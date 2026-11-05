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الرياضة رياضة عالمية

اتحاد لاعبات التنس يتحمّل مسؤولية بث تصريحات خاصة لبيغولا عن أندرييفا

الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
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اتحاد لاعبات التنس يتحمّل مسؤولية بث تصريحات خاصة لبيغولا عن أندرييفا

الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الخميس، تحمّله المسؤولية الكاملة عن بث محادثة خاصة بين الأميركية جيسيكا بيغولا ومدربها مارك نولز، تضمنت انتقادات وجّهتها اللاعبة المصنفة خامسة عالمياً إلى الروسية ميرا أندرييفا، وذلك بعدما التقطت ميكروفونات ملاعب التدريب حديثهما من دون علمهما.

وكان الاتحاد يبث الحصص التدريبية للاعبات عبر قناته على «يوتيوب»، استعداداً لانطلاق البطولة الختامية للموسم في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، عندما التقطت الميكروفونات محادثة بيغولا مع مدربها، قبل أن تنتشر مقتطفات منها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت بيغولا منافستها أندرييفا، البالغة من العمر 19 عاماً والمتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، بأنها «متكبرة» و«تحتاج إلى أن تتواضع»، مشيرة إلى أن مدربتها الإسبانية كونشيتا مارتينيز شجّعت سلوكها.

وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات، في بيان، إنه يتحمّل «المسؤولية الكاملة» عن عدم إبلاغ اللاعبات وأفراد أجهزتهن الفنية بأن الميكروفونات المخصصة لنقل التدريبات مباشرة إلى الجماهير كانت تعمل داخل الملاعب.

وعمد الاتحاد إلى حذف تسجيلات الحصص التدريبية التي أُقيمت الأربعاء من منصة «يوتيوب»، بعدما كانت مقاطع المحادثة قد انتشرت بالفعل عبر الإنترنت.

ونقل موقع «ذا أثليتيك» عن ممثل لبيغولا تأكيده أن اللاعبة الأميركية لم تكن تعلم إطلاقاً بأن حديثها يُبث مباشرة، ولم تتوقع أن تصبح محادثة خاصة خلال التدريب متاحة للجمهور، مضيفاً أنها تواصلت مع الأطراف المعنية لتقديم اعتذارها.

ولم تقتصر تصريحات بيغولا، العضو في مجلس اللاعبات التابع للاتحاد، على الانتقادات، إذ أشادت أيضاً بأندرييفا خلال المحادثة نفسها، ووصفتها بأنها «رائعة» و«ذكية».

وتُقام البطولة الختامية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات في إنديان ويلز للمرة الأولى، وتستمر منافساتها حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
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حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)

يترقب خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، قرار اللجنة التأديبية بشأن العقوبة المترتبة على البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مواجهة تينيريفي، إثر التدخل الذي أدى إلى وفاة مهاجم الأخير، خيسوس دي ميغيل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن اللجنة التأديبية أرجأت البتّ في العقوبة المفروضة على أوونو، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بتقرير المباراة، بعدما أصدر قاضي المسابقات قراراً، الأربعاء، بتأجيل حسم الملفات التأديبية المرتبطة بالمواجهة.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها بشأن حارس أندورا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار دراسة ملابسات الواقعة التي شهدتها المباراة وأدت إلى وفاة دي ميغيل.

ولا يقتصر تأجيل القرارات التأديبية على أوونو، إذ لا تزال العقوبات المتعلقة باللاعبين الآخرين اللذين تعرضا للطرد خلال المواجهة معلّقة أيضاً، وهما لاوتارو، مهاجم أندورا، وداني مارتين، حارس مرمى تينيريفي.

وساهم عدم ارتباط الفريقين بأي مباريات خلال الأسبوع الحالي في إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المختصة لاتخاذ قراراتها بشأن حالات الطرد الثلاث.

وبحسب ما أوردته الصحيفة استناداً إلى تقرير حكم المباراة، فإن طرد أوونو جاء نتيجة تدخله برفع ساقه عالياً بصورة مفاجئة وبقوة مفرطة تجاه دي ميغيل، أثناء وجود الكرة في اللعب.

وكان مهاجم تينيريفي قد تلقى الإسعافات الطبية داخل أرض الملعب عقب الاصطدام، قبل نقله إلى خارج الملعب على نقالة، في واقعة انتهت لاحقاً بوفاته.

ولا يزال القرار التأديبي النهائي بحق أوونو معلّقاً، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية وتحديد العقوبة المرتبطة بالبطاقة الحمراء.

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الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
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إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)

يفتقد روما الإيطالي خدمات مدافعه الهولندي ديفاين رينش لعدة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية، الخميس، أن رينش سيخضع للعلاج خلال الفترة المقبلة، عقب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي خسرها روما أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وأوضحت التقارير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة المدافع الهولندي بتمزق في العضلة المقربة الطويلة، ما يرجّح ابتعاده عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب رينش عن المباريات الأولى لفريقه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وفي مقدمتها مواجهة بارما يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما يُرجّح غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة في 25 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتشكّل إصابة رينش ضربة للخيارات الدفاعية لروما، الذي سيكون مطالباً بإيجاد البدائل المناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بمواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

لينيت تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشيناي للتنس

البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
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لينيت تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشيناي للتنس

البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
البولندية ماجدا لينيت (رويترز)

تأهلت البولندية ماجدا لينيت إلى الدور ربع النهائي من دورة تشيناي الهندية للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة، بعد فوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما، الخميس، ضمن منافسات فردي السيدات.

وحسمت لينيت، المصنفة الثالثة في الدورة، المواجهة بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-5) و6-0، لتواصل مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

وتلتقي اللاعبة البولندية في الدور المقبل اليابانية ماي هونتاما، التي حجزت مقعدها في ربع النهائي بعد مباراة متكافئة أمام الكازاخية زيبيك كولامبايفا، انتهت بفوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ثمن النهائي، حققت الروسية أناستاسيا زاخاروفا، المصنفة السابعة، فوزاً سهلاً على الهندية فايشنافي أدكار بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و6-0.

وضربت زاخاروفا موعداً في ربع النهائي مع الإيطالية لوكريزيا ستيفانيني، المصنفة العاشرة، التي تغلبت بدورها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و6-3.

وتتواصل منافسات الدورة مع اقتراب الأدوار الحاسمة، وسط سعي اللاعبات المتأهلات إلى حجز بطاقات العبور إلى نصف النهائي.

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