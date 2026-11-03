غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).