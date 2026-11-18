تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا»، في وقت تلوح فيه في الأفق اختبارات جديدة لثقة الأسواق في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «إنفيديا»، إحدى كبرى شركات القطاع، إيرادات فصلية للربع الثالث، وتوقعات للربع الرابع، تجاوزت تقديرات الأسواق. وأسهمت التوقعات الإيجابية في تهدئة المخاوف، إلى حد ما، بشأن استدامة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن معنويات الأسواق ظلت متوترة مع استعداد شركة «أنثروبيك» لتحديد سعر أسهمها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، تمهيداً لبدء تداولها في السوق، وفق «رويترز».

وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «آي إن جي»، إن التركيز لا يزال منصباً على تطورات قطاع الذكاء الاصطناعي، وإن الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» يمثل اختباراً جديداً لمعنويات الأسواق بوجه عام. وأضاف أن الأخبار الإيجابية تظل شرطاً أساسياً لاستئناف ارتفاع العوائد.

وعادة ما تستفيد السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، ما يؤدي إلى انخفاض عوائدها.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لأسواق الدَّين في منطقة اليورو، بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 3.3571 في المائة.

كما تلقت السندات الحكومية دعماً من انخفاض أسعار النفط، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، غير أن استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز حدَّا من تراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة إلى 91.98 دولار للبرميل.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 3.1066 في المائة. وعادة ما تكون عوائد السندات قصيرة الأجل أكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة.

وفي أسواق النقد، تجاوزت احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 90 في المائة، بينما باتت الأسواق تسعّر بالكامل زيادتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، بحلول اجتماع أبريل (نيسان).

ويترقب المستثمرون، يوم الأربعاء، تصريحات عدد من صانعي السياسات النقدية، بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى جانب القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سياق منفصل، تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى هوية خليفة لاغارد في رئاسة البنك، بعدما تقرر أن تغادر منصبها قبل انتهاء ولايتها في 7 فبراير (شباط). كما يُنتظر شغور مقعدين آخرين في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

واقترب الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس، يوم الثلاثاء، خطوة إضافية من تولي رئاسة البنك، بعدما أعلنت ألمانيا دعمها ترشيحه.