«دورة باريس»: ألكاراس يهزم ميشيلسن ويتأهل إلى الدور الثالث

احتاج كارلوس ألكاراس إلى بعض الوقت للدخول في أجواء مباراته الأولى في بطولة باريس، لكن اللاعب الإسباني استعاد إيقاعه ليستهل مساعيه نحو حصد اللقب في هذه البطولة التي تندرج ضمن فئة ألف نقطة لرابطة محترفي التنس، والتي يسعى للفوز بلقبها لأول مرة في مسيرته.

وتجاوز ألكاراس بدايته المتعثرة ليهزم منافسه الأميركي أليكس ميشيلسن بنتيجة 7-6 (7-4)، و6-3، ويتأهل إلى الدور الثالث. فبعد أن فرّط في تقدم مبكر بكسر إرسال خصمه في المجموعة الأولى، وجد ألكاراس نفسه متأخراً بنتيجة 1-4 في الشوط الفاصل، لكنه نجح في حصد ست نقاط متتالية ليحسم المجموعة لصالحه. وفي المجموعة الثانية، تمكن الإسباني من كسر إرسال منافسه في شوط حاسم عند النتيجة 4-3، ليحسم اللقاء في النهاية بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وفي الدور المقبل، سيواجه ألكاراس الحائز على 28 لقباً في مسيرته الاحترافية، اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وكان بيريتيني قد تأهل بعد فوزه في وقت سابق على الفرنسي أوجو أومبير، الذي كان يعقد عليه الجمهور المحلي آمالاً كبيرة، وكان قد وصل إلى نهائي نسخة 2024.