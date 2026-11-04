أبطال آسيا للنخبة: بوريرام يونايتد يوقف البداية المثالية لكاشيما

سقط كاشيما أنتلرز في فخ التعادل السلبي أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، الأربعاء، لتنتهي البداية المثالية للنادي الياباني، في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفشل فريق المدرب تورو أونيكي في إضافة الفوز الرابع إلى انتصاراته الثلاثة الأولى في المسابقة، ليتراجع كاشيما عقب هذا التعادل في ملعب بوريرام بفارق نقطتين خلف فيسيل كوبي المتصدر مع انتصاف مرحلة الدوري.
وقال كينتو ميساو قائد كاشيما: «أجرينا تغييرات كبيرة على التشكيلة، واللاعبون الشبان تحديداً لعبوا بإصرار كبير منذ البداية».
وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص، وبسبب المجهود الكبير الذي بذله الشبان كنا نرغب بشدة في الخروج بالانتصار».
وفي مباراة أخرى، تعادل جامبا أوساكا مع بوهانغ ستيلرز 3 - 3، بعدما سجَّل كيم جوانج - وون في الدقيقة 89 ليمنح الفريق الكوري الجنوبي المضيف نقطة التعادل.
وبهذا التعادل يحتل جامبا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بينما بقي بوهانج في المركز 15 بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل جيتس صاحب المركز الأخير.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب الذي يضم 16 فريقاً إلى المرحلة التالية، على أن تُقام مواجهات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي مجمعة في السعودية خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار).