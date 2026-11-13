مصر تدشن رحلتها مع علي ماهر بخماسية في مالاوي

الليلة التي تصالحت فيها إيطاليا مع منتخبها

منتخب إيطاليا يحتفل بالفوز على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، على ملعب سان سيرو (أ.ف.ب)

تهطل الأمطار بغزارة على ملعب سان سيرو، والسماء ضيقة ومغلقة، كما في تلك الأفلام التي لا تترك منفذاً للنجاة. تسجل فرنسا مبكراً، كما يحدث في المباريات التي تبدو بلا أمل، حين يميل الملعب لمصلحة الأقوى.

وبحسب الكاتب الإيطالي ماركو بوتشيانتيني، في تحليل نشرته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن مواجهة فرنسا لم تكن في الأصل الاختبار الذي يُفترض أن يُقاس من خلاله مستوى إيطاليا، التي وجدت نفسها في مجموعة بدوري الأمم الأوروبية تضم ثلاثة منافسين يمثلون مستويات مختلفة، من الأدنى إلى الأعلى: تركيا وبلجيكا وفرنسا.

وكانت تلك المجموعة مقياساً مثالياً لمعرفة موقع المنتخب الإيطالي الحقيقي، خصوصاً مع استدعاء لاعبين شباب موهوبين، وتنامي الشجاعة في الأداء، حتى باتت النتيجة نفسها تتراجع أمام أهمية ما يقدمه الفريق.

لكن ميلانو شهدت شروق الشمس في قلب الليل.

عاش المنتخب الإيطالي أجمل أمسياته منذ سنوات. أراد الانتصار، وانتفض، وعانى، وقاتل، واستحقه. انطلقت هجماته بوضوح وسلاسة، وقدّم كرة جماعية جذابة. وكانت هناك فترة من الشوط الثاني حملت دلالات هائلة، حين اضطر المنتخب الفرنسي إلى النظر خلف أكتاف مهاجميه، بعدما أصبحت الأحداث كلها تدور في نصف ملعبه.

وبين ركلتي الجزاء، جاء هدف دافيدي فراتيسي ليختصر تراكم القيم ولحظات استعادة الاعتبار، في مباراة نجح خلالها الإيطاليون في زرع القلق داخل الدفاع الفرنسي.

ويرى بوتشيانتيني أن روبرتو مانشيني، الذي أثار رحيله السابق إلى السعودية لتدريب منتخبها صدمة في الأوساط الإيطالية، أثبت مجدداً امتلاكه رؤية استثنائية في اختيار اللاعبين، وقدرة على توجيه الفريق نحو المسار الصحيح، وإيقاظ عقول تجيد الشكوى لكنها تفتقر إلى وضوح البناء.

ويصف الكاتب مانشيني بأنه مدرب متطور وصاحب رؤية واضحة، يعرف كيف يستثمر الفترات القصيرة والمتقطعة التي تتاح للمنتخبات الوطنية، ليجعل مجموعة من اللاعبين، اجتمعوا في الفجوات الضيقة للموسم، تقدم أفضل ما لديها.

مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني خلال مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (أ.ف.ب)

وكما حدث في تجربته السابقة، حين احتاج إلى مباراتين تقريباً ليعثر على الطريقة المناسبة، عبر الاعتماد على لاعبين أقل حجماً، والاحتفاظ بالكرة، والتحكم في إيقاع المباريات ومجرياتها، فإن عودته هذه المرة حملت المنطق نفسه.

وربما كان مدفوعاً بشعور بالذنب، لكنه بالتأكيد عاد بفكرة تتجاوز الواقع السائد للكرة الإيطالية، بعدما نظر إليها بعين أقل تشاؤماً واستسلاماً للقدر، وأكثر أملاً وثقة بإمكاناتها.

فقد كانت نحو مائة دقيقة مشبعة بالخوف أمام بلجيكا كافية ليكتشف سريعاً لاعبين مختلفين، ويجد الكلمات المناسبة لفتح الأبواب وتحرير الفريق من مخاوفه.

وبدت بعض خياراته خلال الأسابيع الماضية أشبه بعلاج دقيق لمواضع الخلل.

اختار ظهيرين تشكّلا في بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز، بما يحمله ذلك من سرعة وإيقاع مرتفع واعتياد على المباريات القوية، وعلى الجهد المتواصل دون توقف، سعياً لتغيير نتيجة المباراة والتعامل مع ضيق الوقت والفرص المتاحة لإنجاز ما يمكن إنجازه.

ثم لماذا ينبغي الاختيار بين ريكاردو كالافيوري وأليساندرو باستوني؟ ولماذا التضحية بأحدهما؟

أما مركز رأس الحربة، فالمسألة لا تتعلق بالحاضر وحده، حين أصبح القرار طبيعياً في ظل غياب مويس كين بسبب الإصابة، ومرور جانلوكا سكاماكا بمرحلة غير مستقرة، وغياب بدائل أخرى مقنعة.

