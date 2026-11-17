في حالة طبية غريبة أثارت اهتمام العلماء، بدأ شاب أميركي يبلغ من العمر 28 عاماً يرى ملامح قطته على وجوه الأشخاص الذين يقابلهم، وذلك بعد خضوعه لجراحة بالمخ، في واقعة كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن اضطرابات نادرة تؤثر على طريقة إدراك الإنسان للوجوه.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن الشاب، الذي يُعرف باسم كارل ويعيش في الولايات المتحدة، يعاني من اضطراب بصري يجعله يرى بعض ملامح قطته الرمادية المخططة، التي تحمل اسم «لونا»، على وجوه الأشخاص الذين يقابلهم، خصوصاً إذا كان وجه القطة أول وجه يراه في بداية يومه.

وتتمثل الملامح التي تظهر له في عينين مائلتين تشبهان حبات اللوز، وحدقتين متسعتين، وخطوط تشبه العلامات الموجودة على وجه قطته.

وأرجع الباحثون هذه الحالة إلى نوع من اضطرابات الإدراك البصري يُعرف باسم «استمرار الصور البصرية»، وهي حالة تظل فيها صورة سبق للشخص رؤيتها حاضرة في إدراكه، أو تعود للظهور عند النظر إلى أشياء أخرى.

وبدأت الأعراض لدى كارل قبل عامين، عقب خضوعه لجراحة استُئصل خلالها جزء من الفص الصدغي الأيمن بالمخ، بسبب وجود تشوه في تكوينه، وهو جزء معروف بدوره الأساسي في معالجة الوجوه والتعرف على ملامحها.

ويرى الباحثون أن هذه الحالة تقدم فهماً جديداً للطريقة التي يعالج بها الدماغ الوجوه، إذ تشير إلى قدرة المخ على استدعاء ملامح فردية مخزنة في الذاكرة، ثم دمجها مع ما تراه العين في اللحظة الحالية، بما يؤدي إلى تغير الصورة التي يدركها الإنسان.

وليست هذه الحالة الأولى من نوعها، إذ وثقت مجلة «كورتكس» العلمية، التي نشرت تقرير عن حالة كارل، واقعة مشابهة عام 1986، عندما شاهدت امرأة كانت تستقل حافلة كلباً من فصيلة «البودل» مع أحد الركاب، ثم بدأت ترى وجه الكلب على وجوه جميع الركاب الآخرين.

وكانت المرأة قد تعرضت لجلطة دماغية قبل تسعة أشهر من ظهور هذه الظاهرة.

لكن حالة كارل تختلف عن الواقعة السابقة، إذ لم يرَ وجه قطته كاملاً على وجوه الآخرين، وإنما بعض ملامح الوجه فقط.