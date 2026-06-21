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زيكو: سنثبت للمصريين والجماهير أننا نستحق الوجود في المونديال

زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

زيكو: سنثبت للمصريين والجماهير أننا نستحق الوجود في المونديال

زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)

أكّد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، على أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته أن الجميع يرغب في تعويض ضياع نقطتين أمام منتخب بلجيكا في مستهل لقاءات الفريق بالبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستهل منتخب مصر، الذي يشارك في المونديال للمرة الرابعة، مشواره في البطولة بالتعادل 1 - 1 مع منتخب بلجيكا في الجولة الافتتاحية، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة» عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم.

وقال زيكو، في تصريحات إعلامية، مساء السبت بالتوقيت المحلي، إن منتخب مصر أغلق تماماً صفحة المباراة السابقة أمام بلجيكا وبشكل فوري منذ اليوم التالي للقاء.

وأضاف أن جميع اللاعبين شعروا بضيق شديد لعدم تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث رغم الأداء الجيد أمام منافس قوي، لدرجة أثّرت على الأجواء خلال وجبة العشاء في المعسكر من شدة الرغبة في الانتصار.

وأوضح النجم الشاب أن تلك الأجواء تحولت الآن إلى حافز حقيقي، حيث يرى أن الفرصة سانحة تماماً للتعويض والفوز، مشدداً على أن اللاعبين أصبحوا في قمة التركيز والجاهزية لخوض موقعة نيوزيلندا بهدف تقديم أفضل ما لديهم من أداء قتالي في أرض الملعب.

وأكّد لاعب بيراميدز المصري بلهجة واثقة أن هذه المباراة ستكون الدليل القاطع لجموع الجماهير والشعب المصري على أن وجود الفراعنة في المونديال وصعودهم لم يكن مجرد ضربة حظ أو صدفة عابرة، بل جاء نتيجة جهد وعمل شاق.

يشار إلى أن منتخب نيوزيلندا افتتح مسيرته في كأس العالم 2026 بالتعادل 2-2 مع منتخب إيران، ما جعل جميع منتخبات المجموعة الأربعة يتساوون في رصيد نقطة واحدة فقط مع انتهاء منافسات الجولة الأولى.

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محمد هاني: إشادة شفاينشتايغر شرف كبير لي

هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)
هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

محمد هاني: إشادة شفاينشتايغر شرف كبير لي

هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)
هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)

أعرب محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، عن بالغ سعادته وفخره الشديدين بالإشادة الفنية الرفيعة التي حظي بها من قبل الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وأثنى شفاينشتايغر على أداء محمد هاني، خلال تعادل منتخب مصر 1 - 1 مع منتخب بلجيكا، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحرص شفاينشتايغر على التقاط صورة تذكارية مع محمد هاني عقب مباراة بلجيكا، تعبيراً عن إعجابه بالمستوى الذي قدّمه لاعب منتخب «الفراعنة»، رغم تسجيله هدف منتخب بلجيكا الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان هاني مكلفاً برقابة غيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، خلال المباراة، حيث نجح في الحدّ تماماً من خطورة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء.

ووصف هاني النجم الألماني بأنه قيمة كروية ونجم كبير للغاية في عالم الساحرة المستديرة، معتبراً أن هذا الحديث الإيجابي والثناء الصادر منه يمثل شرفاً عظيماً له على الصعيد الشخصي، وبداية قوية للغاية تمنحه حافزاً مضاعفاً ودافعاً كبيراً لتقديم الأفضل للمنتخب في المستقبل.

وأثنى مدافع المنتخب المصري على أجواء المونديال الاستثنائية، والروح الطيبة السائدة بين جميع أفراد البعثة، متمنياً العمل المتواصل مع زملائه لتطوير الأداء وتقديم مستويات أرقى وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الملايين في الفترة المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بمدينة فانكوفر الكندية، في الجولة الثانية بالمجموعة، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة» عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

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رئيس الزمالك: نحتاج إلى 6 ملايين دولار لحلّ أزمة القيد

الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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رئيس الزمالك: نحتاج إلى 6 ملايين دولار لحلّ أزمة القيد

الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر والإشادة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تدخله لحلّ أزمة أرض النادي، من خلال منحه قطعة أرض بديلة لإقامة فرع جديد للقلعة البيضاء في السادس من أكتوبر بدلاً من الأرض التي تم سحبها لمخالفتها شروط التخصيص في وقت سابق.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»، يوم السبت، إن مجلس الإدارة كان لديه يقين بأن الأزمة سيتم حلّها، وبذلت جهود كبيرة نحو ذلك.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى «6 ملايين دولار» (نحو 300 مليون جنيه مصري) لحلّ أزمة القيد المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات أندية ولاعبين أجانب، بهدف الحصول على رخصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا.

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الدوري الكويتي: الصومالي أرتان حكماً لقمة المرحلة الأخيرة بين الكويت والقادسية

عمر أرتان لحظة عودته من الولايات المتحدة واستقبال مواطنين صوماليين له في المطار (رويترز)
عمر أرتان لحظة عودته من الولايات المتحدة واستقبال مواطنين صوماليين له في المطار (رويترز)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
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  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الدوري الكويتي: الصومالي أرتان حكماً لقمة المرحلة الأخيرة بين الكويت والقادسية

عمر أرتان لحظة عودته من الولايات المتحدة واستقبال مواطنين صوماليين له في المطار (رويترز)
عمر أرتان لحظة عودته من الولايات المتحدة واستقبال مواطنين صوماليين له في المطار (رويترز)

يدير الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان، الذي حُرم مؤخراً من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، قمة المرحلة الأخيرة من الدوري الكويتي لكرة القدم بين الكويت والقادسية في 29 يونيو (حزيران) الحالي، في مبادرة من رئيس الاتحاد المحلي للعبة الشيخ أحمد اليوسف.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الكويتي، فإن دعوة أرتان جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الصومالي، في خطوة تعكس «عمق العلاقات الثنائية بين الاتحادين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تطوير منظومة التحكيم في المنطقة».

وذكر الاتحاد الكويتي أن أرتان، البالغ من العمر 34 عاماً والحاصل على جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، يعد من أبرز الحكام القارة الأفريقية.

وكان من المفترض أن يصبح أرتان أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، لكن أحلامه اصطدمت بواقع منعه من دخول الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك، رغم حصوله على تأشيرة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن للحكم الصومالي «ارتباطات بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، وهو ما جعله «غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة».

وتكتسب مباراة الكويت والقادسية أهمية خاصة كونها من المواجهات الكلاسيكية في الكويت رغم هامشيتها؛ لأن الأول حقق لقب الدوري قبل 3 مراحل على النهاية، وللمرة الخامسة توالياً في إنجاز لم يحققه أي نادٍ في البلاد.

وسيدير أرتان أيضاً مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا الإنجليزي، بطل «يوروبا ليغ»، وذلك في 12 أغسطس (آب) بمدينة سالزبورغ النمساوية، بقرار من الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

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