مانشستر يونايتد: تحسن حالة مزراوي قبل لقاء المغرب والبرازيل

تجاوز نصير مزراوي، نجم منتخب المغرب لكرة القدم، مخاوف الغياب، وأصبح متاحا لخوض المباراة الافتتاحية للفريق، في بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمام منتخب البرازيل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض مدافع مانشستر يونايتد لإصابة في كتفه خلال المباراة الودية التي أجراها منتخب المغرب مع نظيره النرويجي استعدادا لمونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما أثار المخاوف بشأن مشاركته في المونديال.

وأوضح النادي الإنجليزي أن مزراوي عاد لتدريبات المنتخب المغربي، بعد تدربه في صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لفحص دقيق من جانب الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، ويأمل أن يكون جاهزا للمباراة المرتقبة أمام البرازيل في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب (ميتلايف) مساء يوم غد السبت بالتوقيت المحلي.

في المقابل، من المقرر أن يشارك كاسيميرو وماتيوس كونيا مع منتخب البرازيل في هذه المواجهة المرتقبة، حسبما ذكر المصدر ذاته، يشار إلى أن المجموعة الثالثة تضم أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا.