حسام حسن: هدفنا إسعاد جماهير مصر بالمونديال

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن فريقه يهدف إلى إسعاد جماهير بلاده في بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا، الاثنين، إنه سعيد بتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العالم 1990 كلاعب، مبدياً سعادته بنيل شرف الوجود في نسخة 2026 كمدرب، وقال إن فريقه لديه مجموعة من اللاعبين الذين يحلمون بإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف أنه لا يفضل الحديث قبل البطولات، بقدر ما يكون مهتماً بالأخذ بالأسباب لتحقيق نتائج وعروض قوية ومميزة، موضحاً أنه يركز على إعداد فريقه بشكل قوي واختيار أفضل وأجهز وأنسب اللاعبين، ودراسة المنافسين جيداً لتحديد نقاط القوة والضعف، وكل هذه الأمور هي التي تساعد على النجاح.

وأوضح حسام: «الشعب المصري يستحق أن نبذل كل ما لدينا من أجل إسعاده... وعادة نسعى للاستعداد الجيد قبل أي تحد نخوضه، سواء قبل بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، أو تصفيات كأس العالم أو البطولة نفسها، وهدفنا دائماً خلق مناخ صحي وهادئ للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والتركيز والانسجام والتنافس لتمثيل منتخب مصر في المباريات».

وأنهى حسام حسن تصريحاته قائلاً: «منتخب مصر جاهز لبطولة كأس العالم. ونعد الجماهير بأن نقدم كل ما لدينا لإسعادهم، وأن يكونوا دائمين فخورين بنا».

ويواجه منتخب مصر في المجموعة السابعة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.