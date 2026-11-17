من المتوقع أن يؤكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، عزمه على منافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ومن المقرر أن يتم التصديق على ترشح ديالو عقب اجتماع يعقد في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في العاصمة باريس. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد رشح ديالو أمس الاثنين، وذلك في أعقاب اجتماع للجنته التنفيذية المكونة من 21 عضواً، والتي تضم في عضويتها المسؤول الفرنسي. وبذلك، سينضم ديالو إلى المسؤول الياباني كوزو تاشيما كمرشحين رسميين في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده «فيفا» في منتصف ليل الأربعاء، ويتعين على المرشحين تقديم خطابات دعم من خمسة اتحادات أعضاء على الأقل، من أصل 211 اتحاداً عضواً في «فيفا»، كما يتعين عليهم اجتياز فحوصات الأهلية والنزاهة التي تجريها لجنة عينها الاتحاد الدولي، على أن يتم تأكيد الترشحات بحلول 18 فبراير (شباط) المقبل. وفي حال فوزه، سيصبح ديالو الرئيس العاشر المنتخب لـ«فيفا» منذ تأسيس الاتحاد الدولي عام 1904، والثالث من فرنسا، وأول رئيس دائم (بدوام كامل) من أصول أفريقية. يذكر أن «فيفا» شهد سابقاً رئيساً مؤقتاً من أصول أفريقية؛ حيث تولى الكاميروني عيسى حياتو المنصب لفترة وجيزة قبل انتخاب إنفانتينو لأول مرة في فبراير عام 2016، وذلك عقب إيقاف الرئيس السابق السويسري سيب بلاتر. ويسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة، في وقت يواجه فيه أكبر أزمة خلال فترة رئاسته التي تقترب من 11 عاماً، وهي الأزمة التي أثارها مقترحه المثير للجدل في يوليو (تموز) الماضي ببيع حصص من أرباح بطولات كأس العالم المستقبلية مقابل 4.2 مليار دولار لمستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر. وحقق «فيفا» إيرادات ضخمة من بطولة كأس العالم للرجال هذا العام، التي شهدت مشاركة 48 منتخباً، كما وعد الاتحاد بتقديم ما لا يقل عن 25 مليون دولار لكل اتحاد عضو كتمويل للتطوير، وذلك حتى عام 2030.
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رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد لتأكيد ترشحه لمنافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342282-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد لتأكيد ترشحه لمنافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد لتأكيد ترشحه لمنافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»
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