عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
TT
TT

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

رياضة عالمية ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)

أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم.

«الشرق الأوسط» (بورتو (البرتغال))
رياضة عربية أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
رياضة عربية

الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

تغلب فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الإسكندرية)
رياضة عالمية أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
رياضة عالمية

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية الأميركي فولارين بالوغون يدعم قائمة موناكو الأوروبية (أ.ب)
رياضة عالمية

الأميركي بالوغون يعود لقائمة موناكو الأوروبية

أعاد نادي موناكو الفرنسي المهاجم الأميركي فولارين بالوغون إلى قائمته التي تشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (موناكو)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
رياضة عالمية

مسؤول سابق في «فيفا»: إنفانتينو غير مؤهل لإعادة انتخابه

قال ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إن جياني إنفانتينو لا يمكنه الترشح لولاية رابعة رئيساً للاتحاد.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الرياضة رياضة عالمية

أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
TT
TT

أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصير النادي في دوري أبطال أوروبا لا يزال بيده.

ويستعد نابولي لخوض مباراة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي على ملعب «دراغاو» الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سيعود أليغري لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء بعد غيابه مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وخلال غيابه، فاز نابولي على مونزا بنتيجة 4/ 1، وخسر أمام يوفنتوس بنتيجة صفر/ 2، ليحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي دوري الأبطال، يملك الفريق الإيطالي 3 نقاط بعد خسارتين في أول جولتين، ثم فوزه 4/ 3 على بودو غليمت النرويجي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة. بورتو حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ويقدم أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا فائدة من كثرة الكلام، بل يجب أن نقدم أداء مميزاً. مصيرنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا. سنضمن التأهل للأدوار الإقصائية إذا حصلنا على 10 نقاط، لكن تصحيح مسارنا في الدوري هو الأهم بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «مباراة بورتو لن تكون فرصتنا الأخيرة، بل ستكون مواجهة مهمة، وكذلك مواجهة مانشستر، وسنقاتل من أجل التأهل أمام كلوب بروج وفيكينج وصباح».

ورفض أليغري الربط بين كثرة الإصابات في صفوف نابولي وتخفيف الضغط على فريقه، قائلاً: «تنتظرنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام منافس قوي».

وختم ماسيمليانو أليغري تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار أو التبريرات، علينا مواصلة العمل واستعادة المصابين، وتحويل هذه الفترة السلبية إلى مرحلة إيجابية».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
TT
TT

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

وقال بيكر في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن أكون صاحب القرار في الملعب؛ لأن الأمور لن تنجح إذا كان لأحد أفراد عائلة زفيريف رأي باللغة الروسية التي لا أفهمها».

ويعمل زفيريف المولود في هامبورغ منذ طفولته تحت قيادة مدربه ووالده ألكسندر، كما يشارك شقيقه ميشا بشكل مكثف في مسيرة اللاعب الألماني صاحب الأصول الروسية.

وواصل بيكر: «المحيطون بألكسندر زفيريف أشبه بمشروع عائلي، يستفيد منه الجميع في عقود الرعاية والجوائز المالية».

وتابع بيكر (58 عاماً): «أصغر أفراد هذه العائلة هو محور المشروع، وبالنسبة لي لم يكن بإمكاني العمل بنفس الطريقة مع والدي أو أختي».

في سياق آخر، أكد بيكر أنه يستبعد العودة مجدداً لمجال التدريب لأسباب شخصية عديدة.

وفاز بيكر بأربعة ألقاب غراند سلام، وكانت له تجربة ناجحة في تدريب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016.

وأشار الأسطورة الألماني: «مهنة التدريب تتطلب السفر بكثرة أسبوعياً، وهو أمر صعب أفرضه على عائلتي».

وختم تصريحاته: «سنرى ما سيحدث في 2027، لكنني لن أكرر تجربة ترك منزلي في أغسطس (آب) والعودة له مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)».

مواضيع
الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
TT
TT

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا