«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

فازت إيلينا سفيتولينا بالمجموعة الحاسمة في مباراتها أمام أرينا سابالينكا لتحقق فوزاً مفاجئاً 6-3 و3-6 و6-1 الجمعة، لتصل إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديان ويلز، حيث ستواجه ليندا نوسكوفا.

ونجحت سفيتولينا في امتصاص ضربات سابالينكا القوية وأعادت توجيهها بفعالية، وكسرت إرسال لاعبة روسيا البيضاء ست مرات قبل أن تحسم فوزها الأول على منافستها منذ أكثر من ست سنوات بضربة أمامية ناجحة في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز، رفعت سفيتولينا رصيدها إلى انتصارين مقابل ست هزائم أمام سابالينكا خلال مسيرتهما.

إيلينا سفيتولينا تجاوزت خسارة مجموعة أمام أرينا سابالينكا لتطيح بها (د.ب.أ)

وقالت سفيتولينا للصحافيين: «كانت مباراة متقلبة بعض الشيء. لعبت جيداً في المجموعة الأولى لكنني فقدت إيقاعي قليلاً. لعبت هي جيداً في الثانية وكانت ضربات إرسالها أفضل كثيراً. كنت سعيدة للغاية بالطريقة التي تمكنت بها من العودة في المجموعة الثالثة بعد خسارة الشوط الأول».

وقالت سفيتولينا إن البطولة لم تمنحها سوى القليل من الراحة بعيداً عن الاهتمام المصاحب لانفصالها عن زوجها الفرنسي المعتزل جايل مونفيس، حيث زاد التدقيق الشديد والتعليقات العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي من صعوبة تلك الفترة العصيبة بالفعل.

أرينا سابالينكا محبطة بعد سقوطها أمام إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

لم تصافح الأوكرانية سفيتولينا منافستها سابالينكا مرة أخرى بعد المباراة، لتحافظ على سياستها بعدم مصافحة لاعبات روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستواجه سفيتولينا، الفائزة بلقب البطولة الختامية للموسم عام 2018، نوسكوفا في وقت لاحق السبت من أجل حجز مقعد في النهائي.

وأنهت هذه الهزيمة موسم سابالينكا بنهاية مخيبة للآمال. وفازت المصنفة الثانية ببطولة برزبين الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي ثم ببطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في مارس (آذار) لتحقق «ثنائية الشمس المشرقة»، لكنها لم تحصد أي لقب آخر بعد ذلك.

هزيمة أرينا سابالينكا أطاحت بها من ختامية تنس السيدات (د.ب.أ)

كما فقدت سابالينكا صدارة التصنيف العالمي لصالح إيلينا ريباكينا في بطولة أميركا المفتوحة. ودخلت البطولة الختامية ضمن المرشحات للفوز باللقب بعد انسحاب ريباكينا عشية البطولة بسبب المرض.

ورفضت سابالينكا التحدث إلى وسائل الإعلام عقب خسارتها.