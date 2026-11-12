الحارس أوونو في «أزمة نفسية صعبة» بعد تسببه في وفاة دي ميغل

أكد كارليس مانسو روبيو مدرب نادي أندورا من الدرجة الثانية الإسبانية الخميس أن حارس مرمى الفريق خيسوس أوونو من غينيا الاستوائية يمر بحالة نفسية صعبة، إثر تسببه في وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل بعد اصطدام عنيف معه خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الشاب مانسو (34 عاماً) خلال مؤتمر صحافي: «خيسوس متأثر جداً بما حدث، ولم تكن لديه بالطبع أي نية للتسبب في الحادث الذي وقع إثر الاصطدام، والذي تحوّل في نهاية المطاف إلى مأساة سيكون عليه، للأسف، أن يتعلم كيفية التعايش معها».

وكان الحارس الدولي من غينيا الاستوائية البالغ 25 عاماً قد غاب عن التدريبات، والمباريات، بانتظار صدور قرار بشأن إيقافه، بعدما نشر بياناً أكد فيه أنه يمرّ بـ«أصعب أيام» حياته، على خلفية اصطدامه العنيف بالمهاجم دي ميغل الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بساعات عن عمر يناهز 30 عاماً.

وأضاف مدرب نادي أندورا: «نمنحه المساحة والوقت اللازمين، ونترك له الحرية الكاملة لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً، سواء بالعودة إلى الفريق أم لا، وفي الوقت الذي يراه ملائماً، عندما يشعر بأنه مستعد فعلاً».

ويستعد فريق أندورا لاستئناف مبارياته في الدرجة الثانية السبت بمواجهة ألميريا، في غياب أوونو الذي لم يشارك في التدريبات منذ وقوع الحادثة.

وبحسب الصحافة المحلية، يواجه الحارس الدولي احتمال التعرض لعقوبة رياضية قاسية، فضلاً عن إمكانية مثوله أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».

وأكد مصدر في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء الماضي فتح تحقيق في الحادثة بإشراف قضائي، من دون أن يوضح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعربت عائلة دي ميغل عن تأثرها وامتنانها الكبيرين بعد تلقيها تبرعات تجاوزت قيمتها 210 آلاف يورو (232 ألف دولار) عبر حملة إلكترونية.

وفي بيان نشرته رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، وجّهت عائلة اللاعب الشكر «من أعماق القلب» إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في حملة التبرعات التي أطلقها زميل دي ميغل السابق فران سول، والتي جمعت أكثر من 213 ألف يورو.

وجاء في بيان العائلة: «لقد تأثرنا بشدة بالعدد الكبير من الأشخاص الذين تضامنوا معنا، وساندوا هذه المبادرة. ونتوجه بشكر خاص إلى فران سول على إطلاق حملة التبرعات، وإلى كل من ساهم فيها، أو أرسل إلينا رسائل الدعم، والمواساة».

وأضافت: «شكراً لوقوفكم إلى جانبنا، ولتضامنكم ودعمكم لنا في هذه المرحلة العصيبة».