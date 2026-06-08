أبو غوش يعوّض المصاب صبرة في تشكيلة الأردن للمونديال

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، انضمام محمد أبو غوش إلى تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم، ليعوض إبراهيم صبرة الذي استُبعد بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الواعد صبرة (20 عاماً) لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء تدريب المنتخب، ليُحرم من المشاركة في البطولة المقامة في أميركا الشمالية، ويتم تعويضه في القائمة بالظهير الأيسر أبو غوش.

وقال الاتحاد الأردني عبر منصة «إكس»: «قرر المدرب جمال سلامي ضم محمد أبو غوش إلى قائمة النشامي (منتخب الأردن) لكأس العالم... بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى؛ ما استدعى استبعاده من القائمة».

وقضى أبو غوش (20 عاماً)، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، النصف الثاني من الموسم معاراً إلى الحسين إربد من شباب الأردن.

وخسر الأردن 0 - 2 أمام كولومبيا، فجر الاثنين، في آخر استعدادات المنتخب للنهائيات المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة الأردن، الذي بلغ كأس العالم لأول مرة، في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.