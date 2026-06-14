مصطفى شوبير يسير على خطى والده مع منتخب مصر

ينضم حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، نجل أحمد شوبير، إلى قائمة اللاعبين الذين ساروا على خطى آبائهم في نهائيات كأس العالم بعد استدعائه إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية.

بالنسبة إلى شوبير الأب، «هو أمر لا يقدَّر بثمن» أن يلعب نجله على المسرح الكروي الأكبر، ويمثّل منتخب بلاده، بحسب ما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

بعد مشاركة أحمد شوبير في مونديال إيطاليا عام 1990، يعود اسم العائلة إلى نهائيات كأس العالم عبر نجله مصطفى، الذي من المتوقع أن يلعب أساسياً في تشكيلة المدرب حسام حسن.

وينضم ابن الـ26 عاماً إلى قائمة طويلة من الآباء والأبناء الذين خاضوا نهائيات كأس العالم، لكن القائمة تُصبح أقصر في الحديث عن حرّاس المرمى تحديداً.

استُدعي ميغل رينا إلى المنتخب الإسباني في مونديال 1966، لكنه لم يخض أي دقيقة، إلا أنَّ نجله بيبي حمل اسم العائلة في مباراة واحدة ضمن مونديال 2014 في البرازيل.

ويُعدُّ الدنماركي بيتر شمايكل (فرنسا 1998) ونجله كاسبر (روسيا 2018 وقطر 2022) الأشهر على هذا الصعيد.

قال شوبير الأب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن تجربته: «المشارَكة في كأس العالم كانت حلماً غاب عن مصر لوقت طويل للغاية منذ مونديال 1934»، حين شاركت للمرة الأولى والأخيرة، قبل عودتها إلى النهائيات التي أُقيمت في إيطاليا عام 1990.

تعادلت مصر مع هولندا بطل كأس أوروبا 1988 بهدف لمثله، ثم مع آيرلندا من دون أهداف، قبل الخسارة من إنجلترا بهدف لتتذيل ترتيب المجموعة السادسة وتودع البطولة.

تلقَّى شوبير عروضاً من أندية أوروبية بعد مستواه في النهائيات، وقضى فترة معايشة مع إيفرتون الإنجليزي، لكنه لم ينتقل إليه من الأهلي «بسبب قوانين العمل في المملكة المتحدة»، وفقاً لما قاله.

كان شوبير الأب في الـ30 من العمر حين شارك في كأس العالم 1990. بعدها بعشر سنوات، وتحديداً في مايو (أيار) 2000 وُلِد مصطفى.

تدرج في صفوف فرق الناشئين والشباب في الأهلي، حتى تمَّ تصعيده للفريق الأول في موسم 2019 - 2020 بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وفي 6 مواسم حقَّق مصطفى شوبير 3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا و4 ألقاب في الدوري المحلي.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مصطفى مشواره مع منتخب مصر تحت 17 سنة عام 2016، وتدرج منه إلى منتخبي تحت 20 سنة والمنتخب الأولمبي، قبل أن ينضم لأول مرة لمنتخب مصر الأول حين استدعاه حسام حسن في يونيو (حزيران) 2024 قبل مباراة بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

لكن مباراته الدولية الأولى تأجلت حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه حين شارك أمام بوتسوانا بالقاهرة في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقبل انطلاق مونديال 2026، شارك مصطفى في 10 مباريات دولية. لكن اعتماد حسام حسن عليه بصورة أساسية وكاملة في مباراتَي إسبانيا والبرازيل الوديَّتين أعطى انطباعاً بأنَّه سيكون الحارس الأساسي في المونديال.

وقال شوبير الأب: «لا يمكنني أن أصف مشاعري في هذه اللحظة، وأنتظر بفارغ الصبر رؤية مصطفى يحرس مرمى مصر في كأس العالم. أن أرى نجلي يدافع عن مصر في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم أمر لا يقدَّر بثمن».

وأتمَّ حارس مرمى الأهلي ومصر السابق الذي يعمل حالياً إعلامياً بقنوات إذاعية وتلفزيونية: «أياً كان مَن سيحرس مرمى المنتخب في كأس العالم، وأياً كان مَن سيلعب، أتمنى من الجماهير بمختلف انتماءاتها الوقوف يداً واحدة خلف المنتخب وجهازه الفني بقيادة حسام حسن».

وتابع: «أمامنا مهمة تاريخية لتحقيق فوز مصر الأول في تاريخها بالمونديال، والتأهل للدور التالي بمشيئة الله».

ويستهل منتخب مصر مبارياته ضمن المجموعة السابعة بلقاء بلجيكا، الاثنين، في سياتل قبل مواجهة نيوزيلندا في فانكوفر في 22 من الشهر الحالي، ومن بعدها العودة إلى سياتل للقاء إيران في 27 من الشهر عينه.