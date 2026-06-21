زيكو: سنثبت للمصريين والجماهير أننا نستحق الوجود في المونديال

أكّد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، على أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته أن الجميع يرغب في تعويض ضياع نقطتين أمام منتخب بلجيكا في مستهل لقاءات الفريق بالبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستهل منتخب مصر، الذي يشارك في المونديال للمرة الرابعة، مشواره في البطولة بالتعادل 1 - 1 مع منتخب بلجيكا في الجولة الافتتاحية، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة» عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم.

وقال زيكو، في تصريحات إعلامية، مساء السبت بالتوقيت المحلي، إن منتخب مصر أغلق تماماً صفحة المباراة السابقة أمام بلجيكا وبشكل فوري منذ اليوم التالي للقاء.

وأضاف أن جميع اللاعبين شعروا بضيق شديد لعدم تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث رغم الأداء الجيد أمام منافس قوي، لدرجة أثّرت على الأجواء خلال وجبة العشاء في المعسكر من شدة الرغبة في الانتصار.

وأوضح النجم الشاب أن تلك الأجواء تحولت الآن إلى حافز حقيقي، حيث يرى أن الفرصة سانحة تماماً للتعويض والفوز، مشدداً على أن اللاعبين أصبحوا في قمة التركيز والجاهزية لخوض موقعة نيوزيلندا بهدف تقديم أفضل ما لديهم من أداء قتالي في أرض الملعب.

وأكّد لاعب بيراميدز المصري بلهجة واثقة أن هذه المباراة ستكون الدليل القاطع لجموع الجماهير والشعب المصري على أن وجود الفراعنة في المونديال وصعودهم لم يكن مجرد ضربة حظ أو صدفة عابرة، بل جاء نتيجة جهد وعمل شاق.

يشار إلى أن منتخب نيوزيلندا افتتح مسيرته في كأس العالم 2026 بالتعادل 2-2 مع منتخب إيران، ما جعل جميع منتخبات المجموعة الأربعة يتساوون في رصيد نقطة واحدة فقط مع انتهاء منافسات الجولة الأولى.