«إن بي إيه»: نيكس يسقط مجدداً... وسبيرز يسحق ووريرز

صمد إنديانا بيسرز أمام حامل اللقب نيويورك نيكس ليفوز 106-104 الجمعة، ويترك طموح نيكس في الاحتفاظ بكأس دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) في مأزق، فيما سحق وصيفه سان أنتونيو سبيرز خصمه غولدن ستايت ووريرز 123-85، في فوزه الحادي عشر توالياً.

وكان نيكس قد فاز العام الماضي بالبطولة المقامة خلال الموسم بنظام 3 مجموعات لكل منطقة، وتحتسب نقاطها أيضاً في الموسم الاعتيادي للدوري، وهو ما تبيّن أنه تمهيد لمشواره نحو أول لقب في «إن بي إيه» منذ 1973.

لكن بعد إخفاقه في محو تأخر بـ14 نقطة في الربع الثالث، سقط نيكس في ثاني مباراة بالكأس.

ولم يخرج حسابياً، لكن في النسخ الثلاث السابقة من الكأس، لم يبلغ أي فريق خسر مباراتين في دور المجموعات الأدوار الإقصائية.

وسجل الكاميروني باسكال سياكام 19 نقطة، ليقود هجوماً متوازناً لبيسرز.

وسجل آرون نيسميث 18 نقطة، وأضاف كيلي أوبري جونيور 16، وأسهم الكرواتي إيفيتسا زوباتس، والكندي أندرو نيمهارد بـ12 نقطة لكل منهما لقيادة إنديانا، الذي غاب عنه مجدداً نجمه المصاب تايريز هاليبرتون.

وسجل النجم جايلن برونسون 33 نقطة، ومرر 11 تمريرة حاسمة لنيكس، الذي عادل 87-87 في بداية الربع الأخير قبل أن يبتعد بيسرز مجدداً بسلسلة 15-2.

وبذل نيكس محاولة أخيرة، فخفض الفارق إلى نقطتين، لكن الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، الذي سجل 23 نقطة وحصد 15 متابعة، أخفق في تسجيل سلة محتملة للتعادل قبل 0.9 ثانية على النهاية.

وقال مدرب بيسرز ريك كارلايل، الذي تفوق فريقه في المنطقة تحت السلة 50-30 على نيكس: «فخور جداً بفريقنا، لقد كنا غير مرشحين قبل هذه المباراة».

وأضاف كارلايل: «في الشوط الثاني، صارت الأمور صعبة. نيويورك فريق بطل، ويعرف كيف يعود في النتيجة، لكن لاعبينا بقوا متماسكين وواصلوا القتال معاً».

ويحتل نيكس المركز الأخير في المجموعة الثانية بالمنطقة الشرقية، وسيستضيف كليفلاند كافالييرز وميامي هيت في مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات.

وفي ميامي، سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وبام أديبايو 37 نقطة لكل منهما ليقودا هيت إلى الفوز 133-121 على كافالييرز.

وأضاف أديبايو 14 متابعة، وأسهم ديفون ميتشل بـ22 نقطة و17 تمريرة حاسمة، ليساعد هيت على تحسين سجله إلى 2-0 في الكأس، في صدارة المجموعة، و6-6 في الموسم.

سان أنتونيو سبيرز سحق ضيفه غولدن ستيت ووريرز (أ.ب)

وسحق سان أنتونيو سبيرز ضيفه ووريرز 123-85، بفضل تسجيل ستيفون كاسل 32 نقطة.

وأضاف الفرنسي فيكتور ويمبانياما 12 نقطة و12 متابعة لسبيرز، الذي افتتح المباراة بسلسلة 18-0، وتقدّم بفارق وصل إلى 43 نقطة على ووريرز الذي لعب من دون نجمه المصاب ستيفن كوري.

وسجل إل جيه كراير 20 نقطة ليقود ووريرز، إذ لم يسجل أي من أساسيي غولدن ستايت أرقاماً مزدوجة.

وأنهى المخضرم درايموند غرين المباراة بأربع نقاط، وحصل على خطأ عنيف بسبب دفعة من الخلف أطاحت بويمبانياما خارج الملعب، في منتصف الربع الثاني.

وفي آخر مباريات الليلة، حسّن لوس أنجليس كليبرز سجله إلى 1-1 في الكأس، و3-8 في المجمل، بفوز بشق الأنفس 113-112 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وحسم داريوس غارلاند الفوز برمية ثلاثية قبل أقل من دقيقة على النهاية، إذ اخترق نحو السلة وسجل تسديدة قريبة عادلت النتيجة 112-112، وتعرض لخطأ وحوّل الرمية الحرة إلى نقطة الفوز.

وسجّل بروك لوبيز 11 من نقاطه الـ26 في الربع الأخير، وصمد كليبرز أمام أداء من 40 نقطة للكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين متتاليتين مع أوكلاهوما سيتي، والذي أخفق في محاولتين في الثواني الأخيرة.