قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو إن فترته مع المنتخب الأميركي جعلت منه «مدرباً أفضل بكثير»، معرباً عن ثقته بقدرة طاقمه المعاون على التكيف فوراً مع مهمة إعادة بناء مانشستر يونايتد الإنجليزي المنتقل إليه مؤخراً، وذلك عقب خوضه مباراته الأخيرة مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وسيخوض بوكتينيو (54 عاماً) مباراة إياب ربع نهائي دوري أمم «كونكاكاف» أمام هايتي، قبل أن يتوجه مباشرة إلى إنجلترا لتولي مهامه مدرباً ليونايتد في اليوم التالي؛ حيث تنتظره مواجهة كبرى في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول يوم الأحد.

وفي ظل احتلال «الشياطين الحمر» المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط في «البريميرليغ»، وحاجته الملحّة إلى تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا الذي يستأنف منافساته بمواجهة سبورتينغ البرتغالي بعد 3 أيام من مواجهة ليفربول، لا يملك الفريق متسعاً من الوقت للتأقلم.

وأكد بوكتينيو أن مساعده خيسوس بيريس، إلى جانب نجله سيباستيانو (المسؤول عن اللياقة البدنية) ومدرب حراس المرمى توني خيمينيس، سافروا إلى إنجلترا عقب الفوز الساحق للمنتخب الأميركي على هايتي 6-0 ذهاباً يوم السبت.

وقال بوكتينيو في مؤتمر صحافي الاثنين: «لقد سبقونا إلى هناك للتحضير، لأننا بمجرد وصولنا الأربعاء، سيكون العمل متواصلاً من دون توقف».

وأضاف: «بالنسبة لي، الأمر ليس صعباً، أعتقد أننا على استعداد لإجراء هذا التحول السريع».

وتابع: «الأمر يُشبه انتقال اللاعب من المنتخب الوطني إلى ناديه؛ حيث يتعيّن عليه الانتقال من مباراة لم يُقدم فيها أداءً جيداً إلى أخرى تتطلب منه أن يكون في كامل جاهزيته مجدداً، أو الانتقال من حركة إلى أخرى داخل الملعب».

وأشار المدرب، الذي سبق له قيادة توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أن «كل خبراتي السابقة» ستساعد يونايتد على توجيه تركيزه نحو «أولويات اللحظة الراهنة».

كما أوضح بوكتينيو أن تجربته في تدريب منتخب وطني لمدة عامين، وما صاحبها من ضيق في الوقت المتاح للتدريب خلال فترات التوقف الدولي، أسهمت في تطويره وتطوير مساعديه.

ويتعيّن على يونايتد بقيادة بوكتينيو البدء في تحقيق الانتصارات سريعاً، وذلك لوضع حدٍّ للأحاديث حول احتمالية الهبوط، وهو أمر قد يبدو مستبعداً لكنه يظل مطروحاً.