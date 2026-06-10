أعلن العين المنافس في الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء تمديد عقد صانع لعبه أليخاندرو روميرو جامارا (كاكو)، والمشارك مع باراغواي في كأس العالم بأميركا الشمالية، حتى 2028. وقال النادي في حسابه على منصة «إكس» مع مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع الفريق الإماراتي: «للرواية فصل آخر... أليخاندرو كاكو عيناوي حتى 2028». وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع العين، لكن بطل الثنائية المحلية حافظ على ثقته بالعناصر الأساسية التي قادت نجاحه في السنوات الأخيرة. وفاز العين بالدوري وكأس رئيس الإمارات في الموسم الماضي. وانضم اللاعب المولود في الأرجنتين إلى العين في صيف عام 2023 بعقد يمتد حتى 2026، وسبق له اللعب مع التعاون السعودي، ونادي نيويورك رد بولز الأميركي، وهوراكان الأرجنتيني.
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العين يمدد عقد كاكو صانع لعب باراغواي حتى 2028 https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5282422-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2028
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