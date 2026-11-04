تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

أعاد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري إلى تشكيلة من 26 لاعباً لـ«أسود الأطلس» لخوض مباراتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
وعاد النصيري (28 عاماً، 92 مباراة دولية و25 هدفاً) إلى صفوف منتخب بلاده بعد تألقه مع فريقه السعودي في بداية الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري، وذلك بعدما استُبعد بسبب تراجع مستواه من نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عندما بلغ ربع النهائي وخرج على يد فرنسا.
واستفاد النصيري من غياب ثلاثي هجومي ضارب بسبب الإصابة: أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) وإسماعيل صيباري (بايرن ميونيخ الألماني) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي).
ويغيب أيضاً بسبب الإصابة لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني عز الدين أوناحي، ما دفع وهبي إلى توجيه الدعوة إلى لاعب الوسط رضا بلحيان المتألق مع فريقه لاتسيو متصدر الدوري الإيطالي في أفضل بداية له في تاريخه في «سيري أ»، حيث يتصدر برصيد 28 نقطة من أصل 30 ممكنة من دون أي خسارة.
واستدعى وهبي جناح يونغ الهولندي أيوب أوفقير (20 عاماً) للمرة الأولى.
ويلعب المغرب مع النيجر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي اختارته النيجر ملعباً لمبارياته البيتية، على أن تُجرى المباراة الثانية في 17 منه بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، ومنير المحمدي (نهضة بركان)، ورضا التكناوتي (الجيش الملكي)، وعلاء بلعروش (دينامو بوخارست الروماني).
وفي الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وأنس صلاح الدين (باناثينايكوس اليوناني)، وسفيان الكرواني (بنفيكا البرتغالي)، ونايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، ورضوان حلحال (فينيتسيا الإيطالي)، وعيسى ديوب (أيبسويتش تاون الإنجليزي)، وعبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وعلي معمر (أندرلخت البلجيكي).
وخط الوسط: أيوب بوعدي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ونائل العيناوي (لايبزيغ الألماني)، وأسامة ترغالين (فينورد الهولندي)، وبلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، ورضا بلحيان (لاتسيو الإيطالي)، وأمين السباعي (أنجيه الفرنسي)، وعبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي).
والهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، وياسين جسيم (ستراسبورغ الفرنسي)، وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، وأيوب أوفقير (إيه زد يونغ الهولندي)، وياسر الزابيري (راسينغ سانتاندر الإسباني)، ويوسف النصيري (اتحاد جدة السعودي).