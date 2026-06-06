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وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)

اكتفى المنتخب القطري بالتعادل السلبي أمام نظيره السلفادوري في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات "العنابي" لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تكافؤاً كبيراً بين المنتخبين، حيث تبادلا السيطرة وصناعة الفرص دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك على مدار التسعين دقيقة.

وبدأ المنتخب القطري المباراة بصورة جيدة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما أرسل أكرم عفيف كرة عرضية متقنة قابلها عيسى لاي برأسية مرت بجوار القائم.

ورد منتخب السلفادور بمحاولة خطيرة في الدقيقة 31 عبر ستيفن فاسكيز الذي تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمود أبو ندى تألق في التصدي لتسديدته وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وعاد "العنابي" ليهدد مرمى منافسه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما قاد إيدميلسون جونيور هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة إلى أكرم عفيف الذي سدد فوق العارضة بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي عدة تعديلات على تشكيلته، أبرزها إشراك عاصم ماديبو وكريم بوضياف لتنشيط خط الوسط، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويستعد المنتخب القطري لخوض مباراته الأولى في كأس العالم أمام سويسرا يوم 13 حزيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كندا والبوسنة والهرسك.

وخرج المنتخب القطري بعدد من المكاسب الفنية رغم غياب الأهداف، في اختبار أخير قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية بالمونديال.

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حارسا المغرب يستعدان للبناء على إنجاز 2022

ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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حارسا المغرب يستعدان للبناء على إنجاز 2022

ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)

تحدَّث الحارسان المغربيان ياسين بونو، ورضا تاجنوتي إلى «فيفا» قبل مشاركتهما الثالثة معاً في كأس العالم.

بعد أدائهما المذهل في مونديال قطر 2022، حين أصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يستعد «أسود الأطلس» لمواجهة تحدٍّ أكبر بكثير في أميركا الشمالية، ساعين لتكرار الإنجاز.

وقال الحارس ياسين بونو لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لا تزال جودة اللاعبين حاضرة، كما أنَّ العقلية الصحيحة ستكون موجودة، لأنها بطولة كأس العالم، وكل لاعب يحلم بالمشاركة فيها. بالنسبة للبعض، قد تكون هذه مشاركتهم الأخيرة، وبالنسبة للبعض الآخر، ستكون مشاركتهم الأولى».

وسيعود المغرب قريباً إلى قلب المنافسة، وسيكتشف سريعاً ما إذا كان بإمكانه قلب موازين القوى العالمية مرة أخرى، حيث أوقعته القرعة في مواجهة البرازيل في افتتاحية قوية للمجموعة الثالثة في نيويورك، قبل أن يواجه اسكوتلندا وهايتي.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة لبدء مشوارهم في البطولة بمواجهة الفريق الأكثر تتويجاً، يبقي حارس مرماهم المخضرم قدميه على أرض الواقع.

وتابع: «لنكن صرحاء: هناك فرق مرشحة للفوز أكثر منا. نحن، من جانبنا، نسير على درب التقدم منذ عام 2022، لذا دعونا نحاول مواصلة هذا المسار. بعد ذلك، لا يمكن التنبؤ إلى أي مدى قد نصل».

وأكد قائلاً: «نشعر بأننا ما زلنا نحظى بالاحترام، وهذا يجب أن يمنحنا الثقة. أعتقد أن هناك شعوراً بالثقة ربما لم نكن نشعر به من قبل، بصفتنا فريق أفريقي».

وكشف تاجنوتي، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا مع «أسفار» الشهر الماضي: «في يوم وصولنا إلى قطر، شعرنا بشيء مميز. عادة، عندما تقضي شهراً ونصف الشهر تقريباً في عزلة تامة، تكون هناك أيام تشتعل فيها شرارة الحماس بينك وبين زملائك في التدريبات. لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل. كنا مجموعة استثنائية، وكان أصدقاؤنا وعائلاتنا معنا. لهذا السبب حققنا الكثير».

وأضاف: «في عام 2022، كان الجو رائعاً حقاً»، هكذا استهل بونو حديثه: «كنا جميعاً عازمين على كتابة أسماءنا في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية».

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الرياضة رياضة عربية

«وديّات المونديال»: الأردن يواجه كولومبيا في تجربة أخيرة

منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
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  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: الأردن يواجه كولومبيا في تجربة أخيرة

منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)

يطمح منتخب الأردن لاستعادة الثقة وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والمعنوية عندما يواجه كولومبيا في مباراة ودية أخيرة، استعداداً لمونديال 2026 لكرة القدم.

ويلتقي الأردن مع كولومبيا في ملعب سناب دراغون بمدينة سان دييغو الأميركية عند الساعة الثانية من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان.

وسيكون هدف المدرب المغربي جمال سلامي تحقيق نتيجة إيجابية، بعد موجة من الانتقادات بسبب الخسارة الودية أمام سويسرا 1 – 4، الأحد الماضي.

لكن سلامي قلل حينها من وقع الخسارة في تصريحات صحافية، أشار فيها إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتصحيح الأخطاء.

وتلقى فريق المدرب المغربي ضربة كبيرة بعد تعرض المهاجم الشاب إبراهيم صبرة لتمزق في أربطة الكاحل بالقدم اليسرى، الجمعة، في التدريبات الجماعية للفريق، ليتم استبعاده عن قائمة النشامى بعدما كان المرشح الأبرز لتعويض غياب الهداف يزن النعيمات الذي يغيب أيضاً بسبب الإصابة.

