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الرياضة رياضة عربية

رفض دخول حكم صومالي الولايات المتحدة

الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
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  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
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رفض دخول حكم صومالي الولايات المتحدة

الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)

مُنع الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي كان مقرراً أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات «مطار ميامي الدولي» منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة في «قائمة حظر السفر» التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية قائد المنتخب الوطني السابق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فقط، بل يقوّض أيضاً التزام كرة القدم بقيم العدالة، والاستحقاق، وروح اللعب النظيف».

وأضاف أبشير أن عرتن كان يحمل تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة، كاشفاً عن أن الحكم؛ البالغ 34 عاماً، عاد جواً إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

وعدّ أن «عمر عرتن من أفضل الحكام المحترمين في أفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله».

وكان عرتن من بين 52 حكماً عينهم «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» لإدارة مباريات «نهائيات كأس العالم» المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بدءاً من الخميس المقبل.

ويدير عرتن مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أصبح حكماً دولياً معتمداً من «فيفا» عام 2018.

كما أدار مباريات في نهائيات «كأس أمم أفريقيا 2023» بالجزائر، واختير عام 2025 من قبل «الاتحاد الأفريقي بكرة القدم» بوصفه «حكم العام للرجال».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بعرتن بعدما دخل التاريخ بصفته أول صومالي يُختار لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم.

وقال محمود: «أُشيد بما أظهره الحكم عمر من جهد واحتراف ونزاهة؛ إذ أصبح رمزاً للإلهام بالنسبة إلى الجيل الجديد من الصوماليين».

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الرياضة رياضة عربية

صلاح: نسعى لجعل جماهير مصر فخورة بنا في المونديال

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
TT

صلاح: نسعى لجعل جماهير مصر فخورة بنا في المونديال

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)

قال محمد صلاح، قائد مصر، إنه يرغب في أن تشعر الجماهير بالفخر بما سيحققه منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم.

وتسعى مصر لتحقيق فوزها الأول في النهائيات، خلال مشاركتها الرابعة في كأس العالم.

وأبلغ صلاح الصحافيين الاثنين: «كان علينا التركيز على معسكرنا والتدرب بكل جدية... نريد أن نجعل الجماهير تفتخر بنا وسنبذل قصارى جهدنا».

وشارك صلاح في الشوط الثاني في خسارة مصر 2-1 أمام البرازيل في آخر استعدادات فريق المدرب حسام حسن للنهائيات يوم الأحد.

وتستعد مصر لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو (حزيران) في مستهل مشوارها في المجموعة السابعة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل ملاقاة نيوزيلندا وإيران.

وقال صلاح: «إنها مجموعة قوية، الجميع لديه فرصة (للصعود). سنقدم أفضل ما لدينا، ونأمل في الوصول إلى مراحل متقدمة».

ومع سعي مصر لتحقيق ما هو أكبر من أول فوز لها في النهائيات والذهاب بعيداً في البطولة المقامة في أميركا الشمالية، يطمح صلاح لأن يصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، إذ يبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن مدربه حسام حسن، المهاجم السابق، الذي سجل 68 هدفاً في 176 مباراة دولية.

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مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم

مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم (أ.ف.ب)
مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم (أ.ف.ب)
  • نيوجيرزي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيوجيرزي: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم

مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم (أ.ف.ب)
مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم (أ.ف.ب)

يشعر منتخب المغرب بالقلق إزاء إصابة اللاعبين الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي اللذين ​قد يغيبا عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام البرازيل الأحد المقبل.

وخرج اللاعبان مبكراً خلال التعادل 1-1 مع النرويج، الأحد، في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق البطولة في وقت ‌لاحق هذا الأسبوع ‌في كندا، والمكسيك ​والولايات ‌المتحدة.

وغادر ⁠الزلزولي ​الملعب بين ⁠الشوطين بعد تعرضه لإصابة في ساقه في حين اضطر مزراوي إلى الخروج في الدقيقة الـ29 إثر مشكلة في الكتف بعد التحام قوي خلال مباراة صعبة باغت فيها المغرب منافسه بهدف مبكر، لكن ⁠النرويج أدركت التعادل قبل 15 ‌دقيقة من ‌النهاية.

وقال المدرب محمد وهبي ​للصحافيين: «تركنا انطباعاً جيداً ‌رغم عدم الفوز؛ لأننا أظهرنا بالفعل ‌بعض الأشياء الجيدة للغاية ضد منافس قوي جداً».

وأضاف: «هذا الهدف من اللعب ضد منتخبات مثل هذا. عندما تجري هذا العدد الكبير من التغييرات (عشرة ‌تغييرات إجمالاً)، يكون الأمر صعباً على اللاعب، لكن كان من ⁠المهم ⁠أن نمنح اللاعبين كافة فرصة للمشاركة».

وتابع: «خرج لاعبان بسبب الإصابة. نحن ننتظر لنرى مدى خطورة إصابتهما. أنا قلق للغاية بشأن ذلك».

وبلغ المغرب قبل نهائي النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويحدوه الأمل في تقديم أداء قوي آخر في نهائيات 2026.

ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته في المجموعة الثالثة ​بمواجهة البرازيل بطلة ​العالم خمس مرات على ملعب نيويورك في نيوجيرزي.

