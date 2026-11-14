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الرياضة رياضة عالمية

«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
TT
TT

«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)

فازت إيلينا سفيتولينا بالمجموعة الحاسمة في مباراتها أمام أرينا سابالينكا لتحقق فوزاً مفاجئاً 6-3 و3-6 و6-1 الجمعة، لتصل إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديان ويلز، حيث ستواجه ليندا نوسكوفا.

ونجحت سفيتولينا في امتصاص ضربات سابالينكا القوية وأعادت توجيهها بفعالية، وكسرت إرسال لاعبة روسيا البيضاء ست مرات قبل أن تحسم فوزها الأول على منافستها منذ أكثر من ست سنوات بضربة أمامية ناجحة في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز، رفعت سفيتولينا رصيدها إلى انتصارين مقابل ست هزائم أمام سابالينكا خلال مسيرتهما.

إيلينا سفيتولينا تجاوزت خسارة مجموعة أمام أرينا سابالينكا لتطيح بها (د.ب.أ)

وقالت سفيتولينا للصحافيين: «كانت مباراة متقلبة بعض الشيء. لعبت جيداً في المجموعة الأولى لكنني فقدت إيقاعي قليلاً. لعبت هي جيداً في الثانية وكانت ضربات إرسالها أفضل كثيراً. كنت سعيدة للغاية بالطريقة التي تمكنت بها من العودة في المجموعة الثالثة بعد خسارة الشوط الأول».

وقالت سفيتولينا إن البطولة لم تمنحها سوى القليل من الراحة بعيداً عن الاهتمام المصاحب لانفصالها عن زوجها الفرنسي المعتزل جايل مونفيس، حيث زاد التدقيق الشديد والتعليقات العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي من صعوبة تلك الفترة العصيبة بالفعل.

أرينا سابالينكا محبطة بعد سقوطها أمام إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

لم تصافح الأوكرانية سفيتولينا منافستها سابالينكا مرة أخرى بعد المباراة، لتحافظ على سياستها بعدم مصافحة لاعبات روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستواجه سفيتولينا، الفائزة بلقب البطولة الختامية للموسم عام 2018، نوسكوفا في وقت لاحق السبت من أجل حجز مقعد في النهائي.

وأنهت هذه الهزيمة موسم سابالينكا بنهاية مخيبة للآمال. وفازت المصنفة الثانية ببطولة برزبين الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي ثم ببطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في مارس (آذار) لتحقق «ثنائية الشمس المشرقة»، لكنها لم تحصد أي لقب آخر بعد ذلك.

هزيمة أرينا سابالينكا أطاحت بها من ختامية تنس السيدات (د.ب.أ)

كما فقدت سابالينكا صدارة التصنيف العالمي لصالح إيلينا ريباكينا في بطولة أميركا المفتوحة. ودخلت البطولة الختامية ضمن المرشحات للفوز باللقب بعد انسحاب ريباكينا عشية البطولة بسبب المرض.

ورفضت سابالينكا التحدث إلى وسائل الإعلام عقب خسارتها.

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في أول مواجهة من دون ميسي... الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي وديّاً

الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول يحتفل بفوز بلاده على الأرجنتين (رويترز)
الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول يحتفل بفوز بلاده على الأرجنتين (رويترز)
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TT

في أول مواجهة من دون ميسي... الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي وديّاً

الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول يحتفل بفوز بلاده على الأرجنتين (رويترز)
الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول يحتفل بفوز بلاده على الأرجنتين (رويترز)

خسرت الأرجنتين أمام أوروغواي 1-2 الجمعة على أرضها في أول مباراة لها، منذ اعتزال ليونيل ميسي كرة القدم الدولية.

وحسم هدف عكسي في الشوط الثاني، سجّله مدافع الأرجنتين ليوناردو باليردي، تلاه هدف مخادع برأسية بمحض الصدفة للاعب وسط أوروغواي ماكسي أراوخو، الانتصار لبطل العالم مرتين على وصيف مونديال 2026.

ومنح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز الأرجنتين الأمل في العودة بتسديدة في الدقيقة 73، لكن أوروغواي صمدت لتحقق فوزها الثالث تحت قيادة المدرب الجديد دييغو فورلان.

وكان ميسي قد خاض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين في مباراة ودية مفعمة بالمشاعر، ودّع خلالها الجماهير، وانتهت بالفوز على بنين الشهر الماضي، منهياً مسيرة لامعة امتدت 207 مباريات دولية أحرز فيها 125 هدفاً.

ومع غياب العبقري، البالغ 39 عاماً، عانت الأرجنتين لفترات طويلة لاختراق دفاع فريق أوروغواي الصلب.

وكانت أفضل فرصة للأرجنتين في الشوط الأول من نصيب نيكو باز، لكن تسديدته تصدى لها حارس أوروغواي كريستوفر فيرمارين ببراعة.

وسجلت أوروغواي الهدف الأول بعد الاستراحة بوقت قصير، حين تسببت ركلة حرة نفذها خورخيان دي أراسكايتا من اليسار في فوضى بدفاع الأرجنتين. وحاول مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز التشتيت برأسه، لكن كرته ارتدت عن زميله باليردي وسكنت الشباك.

