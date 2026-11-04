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تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
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تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (نادي الاتحاد)

أعاد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري إلى تشكيلة من 26 لاعباً لـ«أسود الأطلس» لخوض مباراتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعاد النصيري (28 عاماً، 92 مباراة دولية و25 هدفاً) إلى صفوف منتخب بلاده بعد تألقه مع فريقه السعودي في بداية الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري، وذلك بعدما استُبعد بسبب تراجع مستواه من نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عندما بلغ ربع النهائي وخرج على يد فرنسا.

واستفاد النصيري من غياب ثلاثي هجومي ضارب بسبب الإصابة: أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) وإسماعيل صيباري (بايرن ميونيخ الألماني) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي).

ويغيب أيضاً بسبب الإصابة لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني عز الدين أوناحي، ما دفع وهبي إلى توجيه الدعوة إلى لاعب الوسط رضا بلحيان المتألق مع فريقه لاتسيو متصدر الدوري الإيطالي في أفضل بداية له في تاريخه في «سيري أ»، حيث يتصدر برصيد 28 نقطة من أصل 30 ممكنة من دون أي خسارة.

واستدعى وهبي جناح يونغ الهولندي أيوب أوفقير (20 عاماً) للمرة الأولى.

ويلعب المغرب مع النيجر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي اختارته النيجر ملعباً لمبارياته البيتية، على أن تُجرى المباراة الثانية في 17 منه بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، ومنير المحمدي (نهضة بركان)، ورضا التكناوتي (الجيش الملكي)، وعلاء بلعروش (دينامو بوخارست الروماني).

وفي الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وأنس صلاح الدين (باناثينايكوس اليوناني)، وسفيان الكرواني (بنفيكا البرتغالي)، ونايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، ورضوان حلحال (فينيتسيا الإيطالي)، وعيسى ديوب (أيبسويتش تاون الإنجليزي)، وعبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وعلي معمر (أندرلخت البلجيكي).

وخط الوسط: أيوب بوعدي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ونائل العيناوي (لايبزيغ الألماني)، وأسامة ترغالين (فينورد الهولندي)، وبلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، ورضا بلحيان (لاتسيو الإيطالي)، وأمين السباعي (أنجيه الفرنسي)، وعبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي).

والهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، وياسين جسيم (ستراسبورغ الفرنسي)، وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، وأيوب أوفقير (إيه زد يونغ الهولندي)، وياسر الزابيري (راسينغ سانتاندر الإسباني)، ويوسف النصيري (اتحاد جدة السعودي).

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شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماً

فرنك شميدت (رويترز)
فرنك شميدت (رويترز)
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شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماً

فرنك شميدت (رويترز)
فرنك شميدت (رويترز)

أعلن نادي هايدنهايم، المنافسُ في دوري الدرجة الثانية الألماني، الأربعاء، أن مدربه فرنك شميدت، صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة مع نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية، سيغادر منصبه بنهاية الموسم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت نحو 20 عاماً.

وتولى شميدت (52 عاماً) تدريب هايدنهايم في سبتمبر (أيلول) 2007، عندما كان الفريق ينافس في الدرجة الـ4، قبل أن يقوده في رحلة استثنائية صعد خلالها تدريجياً إلى قمة كرة القدم الألمانية. وفي عام 2023، أصبح صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة في تاريخ الأندية المحترفة بألمانيا، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 16 عاماً.

وقال شميدت، في بيان للنادي: «كان من الرائع والمؤثر أن أرى حجم الجهود التي بذلها النادي من أجل تمديد عقدي مرة أخرى».

وأضاف: «لكنني توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى قناعة بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذا القرار. بعد نحو 20 عاماً في منصب المدرب، أشعر ببساطة أنني بحاجة إلى فترة راحة مع نهاية الموسم».

وتابع: «هناك أمر واحد مؤكد؛ هو أننا كتبنا معاً قصة فريدة في كرة القدم الألمانية على مدار سنوات طويلة. لكن هذه القصة لم تصل إلى نهايتها بعد، فما زال هناك فصل أخير نريد كتابته بأفضل صورة ممكنة».

وقاد شميدت هايدنهايم إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني في عام 2023، قبل أن يقوده في الموسم التالي إلى التأهل للمشاركة الأوروبية عبر «دوري المؤتمر».

وبعد هبوطه من دوري الأضواء في الموسم الماضي، يحتل هايدنهايم حالياً المركز الـ6 في دوري الدرجة الثانية، محافظاً على آماله في المنافسة على العودة السريعة إلى دوري الأضواء.

