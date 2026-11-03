«إن بي إيه»: نيكس يكرس تفوقه على جاره نتس… وفوز جديد لسيكسرز

كرّس نيويورك نيكس حامل اللقب، تفوقه على جاره بروكلين نتس، محققاً فوزه الخامس عشر توالياً في مواجهته، بعدما تغلب عليه 103 - 90 الاثنين، في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وكان نيكس مهدداً بخسارة أولى أمام جاره منذ نحو 4 سنوات، قبل أن يتفوق 25 - 5 مع بداية الربع الأخير، محولاً تأخره بفارق 4 نقاط بعد 3 أرباع إلى تقدم مريح 100 - 84.

وقدم لاندري شاميت أفضل مباراة هجومية له هذا الموسم بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جايلن برانسون 19 نقطة والبريطاني أو جي أنونوبي 18 نقطة لنيكس، الذي حقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بـ3 هزائم متتالية.

كما سجل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 11 نقطة، جميعها في الشوط الثاني، مع 16 متابعة. وفي الجهة المقابلة، سجل جوليوس راندل 21 نقطة مع 11 متابعة في مواجهة فريقه السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً لنتس الذي حقق فوزه الوحيد هذا الموسم الأحد، على إنديانا بيسرز.

ولم ينجح نتس في الفوز على جاره منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2023، قبل فترة وجيزة من التخلي عن كيفن دورانت وكايري إيرفين اللذين قاداه قبلها إلى الفوز بـ9 مواجهات متتالية على جاره.

وتقدم نتس 79 - 75 بعد الربع الثالث، قبل أن يفتتح جوش هارت الربع الأخير بثلاثية، أعقبها أنونوبي بثلاثيتين متتاليتين ليمنح نيكس التقدم 84 - 79.

ورد راندل بسلة، لكن نيويورك سجل بعدها 7 نقاط متتالية ليتقدم 91 - 81 بفضل ثلاثية جوردان كلاركسون. وسجل الفرنسي نولان تراوريه ثلاثية لنتس، لكن نيكس رد بسلسلة من 9 نقاط متتالية من دون أي نقطة لجاره، موسعاً الفارق إلى 100 - 84 بعد سلة من أندريه دراموند.

وسجل مايكل بورتر جونيور 18 نقطة، فيما أنهى تراوريه المباراة برصيد 17 نقطة لنتس الذي خسر الربع الأخير 28 - 11. وأسهم «الملك» ليبرون جيمس بفوز رابع توالياً لفريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، وجاء على حساب شيكاغو بولز 126 - 107.

وتألق تايريس ماكسي بتسجيله 15 من نقاطه الـ26 خلال الربع الأخير، فيما أسهم جيمس بـ15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، ليقودا سيكسرز إلى فوزه السابع في 8 مباريات. وشهدت المباراة عودة التشكيلة الأساسية المرصعة بالنجوم والمؤلفة من جيمس وجايلن براون وجويل إمبيد وماكسي وفي دجيه إدجكومب، بعدما فضل المدرب نيك نورس المداورة في المباراتين المتتاليتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام نيويورك نيكس، الجمعة، وشارلوت هورنتس، السبت.

ورغم دخوله اللقاء وهو يعاني من إصابة في القدم جعلت مشاركته موضع شك، سجل إمبيد 15 نقطة مع 8 متابعات، لكن لم تكن هناك حاجة إلى إشراكه في الربع الأخير بسبب الأفضلية التي حققها فريقه.

وسجل براون 25 نقطة مع 11 متابعة، فيما أضاف إدجكومب 21 نقطة وأسهم ماكسي بـ11 تمريرة حاسمة. وكان المبتدئ (روكي) كايلب ويلسون أفضل لاعبي بولز بتسجيله 24 نقطة، لكن ذلك لم يمنع الخسارة الخامسة توالياً لفريقه.