ثم صنع دي أراسكايتا هدف أوروغواي الثاني في الدقيقة 53، إذ بدا أن ركنيته ارتطمت بكتف أراوخو، قبل أن تهبط فوق الحارس وتتهادى في الشباك.

وقلّص ألفاريز الفارق في منتصف الشوط، وأتيحت له فرصة جيدة أخرى في الوقت بدل الضائع، لكن أوروغواي حسمت الفوز.

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الرياضة كرة القدم ميسي الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

البحرين تهزم اليمن بثلاثية وديّاً في الصين

المنتخب البحريني يواصل معسكره بالصين (الاتحاد البحريني)
المنتخب البحريني يواصل معسكره بالصين (الاتحاد البحريني)
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البحرين تهزم اليمن بثلاثية وديّاً في الصين

المنتخب البحريني يواصل معسكره بالصين (الاتحاد البحريني)
المنتخب البحريني يواصل معسكره بالصين (الاتحاد البحريني)

فاز المنتخب البحريني على نظيره اليمني 3-1، السبت، في مباراة ودية دولية أقيمت بمدينة تشاوتشينغ الصينية.

وفرط المنتخب اليمني في تقدمه بهدف مبكر، ليتلقى هزيمة قبل مواجهته المرتقبة أمام ماليزيا الثلاثاء المقبل.

وبدأ المنتخب اليمني المباراة بشكل جيد، وافتتح عبد المجيد صبرة التسجيل بالدقيقة 21، لكن المنتخب البحريني أدرك التعادل عن طريق عبد الله يوسف هلال في الدقيقة 35.

وسجل كميل الأسود الهدف الثاني للبحرين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الإسباني فيليكس سانشيز 2-1.

وحاول المنتخب اليمني تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، لكنه استقبل هدفاً ثالثاً حمل توقيع محمد مرهون في الدقيقة 72، ليحسم المنتخب البحريني الفوز 3-1.

ويستعد المنتخب اليمني لمواجهة ماليزيا يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على أمل تعويض خسارته أمام البحرين وإنهاء معسكره في الصين بانتصار.

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«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
TT
TT

«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)

فازت إيلينا سفيتولينا بالمجموعة الحاسمة في مباراتها أمام أرينا سابالينكا لتحقق فوزاً مفاجئاً 6-3 و3-6 و6-1 الجمعة، لتصل إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديان ويلز، حيث ستواجه ليندا نوسكوفا.

ونجحت سفيتولينا في امتصاص ضربات سابالينكا القوية وأعادت توجيهها بفعالية، وكسرت إرسال لاعبة روسيا البيضاء ست مرات قبل أن تحسم فوزها الأول على منافستها منذ أكثر من ست سنوات بضربة أمامية ناجحة في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز، رفعت سفيتولينا رصيدها إلى انتصارين مقابل ست هزائم أمام سابالينكا خلال مسيرتهما.

إيلينا سفيتولينا تجاوزت خسارة مجموعة أمام أرينا سابالينكا لتطيح بها (د.ب.أ)

وقالت سفيتولينا للصحافيين: «كانت مباراة متقلبة بعض الشيء. لعبت جيداً في المجموعة الأولى لكنني فقدت إيقاعي قليلاً. لعبت هي جيداً في الثانية وكانت ضربات إرسالها أفضل كثيراً. كنت سعيدة للغاية بالطريقة التي تمكنت بها من العودة في المجموعة الثالثة بعد خسارة الشوط الأول».

وقالت سفيتولينا إن البطولة لم تمنحها سوى القليل من الراحة بعيداً عن الاهتمام المصاحب لانفصالها عن زوجها الفرنسي المعتزل جايل مونفيس، حيث زاد التدقيق الشديد والتعليقات العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي من صعوبة تلك الفترة العصيبة بالفعل.

أرينا سابالينكا محبطة بعد سقوطها أمام إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

لم تصافح الأوكرانية سفيتولينا منافستها سابالينكا مرة أخرى بعد المباراة، لتحافظ على سياستها بعدم مصافحة لاعبات روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستواجه سفيتولينا، الفائزة بلقب البطولة الختامية للموسم عام 2018، نوسكوفا في وقت لاحق السبت من أجل حجز مقعد في النهائي.

وأنهت هذه الهزيمة موسم سابالينكا بنهاية مخيبة للآمال. وفازت المصنفة الثانية ببطولة برزبين الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي ثم ببطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في مارس (آذار) لتحقق «ثنائية الشمس المشرقة»، لكنها لم تحصد أي لقب آخر بعد ذلك.

هزيمة أرينا سابالينكا أطاحت بها من ختامية تنس السيدات (د.ب.أ)

كما فقدت سابالينكا صدارة التصنيف العالمي لصالح إيلينا ريباكينا في بطولة أميركا المفتوحة. ودخلت البطولة الختامية ضمن المرشحات للفوز باللقب بعد انسحاب ريباكينا عشية البطولة بسبب المرض.

ورفضت سابالينكا التحدث إلى وسائل الإعلام عقب خسارتها.

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