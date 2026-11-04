عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أبطال آسيا للنخبة: بوريرام يونايتد يوقف البداية المثالية لكاشيما

كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
TT
TT

أبطال آسيا للنخبة: بوريرام يونايتد يوقف البداية المثالية لكاشيما

كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)

سقط كاشيما أنتلرز في فخ التعادل السلبي أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، الأربعاء، لتنتهي البداية المثالية للنادي الياباني، في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفشل فريق المدرب تورو أونيكي في إضافة الفوز الرابع إلى انتصاراته الثلاثة الأولى في المسابقة، ليتراجع كاشيما عقب هذا التعادل في ملعب بوريرام بفارق نقطتين خلف فيسيل كوبي المتصدر مع انتصاف مرحلة الدوري.

وقال كينتو ميساو قائد كاشيما: «أجرينا تغييرات كبيرة على التشكيلة، واللاعبون الشبان تحديداً لعبوا بإصرار كبير منذ البداية».

وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص، وبسبب المجهود الكبير الذي بذله الشبان كنا نرغب بشدة في الخروج بالانتصار».

وفي مباراة أخرى، تعادل جامبا أوساكا مع بوهانغ ستيلرز 3 - 3، بعدما سجَّل كيم جوانج - وون في الدقيقة 89 ليمنح الفريق الكوري الجنوبي المضيف نقطة التعادل.

وبهذا التعادل يحتل جامبا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بينما بقي بوهانج في المركز 15 بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل جيتس صاحب المركز الأخير.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب الذي يضم 16 فريقاً إلى المرحلة التالية، على أن تُقام مواجهات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي مجمعة في السعودية خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

مواضيع
دوري أبطال آسيا اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

رياضة عربية الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي (الشرق الأوسط)

عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

قدم الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي تهنئته لفريق الهلال بعد الفوز على فريقه في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

عبد الله الثميري (الرياض )
رياضة سعودية الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)
رياضة سعودية

واتكينز: مهمتي تسجيل الأهداف

عبر الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال عن سعادته بتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز.

عبد الله الثميري (الرياض )
رياضة سعودية خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي (حساب اللاعب)
رياضة سعودية

كوليبالي: الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال

أعرب خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي، عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي الإماراتي.

عبد الله الثميري (الرياض)
رياضة سعودية ‏سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)
رياضة سعودية

إنزاغي: انتصارنا على شباب الأهلي خطوة للأمام... سنحسن الكرات الثابتة

اعتبر ‏إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أن فريقه كان ممتازاً جداً وهو يواجه شباب الأهلي الإماراتي الذي كان قد بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيق «3» انتصارات

هيثم الزاحم (الرياض )
رياضة سعودية الإنجليزي أولي واتكينز مهاجم الهلال السعودي (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

واتكينز: حققنا فوزاً مهماً قبل التوقف... وحرصت على بناء علاقات إيجابية في الهلال

أعرب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال السعودي، عن سعادته بالأجواء الإيجابية داخل الفريق، وارتياحه إلى تألقه التهديفي.

هيثم الزاحم (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

كونيا لاعب اليونايتد يفلت من عقوبة أوروبية بعد تلقيه «البطاقة الحمراء»

كونيا لحظة احتفاله بالهدف (إ.ب.أ)
كونيا لحظة احتفاله بالهدف (إ.ب.أ)
TT
TT

كونيا لاعب اليونايتد يفلت من عقوبة أوروبية بعد تلقيه «البطاقة الحمراء»

كونيا لحظة احتفاله بالهدف (إ.ب.أ)
كونيا لحظة احتفاله بالهدف (إ.ب.أ)

لن يواجه ماتيوس كونيا، لاعبُ فريق مانشستر يونايتد، أيَّ عقوبة من «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» بسبب عدم توجهه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس؛ عقب حصوله على بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة التي فاز فيها فريقه على روما الإيطالي ضمن منافسات «دوري أبطال أوروبا».

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه روما بنتيجة 3 - 2، الثلاثاء، بعدما قلب تأخره 0 - 2 في المباراة، حيث تسبب اللاعب البرازيلي الدولي في الحصول على ركلة جزاء، سجلها زميله البرتغالي برونو فيرنانديز في المحاولة الثانية.

وكان كونيا قد سجل هدف التعادل، ثم أحرز هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة، ليحصل على بطاقة صفراء بعد خلعِه قميصه احتفالاً بالهدف وقفزِه بين جماهير ملعب «أولد ترافورد».

وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى كونيا بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخل عنيف، وحاول بعدها البقاء لمتابعة ما تبقى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قبل الاحتفال مع زملائه، رغم أن القوانين تلزمه مغادرة أرض الملعب والمنطقة المحيطة به فوراً.

وأشار مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى كونيا بضرورة التوجه نحو النفق المؤدي لغرف الملابس.

وأكد «يويفا» أن لاعب الفريق الإنجليزي سيخضع فقط لعقوبة الإيقاف مباراة واحدة، التي ستكون ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي في وقت لاحق من هذا الشهر، دون فرض أي عقوبات إضافية أشد صرامة.

وصرح متحدث باسم «يويفا»: «لم تتضمن التقارير الرسمية لـ(الاتحاد الأوروبي) أي إشارة بشأن هذه الواقعة».

وأضاف المتحدث في تصريحاته: «وبناء عليه؛ فإن عقوبة الإيقاف التلقائي مباراة واحدة، المترتبة على تلقي بطاقتين صفراوين، لن تُمدَّد بسبب هذا التصرف. ونحن لن نجري أي تحقيق إضافي في هذا الشأن».

