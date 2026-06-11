«وديّات المونديال»: الجزائر تختتم تحضيراتها برباعية بوليفيا

سجل أمين جويري هدفين في الشوط الثاني ليقود الجزائر للفوز 4-صفر على بوليفيا وديا في الساعات الأولى من يوم الخميس، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، في مباراة لم تنقل بأكلمها عبر الهواء مباشرة.

وذكرت تقارير محلية أن المباراة، المقامة في كانساس سيتي، لن تنقل تلفزيونيا وستكون دون حضور جماهيري إذ لا يريد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الكشف عن آخر خططه قبل انطلاق النهائيات، لكن التلفزيون الرسمي للجزائر قال في وقت سابق إنه سيبث "مقتطفات" من اللقاء عبر صفحته على فيسبوك.

واعتمد المدرب بيتكوفيتش على تشكيل هجومي بوجود إبراهيم مازة وهشام بودواي في خط الوسط خلف الثلاثي رياض محرز ومحمد الأمين عمورة ونذير بن بوعلي، بينما جلس الحارس لوكا زيدان على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

ومنح المدافع عيسى ماندي التقدم للجزائر بضربة رأس من عند القائم البعيد بعدما أفلت من الرقابة ليحول تمريرة عمورة في الشباك قرب الاستراحة.

وأجرت الجزائر، التي تعود للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014، 11 تغييرا قبل انطلاق الشوط الثاني.

وتعاون الثنائي جويري وعادل بولبينة فور مشاركتهما، ليسجل مهاجم أولمبيك مرسيليا هدفين في الدقيقتين 56 و58.

فبعد سلسلة من التمريرات، أرسل بولبينة تمريرة منخفضة سيطر عليها جويري داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس كارلوس لامب الذي لم يحرك ساكنا.

وأضاف جويري هدفه الثاني سريعا بعدما تابع كرة مرتدة بعد تسديدة من بولبينة وسجلها في الشباك.

وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها جويري ثنائية مع المنتخب.

واختتم أنيس حاج موسى أهداف الجزائر، بعدما سيطر على تمريرة طويلة من رامز زروقي ووضع الكرة ببراعة من فوق الحارس لامب من مدى قريب بعد نحو ساعة من اللعب.

وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب في المجموعة العاشرة يوم 16 يونيو حزيران، قبل اللعب ضد الأردن والنمسا.