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مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي

لاوتارو سباتز (رويترز)
لاوتارو سباتز (رويترز)
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مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي

لاوتارو سباتز (رويترز)
لاوتارو سباتز (رويترز)

دافع لاوتارو سباتز، لاعب أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زميله خيسوس أوونو، بعد تصادمه يوم الاثنين مع خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي، الذي تُوفي في اليوم التالي.

وأغلق أوونو حسابه على «إنستغرام»، أمس الثلاثاء، عقب تعرّضه لإساءات عبر الإنترنت، حيث علّق بعض المستخدمين بكلمة «قاتل» على منشوراته. وأعلن أندورا أنه يقدم الدعم النفسي إلى أي شخص في النادي يحتاج إليه بعد وفاة دي ميغيل.

وقال سباتز إن أوونو تأثر بشدة بأحداث هذا الأسبوع.

وأضاف سباتز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أريد أيضاً أن أقول بضع كلمات عن زميلي في الفريق، الحارس والصديق، الذي تأثر بشدة بما حدث».

وأوضح: «نحن الذين نعرفه ونعلم طبيعته، ومدى المعاناة التي يعيشها في هذه اللحظة بصفته شخصاً، وأنه لن يؤذي أي شخص عمداً أبداً».

وتابع سباتز: «في كرة القدم، قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لا أحد يستطيع تخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية مثل هذه». كما أرسل تعازيه إلى أسرة دي ميغيل ونادي تينيريفي.

وأظهر اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم دعمه لأوونو (25 عاماً) في بيان أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه يمر بحالة من الحزن والأسى الشديدين.

وخاض أوونو 47 مباراة دولية مع غينيا الاستوائية.

وقال ميشيل أوونو حارس مرمى نادي كان فيداليت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتلقى إهانات عنصرية بسبب خلط الناس بينه وبين لاعب أندورا.

وفتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً روتينياً في وفاة دي ميغيل.

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جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك النادي

سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
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جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك النادي

سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه روما الإيطالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، احتجاجاً جماهيرياً لافتاً، بعدما ألقى عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي كرات التنس على أرضية ملعب أولد ترافورد، في محاولة لتعطيل المباراة والتعبير عن غضبهم من ملاك النادي.

وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، جاء الاحتجاج في الدقيقة الـ21 من اللقاء، في إشارة إلى مرور 21 عاماً على استحواذ عائلة غليزر الأميركية على مانشستر يونايتد عام 2005، بعدما جرى التخطيط للتحرك مسبقاً والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تواصل جماهير النادي الإنجليزي احتجاجاتها ضد عائلة غليزر (أ.ب)

ورغم أن الفريق الإنجليزي كان متأخراً بهدفين دون رد خلال أول 18 دقيقة، فإن الاحتجاج لم يكن مرتبطاً بنتيجة المباراة، بل جاء ضمن سلسلة من التحركات الجماهيرية المطالبة بتغيير ملكية النادي.

ولم يتسبب الاحتجاج سوى في توقف قصير للمواجهة، إذ أُلقي عدد محدود من كرات التنس من مدرج ستريتفورد إند، قبل أن يسارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب.

وجاءت هذه الخطوة على غرار احتجاج مماثل نفذته جماهير سلتيك الاسكوتلندي العام الماضي، للمطالبة بتغييرات إدارية داخل ناديها، إلا أن احتجاج مانشستر يونايتد كان أقل تأثيراً على سير المباراة.

لم يتسبب الاحتجاج سوى في توقف قصير للمواجهة (أ.ب)

وتواصل جماهير النادي الإنجليزي احتجاجاتها ضد عائلة غليزر، التي تواجه معارضة واسعة منذ استحواذها على النادي عبر صفقة ممولة بالديون عام 2005، فيما طالت الانتقادات أيضاً الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المساهم في ملكية النادي، على خلفية تراجع النتائج وارتفاع أسعار التذاكر.

وكان راتكليف، مالك مجموعة «إينيوس» للبتروكيماويات، قد تولى الإشراف على العمليات الكروية في مانشستر يونايتد، بعد استحواذه على حصة أولية بلغت 25 في المائة مقابل 1.3 مليار دولار عام 2024.

ومنذ ذلك الحين، أقال النادي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، مدربين اثنين، فيما يواجه مدربه الحالي مايكل كاريك ضغوطاً كثيرة بسبب البداية المتعثرة للموسم.

ودخل مانشستر يونايتد مواجهة روما بعد سلسلة من تسع مباريات دون انتصار، قبل أن يتلقى هدفاً مبكراً عن طريق ماتياس سولي في الدقيقة الـ11، ثم أضاف دونيل مالين الهدف الثاني للفريق الإيطالي من ركلة جزاء بعد سبع دقائق، لتزداد صعوبة الموقف على أصحاب الأرض، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها المدرجات.

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