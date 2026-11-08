غاسبريني: روما ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي

أكد جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، أن فريقه بات ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ساسولو 3 - 0 مساء السبت، مشيداً بالأداء الهجومي للاعبيه، رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد وريال مدريد في «دوري أبطال أوروبا».

واستعاد روما توازنه بالفوز على ساسولو، بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 2 - 3 أمام مانشستر يونايتد في «دوري أبطال أوروبا» منتصف الأسبوع، ليحقق انتصاراً مقنعاً على ملعبه، بفضل أهداف ماريو هيرموسو، ودونييل مالين، ورودريغو مورا.

وقال غاسبريني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، بعد المباراة: «قدم بعض اللاعبين مستويات قوية للغاية؛ من بينها هدف رائع لهيرموسو منحنا التقدم. لم تكن المباراة سهلة أمام فريق تكتل دفاعياً، لكننا لعبنا بجودة كبيرة».

وأضاف أن الفريق تطور كثيراً على المستوى الهجومي هذا الموسم، موضحاً: «أصبحنا نسجل أهدافاً كثيرة بطرق مختلفة وعن طريق لاعبين مختلفين. كما أصبحنا أعلى حدة وثقة، فقد سجل هيرموسو هدفاً يشبه أهداف المهاجمين، وقدم ماتيا سولي أداءً استثنائياً. وحتى عندما خسرنا، فقد سجلنا أهدافاً كثيرة».

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفوز «لم يكن مجرد رد فعل على الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بل تأكيد على التطور الذي يشهده الفريق»، مشيراً إلى أن الهزيمتين أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد جاءتا بعد أداء قوي أمام منافسين من الصف الأول.

وعن فرص روما في المنافسة على اللقب، قال غاسبريني: «من الممتع خوض منافسات هذا الموسم. ينبغي ألا نخدع أنفسنا أو نشعر بخيبة أمل... ولا ضرر من الحلم، خصوصاً في ظل المشوار الذي نقدمه. لا أعرف إلى أي مدى يمكننا الوصول».

وأضاف: «كما يقول الجميع، إنتر هو الفريق الأوفر حظاً للفوز باللقب، لكن بقية الفرق، ومن بينها روما، ضمن دائرة المنافسة، ويمكنها الحصول على فرصها. لاتسيو فاز بـ9 من مبارياته الـ10 الأخيرة، ولذلك فهو أيضاً ضمن المنافسين. وإذا تعثر إنتر قليلاً، فسيكون بإمكان الجميع الحلم ومحاولة منافسته».