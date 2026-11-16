مفاجأة في سباق رئاسة «فيفا»… الفرنسي فيليب ديالو يبرز منافساً محتملاً لإنفانتينو بدعم أوروبي

برز اسم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بصورة مفاجئة ضمن قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، وسط تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لحسم هوية المرشح الذي سيحظى بدعمه، قبل إغلاق باب الترشيحات الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن ديالو بات أبرز الأسماء المطروحة للحصول على دعم «يويفا»، بعدما تعثرت محاولات إقناع شخصية كروية بارزة -سواء من اللاعبين السابقين، أو المدربين- بخوض السباق الانتخابي. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الملف خلال اجتماعها الاثنين، تمهيداً للحصول على موافقة الاتحادات الوطنية الـ55 المنضوية تحت مظلته، مع احتمال تأكيد ترشيح ديالو بحلول الثلاثاء.

وكان ديالو قد وجّه انتقادات حادة إلى إنفانتينو في سبتمبر (أيلول) الماضي، متهماً إياه بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها، على خلفية مبادرات اتخذها خلال كأس العالم وبعدها، معتبراً أن تلك التصرفات أدت إلى انهيار الثقة برئيس الاتحاد الدولي.

ويأتي طرح اسم ديالو في وقت كان فيه الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، قد بدأ بالفعل تحركاته لمنافسة إنفانتينو، مستنداً إلى دعم شخصيات نافذة داخل الاتحاد الأوروبي. لكن ظهور المرشح الفرنسي قد يعيد ترتيب الحسابات، في ظل اعتقاد بعض المسؤولين بأن ديالو يمتلك قدرة أكبر على استقطاب أصوات من خارج القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحظى ديالو، في حال اعتماد ترشيحه، بتأييد غالبية الاتحادات الأوروبية، إلى جانب آمال في الحصول على دعم اتحادات أفريقية ناطقة بالفرنسية، رغم الموقف الداعم لإنفانتينو الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تبرز مخاوف داخل الأوساط الكروية من أن يؤدي تعدد المرشحين المنافسين لإنفانتينو إلى تشتيت الأصوات، وتعزيز موقف الرئيس الحالي، الذي قد يستفيد من الانقسامات لتقديم نفسه بوصفه مرشحاً قادراً على توحيد الاتحادات الوطنية.

أما اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فلا يزال متردداً في دعم مرشح بديل، رغم معارضة بعض أطرافه لإنفانتينو، إذ ترى بعض الاتحادات أن مقاطعة الانتخابات قد تكون رسالة أقوى للمطالبة بإصلاحات في منظومة الحوكمة داخل «فيفا».

ويمثل احتمال دعم ديالو تحولاً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى في البداية إلى الدفع بشخصية كروية تتمتع بشهرة عالمية، بدلاً من مسؤول إداري تقليدي.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن اسم الفرنسي أرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمدرب السابق لآرسنال، طُرح خلال المداولات الأخيرة، لكن دخوله السباق كان يتطلب تغييراً كبيراً في موقفه. كما أبدى لاعبان سابقان، هما ميكايل سيلفستر وديدييه دروغبا، اهتماماً محتملاً بالترشح، من دون أن تتطور هذه الأفكار إلى خطوات فعلية.

وفي تطور لافت، انضم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إلى الأصوات المطالبة بالتغيير في رئاسة الاتحاد الدولي، معتبراً أن هناك قناعة عامة بأن التغيير قد يكون ضرورياً.

وقال كلوب: «كنا نعتقد أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح بالفعل في جعلها أسوأ».

وأضاف: «إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع أن يتمكن الشخص التالي من أداء المهمة بصورة أفضل، لأنني أعتقد أن ذلك ممكن».

ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» والقرار المنتظر بشأن ديالو، في وقت لم يُحسم فيه بعد ما إذا كان دخوله السباق سيؤدي إلى انسحاب تاشيما أو استمرار أكثر من مرشح في مواجهة إنفانتينو.

ويُنتظر أن تتضح صورة المنافسة خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت الاتحادات الأوروبية ستنجح في الاتفاق على مرشح موحد لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة.