك للاستفادة من قدرة زيكو في الضغط على قلبي دفاع المنافس والنزول لمساندة خط الوسط، وهو التغيير الذي أثمر سريعاً عن تسجيله هدف التعادل وصناعته للهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح.

وأهدى زيكو الفوز إلى والدته وشقيقه الأكبر، ووالده الراحل، حيث قال إنه تمنى لو كان حيا ليرى هذا الإنجاز.

مواضيع
كأس العالم رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)

قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إن فوز فريقه على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، في كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً تاريخياً رائعاً طال انتظاره.

وأضاف صلاح في تصريحات خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن اللقاء شهد تحولاً كبيراً في الأداء بين شوطي المباراة، حيث أكد أن الفريق المصري لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول.

وتابع أن عيوب الشوط الأول تمثلت في غياب التنسيق الهجومي واستقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة؛ وذلك نتيجة لجودة المنافس على المستوى الهجومي.

وأوضح صلاح أن تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وإصلاح الأخطاء أسفر عن تحقيق الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد ثلاث نسخ سابقة لم يوفق فيها الفريق.

ووجّه صلاح رسالة للاعبي المنتخب المصري، مشدداً على ضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام إيران من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة زملائه على تحقيق إنجاز مميز في البطولة.

ويلتقي منتخب مصر، متصدر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، نظيره الإيراني، المركز الثاني بنقطتين، السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا ونيوزيلندا.

مواضيع
كأس العالم محمد صلاح رياضة مصرية مصر