وبهذا؛ أصبح كونيا أول لاعب في تاريخ «دوري أبطال أوروبا» يتسبب في ركلة جزاء، ويسجل هدفاً، ويطرد من المباراة في آن معاً.

وتحدث كاريك عن كونيا قائلاً: «إنه قادر على فعل مثل هذه الأمور، فهو يمتلك لحظات تألق خاصة».

وتابع: «لقد غيرنا مركزه بين الشوطين، حيث تبادل الأدوار مع برايان (مبيومو) لينتقل إلى عمق الملعب؛ مما منحنا شكلاً تكتيكياً مختلفاً بوجوده في قلب الملعب».

وشدد كاريك: «لقد وُجد كونيا في مواقع مميزة. أشعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي انتهت بها مشاركته، لكن الأمر يُظهر مدى اهتمامه واستعداده لبذل كل ما لديه. عندما يكون في هذه الحالة الذهنية والمزاجية، فإنه يقدم أداء يبرر سبب وجوده معنا هنا».

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الـ17 مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة، بتحقيقه انتصارين، في حين تلقى خسارتين.

مواضيع
الدوري الأوروبي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أبطال آسيا للنخبة: بوريرام يونايتد يوقف البداية المثالية لكاشيما

كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
TT
TT

أبطال آسيا للنخبة: بوريرام يونايتد يوقف البداية المثالية لكاشيما

كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)
كاشيما أنتلرز فشل في إضافة الفوز الرابع على التوالي في البطولة (دوري أبطال آسيا للنخبة)

سقط كاشيما أنتلرز في فخ التعادل السلبي أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، الأربعاء، لتنتهي البداية المثالية للنادي الياباني، في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفشل فريق المدرب تورو أونيكي في إضافة الفوز الرابع إلى انتصاراته الثلاثة الأولى في المسابقة، ليتراجع كاشيما عقب هذا التعادل في ملعب بوريرام بفارق نقطتين خلف فيسيل كوبي المتصدر مع انتصاف مرحلة الدوري.

وقال كينتو ميساو قائد كاشيما: «أجرينا تغييرات كبيرة على التشكيلة، واللاعبون الشبان تحديداً لعبوا بإصرار كبير منذ البداية».

وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص، وبسبب المجهود الكبير الذي بذله الشبان كنا نرغب بشدة في الخروج بالانتصار».

وفي مباراة أخرى، تعادل جامبا أوساكا مع بوهانغ ستيلرز 3 - 3، بعدما سجَّل كيم جوانج - وون في الدقيقة 89 ليمنح الفريق الكوري الجنوبي المضيف نقطة التعادل.

وبهذا التعادل يحتل جامبا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بينما بقي بوهانج في المركز 15 بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل جيتس صاحب المركز الأخير.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب الذي يضم 16 فريقاً إلى المرحلة التالية، على أن تُقام مواجهات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي مجمعة في السعودية خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

مواضيع
دوري أبطال آسيا اليابان
الرياضة رياضة عالمية

دورة باريس: خسارة المصنف أول عالمياً زفيريف في الدور الثاني أمام موزيتي

تفوق موزيتي في عدد الضربات الرابحة بواقع 29 مقابل 25 لزفيريف (أ.ف.ب)
تفوق موزيتي في عدد الضربات الرابحة بواقع 29 مقابل 25 لزفيريف (أ.ف.ب)
TT
TT

دورة باريس: خسارة المصنف أول عالمياً زفيريف في الدور الثاني أمام موزيتي

تفوق موزيتي في عدد الضربات الرابحة بواقع 29 مقابل 25 لزفيريف (أ.ف.ب)
تفوق موزيتي في عدد الضربات الرابحة بواقع 29 مقابل 25 لزفيريف (أ.ف.ب)

استهل الألماني ألكسندر زفيريف مشواره على رأس التصنيف العالمي للتنس بخسارة مفاجئة أمام الإيطالي لورينزو موزيتي، الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2.

واعتلى زفيريف صدارة التصنيف العالمي الاثنين، تتويجاً لموسم مميز أحرز خلاله أول لقبين في مسيرته ببطولات «غراند سلام»، بعدما تُوِّج ببطولتَي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة.

بدا زفيريف بعيداً عن مستواه المعتاد أمام منافسه الإيطالي (أ.ف.ب)

ورغم إقامة المباراة على أرضية صلبة وسريعة داخل الصالات، وهي ظروف تتناسب مع قوة إرسال اللاعب الألماني وضرباته الأرضية الهجومية، بدا زفيريف بعيداً عن مستواه المعتاد أمام منافسه الإيطالي، الذي فرض تفوقه وأنهى المواجهة بإرسال ساحق.

وتفوق موزيتي في عدد الضربات الرابحة بواقع 29 مقابل 25 لزفيريف، كما ارتكب 12 خطأ غير مبرر فقط، مقابل 21 خطأ لمنافسه الألماني، في مواجهة شهدت سيطرة واضحة للإيطالي، خصوصاً خلال المجموعة الثانية.

وفي مواجهة أخرى بالدور الثاني، أهدر الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف السابع في البطولة، أربع فرص لحسم المباراة، قبل أن يخسر أمام الفرنسي كوينتين هاليس بنتيجة 6-3 و1-6 و7-6 (11-9).

وأسهمت خسارة تيافو، الذي سبق له بلوغ نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة ثلاث مرات، في ضمان تأهل الفرنسي آرثر فيس إلى البطولة الختامية للموسم، ليصبح أول لاعب فرنسي يبلغ هذه المنافسات منذ مواطنه غايل مونفيس عام 2016.

مواضيع
الرياضة تنس فرنسا