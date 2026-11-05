لينيت تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشيناي للتنس

تأهلت البولندية ماجدا لينيت إلى الدور ربع النهائي من دورة تشيناي الهندية للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة، بعد فوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما، الخميس، ضمن منافسات فردي السيدات.

وحسمت لينيت، المصنفة الثالثة في الدورة، المواجهة بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-5) و6-0، لتواصل مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

وتلتقي اللاعبة البولندية في الدور المقبل اليابانية ماي هونتاما، التي حجزت مقعدها في ربع النهائي بعد مباراة متكافئة أمام الكازاخية زيبيك كولامبايفا، انتهت بفوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ثمن النهائي، حققت الروسية أناستاسيا زاخاروفا، المصنفة السابعة، فوزاً سهلاً على الهندية فايشنافي أدكار بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و6-0.

وضربت زاخاروفا موعداً في ربع النهائي مع الإيطالية لوكريزيا ستيفانيني، المصنفة العاشرة، التي تغلبت بدورها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و6-3.

وتتواصل منافسات الدورة مع اقتراب الأدوار الحاسمة، وسط سعي اللاعبات المتأهلات إلى حجز بطاقات العبور إلى نصف النهائي.