ويقود موسى التعمري هجوم منتخب الأردن إلى جانب الاعتماد على الثنائي علي علوان ومحمود مرضي، وفي خط الوسط نزار الرشدان ونور الروابدة ومهند أبو طه، ورباعي الدفاع يزن العرب وإحسان حداد وسعد الروسان ومحمد أبو النادي، ومن خلفهم الحارس يزيد أبو ليلى.

وقد تشكل هذه المباراة فرصة الظهور أمام مجموعة من اللاعبين البدلاء أبرزهم عودة الفاخوري الذي سجل هدفه الدولي الأول في مرمى سويسرا بعد دخوله بديلاً مطلع الشوط الثاني، ومحمد أبو زريق الملقب بـ«شرارة»، إلى جانب، عامر أبو جاموس، علي عزايزه، محمد الداود، إبراهيم سعادة ورجائي عايد.

ويعلّق منتخب كولومبيا آمالاً كبيرة على نجمه لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني وقائد الفريق المخضرم خاميس رودريغيز، لاعب وسط ليون المكسيكي، في مشاركته السابعة بالمونديال، وبعد الإخفاق في التأهل للمونديال السابق 2022 في قطر.

وقال مدرب كولومبيا نيستور لورينزو: «منتخب الأردن جيد، وتأهل من منطقة جغرافية ذات تنافسية عالية، وأُريد أن أفوز في هذه المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعرف كيف نواجهه، لكن الأهم هو أن نجد الحلول والطرق التي تقودنا إلى الفوز، وهذا هو التحدي الحقيقي في هذه المباراة تحديداً».

وسبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة في 2014 في مباراة ودية فازت فيها كولومبيا 3 - 0.

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الرياضة رياضة عربية

المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

فتح بلال عطية صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أعلن رسمياً انتقاله إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، في خطوة تُمثل واحدة من أبرز المحطات في مشوار اللاعب الشاب الذي يُعد من المواهب الواعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ووقّع عطية عقود انضمامه إلى النادي الإسباني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج مصر، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بوابة للظهور في الملاعب الأوروبية وتطوير قدراته الفنية والبدنية.

وأعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معرباً عن سعادته بالانتقال إلى راسينغ سانتاندير، وموجهاً الشكر إلى النادي الأهلي على دعمه ومرونته خلال المفاوضات التي انتهت بإتمام الصفقة.

وأكد عطية في رسالته أن الأهلي لعب دوراً مهماً في تسهيل انتقاله، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي القاهري بعد تجديد عقده، وهو ما يعكس تمسك إدارة القلعة الحمراء باللاعب، ورغبتها في متابعة تطوره خلال فترة احترافه الخارجي.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينغ سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وأنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل إثبات نفسه والإسهام في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.

ولم ينسَ عطية الإشارة إلى الدور الذي لعبته شركة «نون ستوب» المسؤولة عن إدارة أعماله، مشيداً بما وصفه بالاحترافية الكبيرة التي صاحبت جميع مراحل المفاوضات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وكان اللاعب قد حضر بالفعل إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية؛ حيث تابع من المدرجات المباراة الأخيرة لراسينغ سانتاندير في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في إشارة واضحة إلى اقتراب إتمام الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويخوض راسينغ سانتاندير الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز عقب تصدره جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليعود إلى «الليغا» بعد سنوات طويلة من الغياب، وهو ما يمنح عطية فرصة مميزة للوجود في بيئة تنافسية قوية داخل أحد أكبر الدوريات الأوروبية.

وحتى الآن لم يكشف النادي الإسباني بشكل رسمي عن الفريق الذي سيبدأ معه اللاعب المصري مشواره، سواء مع الفريق الأول أو مع الفريق الرديف «رايو كانتابريا»، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وأنهى الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن مجموعته.

ويُعد بلال عطية من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تدرج في مختلف المراحل السنية داخل القلعة الحمراء، ولفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته ومهاراته في الثلث الهجومي من الملعب، ما جعله من العناصر التي حظيت باهتمام كبير داخل النادي.

كما ارتدى اللاعب قميص منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة، وشارك في كأس العالم للشباب بقطر العام الماضي، ضمن الأجيال التي راهنت عليها الكرة المصرية لبناء قاعدة قوية للمستقبل، مستفيداً من خبرات المباريات الدولية والاحتكاك القاري الذي أسهم في صقل موهبته مبكراً.

وتأتي خطوة الاحتراف الإسباني في توقيت مهم بالنسبة للاعب الشاب، إذ تمنحه فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة واكتساب خبرات جديدة قد تنعكس لاحقاً على مستواه مع الأهلي ومنتخب مصر، حال عودته إلى الملاعب المصرية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وبانتقاله إلى راسينغ سانتاندير، يصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري ينشط حالياً في إسبانيا، بعد حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الآخر الذي يقضي فترة إعارة مع برشلونة، في مؤشر جديد على اتساع دائرة المواهب المصرية التي تجد طريقها نحو الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى الأنظار الآن موجهة نحو بداية التجربة الجديدة، لمعرفة ما إذا كان اللاعب الشاب سيتمكن من حجز مكان له داخل المشروع الرياضي لراسينغ سانتاندير، وتحويل حلم الاحتراف الأوروبي إلى قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المواهب المصرية في القارة العجوز.

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