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جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
TT
  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
TT

جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)

خسر المنتخب البحريني أمام مضيفه الجورجي بنتيجة 0-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد ميخائيل ميشخي في العاصمة تبليسي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر لوكا لوكشفيلي، قبل أن يعزز نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعداد المنتخب البحريني للمرحلة المقبلة، حيث يواصل تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

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كرة القدم جورجيا البحرين

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إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة للملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء التدريبات. استدعت الإصابة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم».

وتعيش كرة القدم الأردنية فترة ذهبية في نتائجها، بعدما بلغت نهائيي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا تنوي الاكتفاء بمجرد المشاركة في ظهورها الأول في نهائيات كأس العالم.

وأوقعت القرعة الأردن في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

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وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، عن سعادته الشديدة بعودته مجدداً للعمل بالقلعة الحمراء مديراً للكرة بناءً على قرارات مجلس إدارة النادي التي صدرت الخميس.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجدداً بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة، والتي لم أشعر يوماً فيها بالغربة... أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على وجودي في بيتي مرة تانية... وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

واختتم وائل جمعة، الذي يتولّى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز».

يشار إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الغواشي يعد بالمزيد من منتخب اليمن في أمم آسيا 2027

لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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الغواشي يعد بالمزيد من منتخب اليمن في أمم آسيا 2027

لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)

أكد لاعب منتخب اليمن، ناصر محمدوه الغواشي، أنه يجب على الفريق مواصلة رفع سقف الطموحات، بعد تأهله لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية العام المقبل.

وأحرز الغواشي هدفين قاد بهما منتخب اليمن للفوز 2-صفر على نظيره اللبناني، الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، ليكمل عقد المتأهلين للبطولة.

وافتتح لاعب وسط نادي زاخو العراقي التسجيل بتسديدة مقوسة بعد مرور أكثر من ساعة على بداية المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود فريق المدرب نور الدين ولد علي إلى صدارة المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات، ويحسم المقعد الأخير المؤهل إلى النهائيات.

وقال الغواشي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «الحمد لله على هذا الفوز المهم والصعب الذي عملنا كثيراً من أجل تحقيقه».

وأهدى المهاجم هذا الانتصار إلى جماهير اليمن ووالده، قائلاً: «أبارك للجماهير اليمنية هذا الفوز، وأهديهم هذا الانتصار، وأخص بالذكر والدي الذي أسأل الله له الشفاء العاجل».

ومع علمه بأن الفوز وحده كان كفيلاً بضمان التأهل، أوضح الغواشي أن المنتخب اليمني خاض المباراة بهدف واضح لا غير، موضحاً: «دخلنا المباراة بخيار واحد فقط وهو الفوز، على عكس المنتخب اللبناني الذي كان يكفيه التعادل. لم نخذل الجماهير وحققنا فرحة لا توصف».

وأردف بالقول: لا أعرف ماذا أقول بعد هذا الإنجاز. جماهيرنا ساندتنا اليوم، وستشاهدون في كأس آسيا بالسعودية أنهم سيكونون من بين أكبر الجماهير حضوراً».

أكد اللاعب اليمني في ختام حديثه: «جماهيرنا لديها ثقة كبيرة بنا، ونحن أيضاً نثق بهم كثيراً، ونعدهم بأن الأفضل لم يأتِ بعد».

ويمثل تأهل اليمن عودة إلى نهائيات كأس آسيا بعد الغياب عن نسخة عام 2023، كما أشاد المدرب نور الدين ولد علي بالدعم اللامحدود الذي قدمته الجماهير، حيث قال: «الشعب اليمني يستحق هذا الإنجاز. كرة القدم تتمحور حول منح الناس لحظات من الفرح والفخر وتمثيل اليمن على الساحتين الآسيوية والدولية».

وتابع: «أهنئ اللاعبين وأفراد جهازي الفني، وأهدي هذا التأهل وهذا الفوز إلى الشعب اليمني وعائلتي».

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