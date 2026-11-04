أبطال أوروبا: أرسنال يهزم سلافيا براغ بثنائية

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2 / 1، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الإنجليزي الدولي نوني مادويكي، الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف السويدي فيكتور جيوكيريس، الهدف الثاني في الدقيقة 38، وفي الدقيقة الأخيرة أحرز فيكتور نوفاك هدف تقليص الفارق لبراغ، في مباراة قدم فيها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، شوط أول مميز، وتراجع بشكل كبير في الثاني.

رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، خلف باريس سان جيرمان المتصدر وريال مدريد الوصيف ولكل منهما 12 نقطة.

أما سلافيا براغ فلديه نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ34.

ويلعب أرسنال الجولة المقبلة على ملعبه في لندن، ضد بوروسيا دورتموند الألماني، أما سلافيا براغ فيستقبل فياريال الإسباني.