قد يشهد سباق المنافسة على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منعطفاً جديداً خلال منافسات المرحلة الثانية عشرة للمسابقة، التي تنطلق الجمعة، وتشهد عدداً من المباريات المهمة، لا سيما في صراع القمة، حيث تأتي في مقدمتها المواجهة المرتقبة بين آرسنال وضيفه مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن. ويتربع آرسنال حامل اللقب على القمة برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه برايتون ومانشستر سيتي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وكانت انتفاضة آرسنال، الذي حقق 5 انتصارات متتالية في البطولة، توقفت في المرحلة الماضية للمسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، ليخفق في استغلال تعثر مانشستر سيتي، الذي تعادل هو الآخر مع ضيفه فولهام بنتيجة 1 - 1، في اليوم ذاته، ليستمر فارق الست نقاط قائماً بينهما. وقبل اللقاء المنتظر، عجز كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في الجولة الماضية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه، منتصف الأسبوع الحالي، فتعادل آرسنال 1 - 1 مع بوروسيا دورتموند الألماني، كما تعادل مانشستر سيتي 2 - 2 مع نابولي الإيطالي.

فشل مانشستر سيتي في تحقيق أي فوز في لقاءاته الأربعة الأخيرة التي شهدت تلقيه 3 هزائم متتالية (أ.ف.ب)

ويرغب آرسنال في تكرار انتصاره الكاسح على مانشستر سيتي، حينما تغلب عليه 5 - 1 على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، الذي يستضيف اللقاء المقبل، وكان هذا اللقاء الذي جرى في الثاني من فبراير (شباط) عام 2025، هو آخر فوز يحققه فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على النادي السماوي في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل 1 - 1 مع منافسه ثم خسر 1 - 2 أمام في مباراتيهما بالبطولة في الموسم الماضي.

وبينما يأمل آرسنال في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز وتوسيع الفارق الذي يفصله عن منافسه إلى 9 نقاط، يسعى مانشستر سيتي لوضع حد لنتائجه المهتزة في البطولة العريقة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في لقاءاته الأربعة الأخيرة، التي شهدت تلقيه 3 هزائم متتالية، فيما تعادل في لقاء وحيد. وبعد فوزه في مبارياته السبع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، سرعان ما تراجعت نتائج مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، حيث خسر أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست، قبل أن يتعادل مع فولهام.

ويعود آخر انتصار لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في البطولة إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما تغلب بصعوبة بالغة على ضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 3-2.

وستكون هذه هي المباراة الثانية بين الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في افتتاح موسم 2026 / 2027 في مباراة الدرع الخيرية في 16 أغسطس (آب) الماضي، وفاز آرسنال 3 / صفر. ويمتلك آرسنال الأفضلية في لقاءات الفريقين ببطولة الدوري، حيث حقق الفريق الملقب بالمدفعجية 25 انتصاراً مقابل 20 فوزاً لمانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 13 لقاء بينهما، وذلك خلال 58 مباراة أقيمت بينهما في ظل النظام الحديث للبطولة، الذي بدأ موسم 1992 / 1993. وبصفة عامة، التقى الفريقان في 216 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، حقق آرسنال خلالها 100 فوز، مقابل 67 انتصاراً لمانشستر سيتي، وفرض التعادل نفسه على 49 مباراة. وأقيمت أول مباراة بين الفريقين في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1893، حين انتهى اللقاء بفوز آرسنال 1 - صفر.

بوكيتينولتعويض البداية الكارثية مع يونايتد (أ.ف.ب)

وسيكون محبو البطولة على موعد مع مواجهة منتظرة أخرى، يوم الأحد أيضاً، إذ يحل ليفربول ضيفاً على جاره اللدود إيفرتون في ديربي ميرسيسايد. ويطمح ليفربول لمواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة، في ظل نتائجه الجيدة بالمسابقة في الفترة الأخيرة، حيث يوجد حالياً في المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد تحقيقه 6 انتصارات و3 تعادلات وتلقيه خسارتين. وتلقى ليفربول قوة دفع جيدة للغاية، قبل خوض الديربي، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 - صفر، الأربعاء.

