مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي

دافع لاوتارو سباتز، لاعب أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زميله خيسوس أوونو، بعد تصادمه يوم الاثنين مع خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي، الذي تُوفي في اليوم التالي.

وأغلق أوونو حسابه على «إنستغرام»، أمس الثلاثاء، عقب تعرّضه لإساءات عبر الإنترنت، حيث علّق بعض المستخدمين بكلمة «قاتل» على منشوراته. وأعلن أندورا أنه يقدم الدعم النفسي إلى أي شخص في النادي يحتاج إليه بعد وفاة دي ميغيل.

وقال سباتز إن أوونو تأثر بشدة بأحداث هذا الأسبوع.

وأضاف سباتز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أريد أيضاً أن أقول بضع كلمات عن زميلي في الفريق، الحارس والصديق، الذي تأثر بشدة بما حدث».

وأوضح: «نحن الذين نعرفه ونعلم طبيعته، ومدى المعاناة التي يعيشها في هذه اللحظة بصفته شخصاً، وأنه لن يؤذي أي شخص عمداً أبداً».

وتابع سباتز: «في كرة القدم، قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لا أحد يستطيع تخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية مثل هذه». كما أرسل تعازيه إلى أسرة دي ميغيل ونادي تينيريفي.

وأظهر اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم دعمه لأوونو (25 عاماً) في بيان أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه يمر بحالة من الحزن والأسى الشديدين.

وخاض أوونو 47 مباراة دولية مع غينيا الاستوائية.

وقال ميشيل أوونو حارس مرمى نادي كان فيداليت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتلقى إهانات عنصرية بسبب خلط الناس بينه وبين لاعب أندورا.

وفتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً روتينياً في وفاة دي ميغيل.