قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، يوم الاثنين، إن الحارس إميليانو مارتينيز سيشارك في المباراة الودية ضد كوستاريكا يوم الأربعاء، بعد تعافيه من كسر في الفك.

وخضع مارتينيز لعملية جراحية بعد اصطدامه بمدافع إيفرتون جاراد برانثوايت، في المباراة التي فاز بها تشيلسي 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وعاد مارتينيز إلى تدريبات تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر، واستدعاه سكالوني رغم عدم مشاركته مع النادي في الدوري الإنجليزي منذ مباراة إيفرتون.

ولم يشارك مارتينيز (34 عاماً) في خسارة الأرجنتين 1-2 أمام أوروجواي يوم الجمعة.

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كوستاريكا في قرطبة: «إميليانو سيحرس المرمى، سيكون موجوداً».

وأضاف: «ربما كان جاهزاً للمباراة السابقة، لكن إشراكه كان ينطوي على مخاطرة، وبما أننا نثق بخيرو (خيرونيمو رولي) وخوان (موسو) وسانتي (سانتياغو بلتران) فقد اخترنا الحفاظ عليه، وكان منحه 3 أيام إضافية للتعافي خياراً حكيماً».