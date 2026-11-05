اتحاد لاعبات التنس يتحمّل مسؤولية بث تصريحات خاصة لبيغولا عن أندرييفا

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الخميس، تحمّله المسؤولية الكاملة عن بث محادثة خاصة بين الأميركية جيسيكا بيغولا ومدربها مارك نولز، تضمنت انتقادات وجّهتها اللاعبة المصنفة خامسة عالمياً إلى الروسية ميرا أندرييفا، وذلك بعدما التقطت ميكروفونات ملاعب التدريب حديثهما من دون علمهما.

وكان الاتحاد يبث الحصص التدريبية للاعبات عبر قناته على «يوتيوب»، استعداداً لانطلاق البطولة الختامية للموسم في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، عندما التقطت الميكروفونات محادثة بيغولا مع مدربها، قبل أن تنتشر مقتطفات منها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت بيغولا منافستها أندرييفا، البالغة من العمر 19 عاماً والمتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، بأنها «متكبرة» و«تحتاج إلى أن تتواضع»، مشيرة إلى أن مدربتها الإسبانية كونشيتا مارتينيز شجّعت سلوكها.

وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات، في بيان، إنه يتحمّل «المسؤولية الكاملة» عن عدم إبلاغ اللاعبات وأفراد أجهزتهن الفنية بأن الميكروفونات المخصصة لنقل التدريبات مباشرة إلى الجماهير كانت تعمل داخل الملاعب.

وعمد الاتحاد إلى حذف تسجيلات الحصص التدريبية التي أُقيمت الأربعاء من منصة «يوتيوب»، بعدما كانت مقاطع المحادثة قد انتشرت بالفعل عبر الإنترنت.

ونقل موقع «ذا أثليتيك» عن ممثل لبيغولا تأكيده أن اللاعبة الأميركية لم تكن تعلم إطلاقاً بأن حديثها يُبث مباشرة، ولم تتوقع أن تصبح محادثة خاصة خلال التدريب متاحة للجمهور، مضيفاً أنها تواصلت مع الأطراف المعنية لتقديم اعتذارها.

ولم تقتصر تصريحات بيغولا، العضو في مجلس اللاعبات التابع للاتحاد، على الانتقادات، إذ أشادت أيضاً بأندرييفا خلال المحادثة نفسها، ووصفتها بأنها «رائعة» و«ذكية».

وتُقام البطولة الختامية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات في إنديان ويلز للمرة الأولى، وتستمر منافساتها حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.