الأهم ما حدث في المرة السابقة، عندما كان كين حاضراً بعدما سجل تسعة أهداف في تسع مباريات. يومها أشرك مانشيني اللاعبين معاً، لكنه منح مركز رأس الحربة إلى بيو إسبوزيتو، واضطر كين إلى اللعب في الجهة اليمنى.

بيو، اللاعب الوحيد الذي باتت إيطاليا تناديه باسمه الأول.

وينشر إسبوزيتو طاقة إيجابية من حوله. موهبته واضحة بالفعل في قدرته على اللعب مع زملائه، مهما اختلفت خصائصهم وأساليبهم، ومهما تغير التنظيم التكتيكي للفريق.

ويمتلك رغبة مستمرة في التطور، وهي سمة حاسمة في مركزه، لأن رأس الحربة يشغل منطقة من الملعب تكتمل فيها الموهبة الطبيعية بالتجربة والخبرة. إنه مركز ينضج فيه اللاعب مع تقدمه في العمر، لكن ذلك يتطلب أساساً متيناً من الاستمرارية والتواضع.

ويصفه الكاتب بأنه لاعب يتمتع بعقلية سليمة، وينشر فضائله في الملعب، فتنعكس على المباراة وعلى زملائه.

ومع كين، تشاهد القوة الجارفة والأداء البدني المرهق للخصوم، لكنك لا تستطيع التخلص تماماً من هاجس غياب محتمل في المستقبل، أو خشية أن يخذلك في لحظة ما.

أما مع بيو، فإن الثقة تأتي بصورة تلقائية. تعرف أنك ستجده دائماً هناك، وأنه سيصبح أقوى مع مرور الوقت. تعرف أن الزمن يعمل لمصلحته، وأن كل دقيقة يقضيها على أرض الملعب تمثل ضربة جديدة بإزميل النحات الذي يصوغ عملاً فنياً يقترب تدريجياً من الاكتمال.

ويستعرض بوتشيانتيني جانباً آخر من قرارات مانشيني، يتعلق بتوظيف فراتيسي، اللاعب الذي يعيش حالة من التألق، ويتغذى أداؤه على الإحساس والعاطفة والاندفاع مع الرياح المواتية.

فقد وضعه المدرب في الجهة المناسبة من خط الوسط، ومنحه الأفضلية، وكأنما يقول له: اذهب إلى المكان الذي تشعر فيه براحة أكبر، وسنقوم هذه المرة بتعديل موقع نيكولو باريلا.

وباريلا أحد العناصر الثابتة في المنتخب الإيطالي، وأحد قادته، ومن أبرز لاعبي أقوى فريق في إيطاليا على مستوى الأندية. لكن عندما تلتقط الأشرعة رياحاً مواتية، فلا ينبغي إنزالها.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الأمثلة فرضها الحماس الذي ولّدته مباراة جاءت جميلة على نحو غير متوقع، لكنها تعكس في الوقت نفسه عملاً أعمق يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

فتشييد أي بناء، وخصوصاً إعادة تشييده، لا يحدث في موقع العمل وحده، وإنما يبدأ داخل الغرف المغلقة، وفي رحابة التفكير، حيث تتشكل الأفكار قبل انتقالها إلى أرض الملعب.

والقرارات القوية تُصنع أيضاً بالقلم ودفتر الملاحظات، وبالاتصال برقم جديد على الهاتف المحمول. إنها قرارات استدعاء اللاعبين، التي يرى بوتشيانتيني أنها تمثل أحد أبرز جوانب تميز مانشيني.

وفي هذا العمل تحديداً، يمارس المدرب الإيطالي موهبته في الرؤية، وجرأته القائمة على المعرفة والكفاءة. فقد تجاوز مجرد توسيع قاعدة الاختيارات، وهو أمر فعله آخرون قبله وأصبح متاحاً للجميع، إلى القدرة على اكتشاف ما لا يراه الآخرون، ثم إظهاره أمام الجميع.

وكالعادة، هناك من يظل محدقاً في الإصبع، وهناك من يرفع بصره إلى القمر الذي يشير إليه ذلك الإصبع.

وهنا تتشكل طريقة النظر إلى العالم، ومنها تنتقل الأفكار إلى أرض الملعب.

الاختيارات وطريقة اللعب، الرؤية والشجاعة؛ هكذا يمكن أن تبدأ قصة جميلة، ويمكن ليوم مشمس أن يكون بداية فصل جديد.

ويختتم بوتشيانتيني مقاله بالتأكيد أن الأمر لا يتعلق بإطلاق حملة انتخابية جديدة، في إشارة إلى تلك الممارسة الدائمة التي يرى أنها تشل إيطاليا بأكملها، وإنما يتعلق بالحفاظ على ما تحقق خلال الأشهر الماضية.

فإذا كان شيء جيد قد حدث بالفعل، ووُلد خلال هذه الأشهر الغريبة والمضطربة، فإن كرة القدم الإيطالية لا تستطيع أن تسمح لنفسها بإهداره.