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مونديال 2026: بونو السد المنيع لعرين أسود الأطلس

ياسين بونو (رويترز)
ياسين بونو (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: بونو السد المنيع لعرين أسود الأطلس

ياسين بونو (رويترز)
ياسين بونو (رويترز)

في سن الخامسة والثلاثين، يعتبر ياسين بونو سداً منيعاً للمنتخب المغربي لكرة القدم، والحل المنشود للذهاب بعيداً في مونديال أميركا الشمالية، إن لم يكن تحقيق مستوى أفضل من نسخة 2022 عندما أنهاها رابعاً. يكرس بونو، أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2025، تقليد تألق الحراس المغاربة عبر التاريخ، كبادو الزاكي، وعلال بنقصو، وحميد الهزاز، ويدين له أسود الأطلس بنتائجهم اللافتة في الأعوام الأخيرة، أبرزها نصف نهائي مونديال قطر، وبلوغ العرس العالمي للمرة السابعة في تاريخهم، ونهائي أمم أفريقيا مطلع العام الحالي. داوم بونو على مركز أساسي في تشكيلة منتخب بلاده حتى بعد انتقاله إلى الهلال السعودي، حيث فرض نفسه ورقة لا غنى عنها في صفوفه، ولا يتوقف عن تحقيق الإنجازات الفردية معه، آخرها هذا الموسم بحفاظه على نظافة شباكه في 14 مباراة مناصفة مع حارس المرمى السنغالي للأهلي إدوار مندي. نظافة الشباك كانت ميزة بونو في خمس مباريات من أصل سبع خاضها في أمم أفريقيا في المغرب. اهتزت شباكه مرتين فقط: ركلة جزاء أمام مالي (1-1)، وتسديدة قوية للسنغالي باب غي في النهائي الذي خسره المغرب بعد التمديد (0-1)، وكسبه (3-0) على الورق بقرار من الاتحاد الأفريقي (كاف) بسبب انسحاب لاعبي أسود التيرانغا من الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، وبعد ثوانٍ من إلغاء هدف لرفاق ساديو مانيه في الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي. خرج حارس المرمى الهادئ، الذي لا تغيب الابتسامة عن محياه حتى في أحلك الظروف، بعد النهائي لرفع معنويات لاعبيه وجماهير بلاده على حسابه في «إنستغرام»: «كونوا سعداء دائماً. الحياة مكوّنة من لحظتين. الاستمتاع باللحظة الراهنة سيكون دائماً هدفي، وأكبر تحدٍ لي. الكؤوس تذهب وتأتي، لكنني لن أساوم أبداً على قيمنا مقابل الأنانية»، في انتقاد للاعبي السنغال. احتاج بونو الذي يتميز باللعب بقدميه إلى الوقت لترك بصمته مع منتخب بلاده. استدعي إلى صفوف المنتخب الأول عام 2012 بعدما دافع عن ألوان جميع فئاته العمرية، ولكنه خاض مباراته الدولية الأولى في عام 2014، وانتظر حتى 2019 كي يصبح رقم واحد في عرين «أسود الأطلس». بدأ مسيرته مع الوداد في سن الـ20 بالملعب الأولمبي بالمنزه، وذلك عندما عوّض غياب نادر المياغري المصاب في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي الذي توج باللقب (0-0 ذهاباً، 1-0 إياباً). انضم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني كحارس مرمى ثالث عام 2012، وتوج معه في الموسم المجنون (2014) بلقب الليغا، ووصافة دوري الأبطال أمام الجار اللدود ريال مدريد (1-4). بعد إعارة إلى سرقسطة (2014-2016) والانتقال إلى جيرونا (2016-2019)، تعاقد معه إشبيلية موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة، لكنه فجَّر موهبته في صيف 2020، حيث انتزع تدريجياً مركز حارس المرمى الأساسي من التشيكي توماش فاتسليك المصاب. اكتشفت الكرة الأوروبية اسمه خلال مسيرة إشبيلية المذهلة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). برز بأداء رائع في ربع النهائي ضد وولفرهامبتون الإنجليزي (تصدى لركلة جزاء)، وخاصة في نصف النهائي ضد مانشستر يونايتد، حيث سمحت تصدياته الرائعة لناديه ببلوغ النهائي، ثم التتويج باللقب (2020). وساهم في تتويجه بآخر (2023) بتألقه في ركلات الترجيح أمام روما الإيطالي في النهائي، حين تصدى لركلتي جانلوكا مانشيني، والبرازيلي روجير إيبانيز. الحارس الذي كان بديلاً في الظلّ خلال أمم أفريقيا 2017 ومونديال 2018، صار عنصراً رئيساً ومحورياً في إنجاز المغرب غير المسبوق في مونديال قطر، خصوصاً تألقه في ركلات الترجيح ضد إسبانيا في ثمن النهائي بتصديه لركلتي كارلوس سولير، وسيرجيو بوسكيتس. اختير أفضل حارس في الليغا موسم 2021-2022 متفوقاً على النجمَين البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) الفائزَين بثمانٍ من آخر تسع جوائز سامورا (خمس للسلوفيني وثلاث للبلجيكي). أنهى مشاركته في مونديال 2022 بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، وهو رقم قياسي لحارس مرمى أفريقي، وكان بوابته إلى الهلال صيف 2023، وبرز معه بشكل لافت في مونديال الأندية الصيف الماضي عندما بلغ ربع النهائي بتصديه لركلة جزاء أمام ريال مدريد، ومساهمته في الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3، فضلاً عن لقب الدوري (2024)، وكأس الملك (2024، و2026).

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