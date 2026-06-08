رفض دخول حكم صومالي الولايات المتحدة

مُنع الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي كان مقرراً أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات «مطار ميامي الدولي» منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة في «قائمة حظر السفر» التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية قائد المنتخب الوطني السابق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فقط، بل يقوّض أيضاً التزام كرة القدم بقيم العدالة، والاستحقاق، وروح اللعب النظيف».

وأضاف أبشير أن عرتن كان يحمل تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة، كاشفاً عن أن الحكم؛ البالغ 34 عاماً، عاد جواً إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

وعدّ أن «عمر عرتن من أفضل الحكام المحترمين في أفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله».

وكان عرتن من بين 52 حكماً عينهم «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» لإدارة مباريات «نهائيات كأس العالم» المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بدءاً من الخميس المقبل.

ويدير عرتن مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أصبح حكماً دولياً معتمداً من «فيفا» عام 2018.

كما أدار مباريات في نهائيات «كأس أمم أفريقيا 2023» بالجزائر، واختير عام 2025 من قبل «الاتحاد الأفريقي بكرة القدم» بوصفه «حكم العام للرجال».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بعرتن بعدما دخل التاريخ بصفته أول صومالي يُختار لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم.

وقال محمود: «أُشيد بما أظهره الحكم عمر من جهد واحتراف ونزاهة؛ إذ أصبح رمزاً للإلهام بالنسبة إلى الجيل الجديد من الصوماليين».