جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

خسر المنتخب البحريني أمام مضيفه الجورجي بنتيجة 0-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد ميخائيل ميشخي في العاصمة تبليسي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر لوكا لوكشفيلي، قبل أن يعزز نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعداد المنتخب البحريني للمرحلة المقبلة، حيث يواصل تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.