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أبو غوش يعوّض المصاب صبرة في تشكيلة الأردن للمونديال

محمد أبو غوش ينضم لتشكيلة «النشامى» بالمونديال (الاتحاد الأردني)
محمد أبو غوش ينضم لتشكيلة «النشامى» بالمونديال (الاتحاد الأردني)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

أبو غوش يعوّض المصاب صبرة في تشكيلة الأردن للمونديال

محمد أبو غوش ينضم لتشكيلة «النشامى» بالمونديال (الاتحاد الأردني)
محمد أبو غوش ينضم لتشكيلة «النشامى» بالمونديال (الاتحاد الأردني)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، انضمام محمد أبو غوش إلى تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم، ليعوض إبراهيم صبرة الذي استُبعد بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الواعد صبرة (20 عاماً) لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء تدريب المنتخب، ليُحرم من المشاركة في البطولة المقامة في أميركا الشمالية، ويتم تعويضه في القائمة بالظهير الأيسر أبو غوش.

وقال الاتحاد الأردني عبر منصة «إكس»: «قرر المدرب جمال سلامي ضم محمد أبو غوش إلى قائمة النشامي (منتخب الأردن) لكأس العالم... بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى؛ ما استدعى استبعاده من القائمة».

وقضى أبو غوش (20 عاماً)، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، النصف الثاني من الموسم معاراً إلى الحسين إربد من شباب الأردن.

وخسر الأردن 0 - 2 أمام كولومبيا، فجر الاثنين، في آخر استعدادات المنتخب للنهائيات المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة الأردن، الذي بلغ كأس العالم لأول مرة، في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

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نايبت: المغرب قادر على الفوز بلقب المونديال

النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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نايبت: المغرب قادر على الفوز بلقب المونديال

النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)

أبدى النجم المغربي المعتزل، نور الدين نايبت، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده تفاؤله بمسيرة أسود أطلس في كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم الخميس المقبل.

قال نايبت في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «المشاركة في كأس العالم هي القمة في مسيرة أي لاعب كرة قدم. إنها أكبر من دوري أبطال أوروبا، إنها ذروة ما يمكن أن يصل إليه أي لاعب وأي منتخب، إنها شيء مختلف تماماً».

أضاف نايبت قائد المغرب في مونديال 1998: «كل طفل يحلم بالمشاركة في كأس

العالم، لقد استمتعت كثيراً بالمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأميركية 1994، من الصعب وصف ذلك. كانت مشاركتي الأولى، ولديَّ ذكريات رائعة عنها لن أنساها أبداً».

وبشأن حظوظ منتخب بلاده في مونديال 2026، قال: «نمتلك فريقاً عالي الجودة يضم لاعبين من الطراز العالمي، وتشكيلة رائعة تمتلك الموهبة والعمق في جميع الخطوط».

وشدد قائلاً: «علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ورغم أننا لسنا من بين المرشحين الأوفر حظاً على الورق، فإننا نثق بقدرتنا على تشكيل خطورة حقيقية، ويمكننا أن نحلم بالذهاب بعيداً بما نملكه من جودة».

وتساءل في ختام تصريحاته: «من قال إننا لا نستطيع الفوز بكأس العالم؟».

واعتزل نور الدين نايبت لعب كرة القدم منذ عقدين من الزمن، لكن رصيده البالغ 115 مباراة دولية مع المنتخب المغربي لا يزال رقماً قياسياً، حيث يأتي أشرف حكيمي، قائد الجيل الحالي، في المركز الثاني خلفه.

وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم؛ حيث حل رابعاً في مونديال 2022 في قطر بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

ويستهل أسود أطلس مشوارهم في كأس العالم، هذا العام، بمواجهة قوية ضد البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً اسكوتلندا وهايتي.

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حسام حسن: هدفنا إسعاد جماهير مصر بالمونديال

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري (أ.ب)
حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري (أ.ب)
  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
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  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
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حسام حسن: هدفنا إسعاد جماهير مصر بالمونديال

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري (أ.ب)
حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري (أ.ب)

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن فريقه يهدف إلى إسعاد جماهير بلاده في بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا، الاثنين، إنه سعيد بتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العالم 1990 كلاعب، مبدياً سعادته بنيل شرف الوجود في نسخة 2026 كمدرب، وقال إن فريقه لديه مجموعة من اللاعبين الذين يحلمون بإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف أنه لا يفضل الحديث قبل البطولات، بقدر ما يكون مهتماً بالأخذ بالأسباب لتحقيق نتائج وعروض قوية ومميزة، موضحاً أنه يركز على إعداد فريقه بشكل قوي واختيار أفضل وأجهز وأنسب اللاعبين، ودراسة المنافسين جيداً لتحديد نقاط القوة والضعف، وكل هذه الأمور هي التي تساعد على النجاح.

وأوضح حسام: «الشعب المصري يستحق أن نبذل كل ما لدينا من أجل إسعاده... وعادة نسعى للاستعداد الجيد قبل أي تحد نخوضه، سواء قبل بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، أو تصفيات كأس العالم أو البطولة نفسها، وهدفنا دائماً خلق مناخ صحي وهادئ للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والتركيز والانسجام والتنافس لتمثيل منتخب مصر في المباريات».

وأنهى حسام حسن تصريحاته قائلاً: «منتخب مصر جاهز لبطولة كأس العالم. ونعد الجماهير بأن نقدم كل ما لدينا لإسعادهم، وأن يكونوا دائمين فخورين بنا».

ويواجه منتخب مصر في المجموعة السابعة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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رفض دخول حكم صومالي الولايات المتحدة

الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
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  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
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رفض دخول حكم صومالي الولايات المتحدة

الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)

مُنع الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي كان مقرراً أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات «مطار ميامي الدولي» منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة في «قائمة حظر السفر» التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية قائد المنتخب الوطني السابق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فقط، بل يقوّض أيضاً التزام كرة القدم بقيم العدالة، والاستحقاق، وروح اللعب النظيف».

وأضاف أبشير أن عرتن كان يحمل تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة، كاشفاً عن أن الحكم؛ البالغ 34 عاماً، عاد جواً إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

وعدّ أن «عمر عرتن من أفضل الحكام المحترمين في أفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله».

وكان عرتن من بين 52 حكماً عينهم «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» لإدارة مباريات «نهائيات كأس العالم» المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بدءاً من الخميس المقبل.

ويدير عرتن مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أصبح حكماً دولياً معتمداً من «فيفا» عام 2018.

كما أدار مباريات في نهائيات «كأس أمم أفريقيا 2023» بالجزائر، واختير عام 2025 من قبل «الاتحاد الأفريقي بكرة القدم» بوصفه «حكم العام للرجال».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بعرتن بعدما دخل التاريخ بصفته أول صومالي يُختار لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم.

وقال محمود: «أُشيد بما أظهره الحكم عمر من جهد واحتراف ونزاهة؛ إذ أصبح رمزاً للإلهام بالنسبة إلى الجيل الجديد من الصوماليين».

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