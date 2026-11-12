دورتموند يطالب نميشا بالتوقف عن احتفاله المثير للجدل

طالب هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لاعب وسط الفريق فيليكس نميشا بإعادة النظر في احتفاله المثير للجدل بالأهداف، بعد الانتقادات التي أثارها بين جماهير النادي.

وقال فاتسكه، خلال مشاركته في مدونة صوتية، إنه أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع نميشا أثناء وجود اللاعب مع المنتخب الألماني، لمناقشة الاحتفال الذي يؤديه من خلال الركوع وخلع تاج وهمي عن رأسه ووضعه على أرض الملعب.

وأضاف: «إذا أدركت أن هذا الأمر يقسم الجماهير، فربما ستكون لديك البصيرة للتوقف ببساطة عن فعله»، مشيراً إلى أن اللاعب وعد بالتفكير في الأمر.

وشدد فاتسكه على أن إدارة دورتموند لا تسعى إلى حظر التعبيرات الدينية أو معاقبة اللاعبين بسبب معتقداتهم، قائلاً: «لا أحد هنا يريد حظر أي شيء، ولا أحد يريد المعاقبة، نحن نعتمد أكثر على التفاهم».

وكان نميشا قد أوضح أن احتفاله يحمل دلالة دينية، إذ يرمز إلى وضع تاجه أمام المسيح، الذي وصفه بأنه مصدر أمله وقوته.

وأثار الاحتفال انتقادات بسبب ارتباط الإشارة بشبكة «لاعبون في الله»، التي تأسست عام 2015 وتضم لاعبي كرة قدم مسيحيين، وتعرض بعض أعضائها لانتقادات على خلفية تصريحات اعتُبرت معادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

وأكد فاتسكه أن القيم الأساسية لبوروسيا دورتموند لا تتوافق مع المبادئ التي تتبناها الشبكة.

وسبق أن واجه نميشا انتقادات بسبب منشورات دينية على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت معادية للمثليين، لكنه نفى تلك الاتهامات.