ولن تكون المواجهة سهلة لليفربول، في ظل رغبة إيفرتون، صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة، في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، الذي يحلم بحسم الديربي لمصلحته. ويخطط فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا، لمواصلة تفوقه على إيفرتون وتحقيقه فوزه الرابع على التوالي على الفريق الأزرق، الذي لم يحقق أي انتصار على ليفربول منذ 24 أبريل (نيسان) عام 2024. ويطمع إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول من أجل مصالحة جماهيره، التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المتذبذبة في الموسم الحالي بالمسابقة، التي كان آخرها الخسارة القاسية صفر - 4 أمام مضيفه برينتفورد، يوم الاثنين الماضي.

مويز مدرب إيفرتون والإحباط بعد نتائج فريقه المتذبذبة (أ.ف.ب)

ولن يكون برايتون بمنأى عن صراع القمة، حيث يتطلع لمواصلة وجوده في مراكز المقدمة، حينما يستضيف نيوكاسل، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، يوم الأحد القادم أيضاً. وتلقى فريق المدرب الألماني فابيان هوتسلر خسارة مباغتة صفر / 2 أمام مضيفه هال سيتي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي في المرحلة الماضية بالبطولة، وهو ما تسبب في حرمانه من تقليص الفارق مع آرسنال والاقتراب من اعتلاء الصدارة.

في المقابل، يبحث مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني الجديد ماوريتسيو بوكيتينو، عن الخروج من النفق المظلم، الذي ظل يعاني منه مع انطلاق الموسم الحالي، عندما يلاقي ضيفه برنتفورد، على ملعب أولد ترافورد (السبت). ويعاني مانشستر يونايتد من نتائج كارثية هذا الموسم في البطولة التي توج بها 20 مرة، حيث يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 8 نقاط، محققاً أسوأ انطلاقة في المسابقة منذ عقود، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤماً قبل افتتاح الموسم الحالي.

واكتفى مانشستر يونايتد بتحقيق فوز وحيد، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مثلها، وذلك خلال مبارياته الـ11 الأولى في البطولة، ليبتعد مبكراً للغاية عن صراع المنافسة على اللقب الذي لم يتوج به منذ موسم 2012 / 2013. كما فشل الفريق الملقب بالشياطين الحمر في تحقيق انتصاره الأول تحت قيادة بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة مايكل كاريك من منصب المدير الفني إثر خسارة قاسية صفر / 4 أمام مضيفه ليفربول في لقائه الأخير بالبطولة، يوم الأحد الماضي على ملعب آنفيلد، ثم أعقبها تعادل مخيب بنتيجة 2 - 2 مع مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال. أما برنتفورد، فيسعى للاستفادة من التخبط الذي يعاني منه مانشستر يونايتد للظفر بالنقاط الثلاث، والاقتراب من المربع الذهبي للبطولة، حيث يحتل المركز السادس حالياً برصيد 17 نقطة.

وتفتتح مباريات المرحلة الجمعة بلقاء نوتنغهام فورست، صاحب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، وضيفه تشيلسي، صاحب المركز الثامن بـ16 نقطة على ملعب سيتي غراوند.

تشابي ألونسو يواجه مهمة صعبة في تشيلسي (أ.ف.ب)

وأصاب تشيلسي جماهيره بصدمة، بعد نتائج الفريق الهزيلة هذا الموسم، التي كان آخرها خسارة مباراتيه الأخيرتين بالبطولة أمام مضيفه سندرلاند بنتيجة صفر - 1 و1 - 4 أمام ضيفه ليدز يونايتد. ورغم صعوبة المهمة، لا بديل أمام فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو سوى الحصول على النقاط الثلاث إذا أراد عدم الابتعاد أكثر عن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتشهد المرحلة العديد من اللقاءات المهمة الأخرى، حيث يلتقي ليدز مع ضيفه كوفينتري سيتي، السبت، فيما يواجه في اليوم نفسه إيبسويتش تاون، ضيفه أستون فيلا، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه غالطة سراي التركي بدوري الأبطال، الثلاثاء. كما يلعب سندرلاند مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في حين يلتقي فولهام مع ضيفه بورنموث، وكريستال بالاس، متذيل الترتيب برصيد 7 نقاط، مع ضيفه هال سيتي.