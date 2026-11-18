اختتم المركز الدولي للأمن الرياضي، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في قيرغيزستان، لتعزيز القدرات الوطنية في حماية المنشآت والتجمعات الجماهيرية من التهديدات الإرهابية، مع التركيز على الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى.

ويأتي التعاون مع المنظمة، التي تضم 57 دولة مشاركة من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، بينها الولايات المتحدة وكندا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في إطار الجهود الدولية لتعزيز الجاهزية الأمنية، وتبادل الخبرات في حماية الفعاليات الكبرى.

وأُقيم البرنامج خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن المرحلة الثانية من مشروع «بروتيكت» التابع لإدارة التهديدات العابرة للحدود بالمنظمة، بالتعاون مع مكتبها في بيشكيك، ومركز مكافحة الإرهاب التابع للَّجنة الحكومية للأمن القومي في قيرغيزستان، والمركز الدولي للأمن الرياضي.

وأكد محمد بن حنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، أن الشراكات الدولية وتبادل الخبرات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز أمن الفعاليات الكبرى، وبناء قدرات وطنية مستدامة.

وقال: «إن أمن الفعاليات الرياضية الكبرى لم يعد مسؤولية وطنية فحسب؛ بل أصبح مسؤولية دولية مشتركة تتطلب رؤية استباقية وتعاوناً مؤسسياً مستداماً».

وأضاف أن الخبرات المتراكمة في أمن وسلامة الفعاليات الرياضية تمثل رصيداً معرفياً ومؤسسياً ينبغي البناء عليه، مشدداً على التزام المركز بتحويل الخبرات والمعارف إلى قدرات عملية مستدامة، تسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الثقة وترسيخ مكانة الرياضة جسراً للتواصل والسلام بين الشعوب.

وشهد البرنامج، الذي استمر 5 أيام، مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في قيرغيزستان، وتضمَّن جلسات فنية وتطبيقية تناولت التخطيط للطوارئ، وإدارة الحوادث التي تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا، والاتصال أثناء الأزمات، والتعرف على السلوكيات المشبوهة، والتنسيق مع الفرق الرياضية والوفود المشاركة.

كما شملت التدريبات سيناريوهات تحاكي تهديدات أمنية محتملة، وجلسات متخصصة للعاملين في الفنادق حول إجراءات الدخول والتعامل مع كبار الشخصيات والوفود، إلى جانب زيارة ميدانية لاستاد «بيشكيك أرينا» لمناقشة تقييم المخاطر الأمنية للمنشآت الرياضية.

واستعرض المشاركون الدروس المستفادة من استضافة قيرغيزستان دورة الألعاب العالمية للبدو الرحَّل 2026، بهدف تحويل التجارب التنظيمية والأمنية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.

وأكد السفير فولكر فروبارث، رئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيشكيك، أهمية التدابير الأمنية التي تحمي المشاركين والجماهير مع احترام الحقوق الأساسية، بينما أشاد لارس فاين، نائب رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في قيرغيزستان، بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف المواقع والتجمعات المدنية.

من جانبه، شدد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، على أن إرث الفعاليات الكبرى يتجاوز نجاح تنظيمها بأمان، ليشمل بناء المعرفة والقدرات المؤسسية للدول المستضيفة.

ويُعد البرنامج النشاط السادس عشر ضمن مشروع «بروتيكت»، الهادف إلى حماية المواقع المعرَّضة للمخاطر من التهديدات الإرهابية وغيرها من الأخطار، وفق نهج يراعي حقوق الإنسان، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد موَّل النشاط مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيشكيك والحكومة الألمانية.