لم تنته قصة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، بمجرد مغادرته أرض الملعب مرتدياً قميص (راقصي التانغو).

وحتى بعد قراره باعتزال كرة القدم الدولية، لا يزال اسم قائد منتخب الأرجنتين حاضراً بقوة في خطط ليونيل سكالوني، مدرب الفريق، الذي يبدو مستعداً لمنحه دوراً جديداً داخل المنتخب، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

ولم يستبعد سكالوني إمكانية انضمام ميسي لطاقمه التدريبي يوماً ما، حيث أعرب عن ذلك بابتسامة.

ومع رحيل مساعده والتر صامويل عن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، وجه المدرب الوطني دعوة غير مباشرة لأسطورة كرة القدم الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، تاركاً الباب مفتوحاً أمام عودته بصفة مختلفة.

وجاءت تصريحات سكالوني عشية المباراة الودية لمنتخب الأرجنتين ضد كوستاريكا، لتسلط الضوء مجدداً على مستقبل ميسي بعد انتهاء مسيرته الدولية، وتغذي التكهنات حول استمرار علاقته بالمنتخب الذي قاده نحو المجد في أكثر من مناسبة.

ولم يخفِ سكالوني رغبته في أن يواصل ميسي اللعب لأطول فترة ممكنة، إذ يعتقد أن نجم فريق إنتر ميامي الأميركي قادر على الاستمرار لسنوات أخرى، ربما حتى ما بعد عام 2030، رغم تقدمه في العمر ورحيله عن صفوف المنتخب.

وقال سكالوني في تصريحاته صحافية: «أعتقد أنه سيستمر في اللعب، بل وسيواصل حتى ما بعد عام 2030. صحيح أنه قرر التوقف عن اللعب للمنتخب، لكنني آمل كشخص يحب كرة القدم، أن يواصل مسيرته لأطول فترة ممكنة».

أما الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في تصريحات سكالوني، فكان عندما تطرق لاحتمالية انضمام ميسي للجهاز الفني للأرجنتين، وذلك في أعقاب إعلان والتر صامويل رحيله لخوض تحد تدريبي جديد.

أضاف سكالوني مازحاً: «إذا أراد ميسي المجيء إلى هنا، فلا توجد أي مشكلة. والآن بعد رحيل والتر فليأت».

ورغم أن التعليق جاء في إطار عفوي ومرح، فإنه يعكس مدى تقدير سكالوني لعلاقته بميسي، ويكشف عن ترحيبه ببقاء اللاعب ضمن منظومة المنتخب، حتى وإن قرر إنهاء مسيرته الدولية داخل المستطيل الأخضر.

وتسبب رحيل صامويل في شغور منصب في الجهاز الفني، وهو ما استغله سكالوني ليطرح عرضه الممزوج بالمزاح، ويفتح هذا العرض أمام ميسي مساراً محتملاً للعودة إلى المنتخب الوطني، الذي خاض معه 208 مباريات دولية وسجل خلالها 126 هدفاً.

ويمتد عقد ميسي مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2028، ويبدو أن أولويته الحالية هي الاستمتاع بكرة القدم على مستوى الأندية، ولكن مع ذلك، يأمل سكالوني أن يظل ميسي حاضراً في عالم كرة القدم، سواء بصفته لاعباً أو من خلال دور تدريبي في المستقبل.

ولا يبدو سكالوني مستعداً لتخيل منتخب الأرجنتين دون ميسي، لا سيما وأنه كان من الركائز الأساسية في مشروع المدرب الناجح، وشريكاً جوهرياً في الإنجازات التي أعادت الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية.