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«إن بي إيه»: نيكس يكرس تفوقه على جاره نتس… وفوز جديد لسيكسرز

لاندري شاميت (أ.ب)
لاندري شاميت (أ.ب)
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«إن بي إيه»: نيكس يكرس تفوقه على جاره نتس… وفوز جديد لسيكسرز

لاندري شاميت (أ.ب)
لاندري شاميت (أ.ب)

كرّس نيويورك نيكس حامل اللقب، تفوقه على جاره بروكلين نتس، محققاً فوزه الخامس عشر توالياً في مواجهته، بعدما تغلب عليه 103 - 90 الاثنين، في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وكان نيكس مهدداً بخسارة أولى أمام جاره منذ نحو 4 سنوات، قبل أن يتفوق 25 - 5 مع بداية الربع الأخير، محولاً تأخره بفارق 4 نقاط بعد 3 أرباع إلى تقدم مريح 100 - 84.

وقدم لاندري شاميت أفضل مباراة هجومية له هذا الموسم بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جايلن برانسون 19 نقطة والبريطاني أو جي أنونوبي 18 نقطة لنيكس، الذي حقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بـ3 هزائم متتالية.

كما سجل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 11 نقطة، جميعها في الشوط الثاني، مع 16 متابعة. وفي الجهة المقابلة، سجل جوليوس راندل 21 نقطة مع 11 متابعة في مواجهة فريقه السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً لنتس الذي حقق فوزه الوحيد هذا الموسم الأحد، على إنديانا بيسرز.

ولم ينجح نتس في الفوز على جاره منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2023، قبل فترة وجيزة من التخلي عن كيفن دورانت وكايري إيرفين اللذين قاداه قبلها إلى الفوز بـ9 مواجهات متتالية على جاره.

وتقدم نتس 79 - 75 بعد الربع الثالث، قبل أن يفتتح جوش هارت الربع الأخير بثلاثية، أعقبها أنونوبي بثلاثيتين متتاليتين ليمنح نيكس التقدم 84 - 79.

ورد راندل بسلة، لكن نيويورك سجل بعدها 7 نقاط متتالية ليتقدم 91 - 81 بفضل ثلاثية جوردان كلاركسون. وسجل الفرنسي نولان تراوريه ثلاثية لنتس، لكن نيكس رد بسلسلة من 9 نقاط متتالية من دون أي نقطة لجاره، موسعاً الفارق إلى 100 - 84 بعد سلة من أندريه دراموند.

وسجل مايكل بورتر جونيور 18 نقطة، فيما أنهى تراوريه المباراة برصيد 17 نقطة لنتس الذي خسر الربع الأخير 28 - 11. وأسهم «الملك» ليبرون جيمس بفوز رابع توالياً لفريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، وجاء على حساب شيكاغو بولز 126 - 107.

وتألق تايريس ماكسي بتسجيله 15 من نقاطه الـ26 خلال الربع الأخير، فيما أسهم جيمس بـ15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، ليقودا سيكسرز إلى فوزه السابع في 8 مباريات. وشهدت المباراة عودة التشكيلة الأساسية المرصعة بالنجوم والمؤلفة من جيمس وجايلن براون وجويل إمبيد وماكسي وفي دجيه إدجكومب، بعدما فضل المدرب نيك نورس المداورة في المباراتين المتتاليتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام نيويورك نيكس، الجمعة، وشارلوت هورنتس، السبت.

ورغم دخوله اللقاء وهو يعاني من إصابة في القدم جعلت مشاركته موضع شك، سجل إمبيد 15 نقطة مع 8 متابعات، لكن لم تكن هناك حاجة إلى إشراكه في الربع الأخير بسبب الأفضلية التي حققها فريقه.

وسجل براون 25 نقطة مع 11 متابعة، فيما أضاف إدجكومب 21 نقطة وأسهم ماكسي بـ11 تمريرة حاسمة. وكان المبتدئ (روكي) كايلب ويلسون أفضل لاعبي بولز بتسجيله 24 نقطة، لكن ذلك لم يمنع الخسارة الخامسة توالياً لفريقه.

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الرياضة رياضة عالمية

بطلة كوبية في المصارعة تنشق عن بعثة بلادها بالمكسيك

يوسنيليس غوسمان (حسابها الشخصي - إنستغرام)
يوسنيليس غوسمان (حسابها الشخصي - إنستغرام)
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بطلة كوبية في المصارعة تنشق عن بعثة بلادها بالمكسيك

يوسنيليس غوسمان (حسابها الشخصي - إنستغرام)
يوسنيليس غوسمان (حسابها الشخصي - إنستغرام)

انشقت المصارعة الكوبية يوسنيليس غوسمان، المتوجة في باريس عام 2024، بأول ميدالية أولمبية لبلادها في المصارعة الحرة للسيدات، عن وفد بلادها أثناء وجوده في المكسيك، وفق ما أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن غوسمان، البالغة 30 عاماً والحائزة على الميدالية الفضية في فئة وزن 50 كلغ بباريس، غادرت الوفد الذي كان في طريقه إلى البرازيل، وذلك خلال توقف له في المكسيك الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن المعهد الوطني للرياضة أو الاتحاد الكوبي للمصارعة، بشأن ما قامت به غوسمان التي اختيرت أفضل رياضية في كوبا لعام 2024.

ويتضمن سجل غوسمان أيضاً ميداليتين في دورة الألعاب الأميركية (بان أميركان)، وذهبية في سانتياغو (تشيلي) عام 2023، وفضية في ليما (بيرو) عام 2019.

وتُعدّ ظاهرة انشقاق الرياضيين الكوبيين خلال المشاركات في الفعاليات الدولية أمراً شائعاً. وتمر كوبا منذ عدة سنوات بأزمة اقتصادية حادة، تفاقمت خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب ما يشبه «الحصار النفطي» الذي تفرضه واشنطن.

وفي يوليو (تموز) الماضي، انشق 9 أعضاء من وفد كوبي يضم 12 رياضياً في رياضة التجديف (الكانوي)، وذلك أثناء رحلة لهم إلى كندا.

كما شهد القطاع الرياضي على أعلى مستوياته في كوبا حالات انشقاق عديدة بين عامي 2021 و2023، وهي الفترة التي شهدت فيها الجزيرة موجة هجرة غير مسبوقة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عاد المنتخب الكوبي للبيسبول تحت 23 عاماً من المكسيك بنصف عدد لاعبيه فقط، حيث انشق 12 رياضياً من أصل 24.

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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: نيكس يكرس تفوقه على جاره نتس… وفوز جديد لسيكسرز

لاندري شاميت (أ.ب)
لاندري شاميت (أ.ب)
TT
TT

«إن بي إيه»: نيكس يكرس تفوقه على جاره نتس… وفوز جديد لسيكسرز

لاندري شاميت (أ.ب)
لاندري شاميت (أ.ب)

كرّس نيويورك نيكس حامل اللقب، تفوقه على جاره بروكلين نتس، محققاً فوزه الخامس عشر توالياً في مواجهته، بعدما تغلب عليه 103 - 90 الاثنين، في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وكان نيكس مهدداً بخسارة أولى أمام جاره منذ نحو 4 سنوات، قبل أن يتفوق 25 - 5 مع بداية الربع الأخير، محولاً تأخره بفارق 4 نقاط بعد 3 أرباع إلى تقدم مريح 100 - 84.

وقدم لاندري شاميت أفضل مباراة هجومية له هذا الموسم بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جايلن برانسون 19 نقطة والبريطاني أو جي أنونوبي 18 نقطة لنيكس، الذي حقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بـ3 هزائم متتالية.

كما سجل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 11 نقطة، جميعها في الشوط الثاني، مع 16 متابعة. وفي الجهة المقابلة، سجل جوليوس راندل 21 نقطة مع 11 متابعة في مواجهة فريقه السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً لنتس الذي حقق فوزه الوحيد هذا الموسم الأحد، على إنديانا بيسرز.

ولم ينجح نتس في الفوز على جاره منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2023، قبل فترة وجيزة من التخلي عن كيفن دورانت وكايري إيرفين اللذين قاداه قبلها إلى الفوز بـ9 مواجهات متتالية على جاره.

وتقدم نتس 79 - 75 بعد الربع الثالث، قبل أن يفتتح جوش هارت الربع الأخير بثلاثية، أعقبها أنونوبي بثلاثيتين متتاليتين ليمنح نيكس التقدم 84 - 79.

ورد راندل بسلة، لكن نيويورك سجل بعدها 7 نقاط متتالية ليتقدم 91 - 81 بفضل ثلاثية جوردان كلاركسون. وسجل الفرنسي نولان تراوريه ثلاثية لنتس، لكن نيكس رد بسلسلة من 9 نقاط متتالية من دون أي نقطة لجاره، موسعاً الفارق إلى 100 - 84 بعد سلة من أندريه دراموند.

وسجل مايكل بورتر جونيور 18 نقطة، فيما أنهى تراوريه المباراة برصيد 17 نقطة لنتس الذي خسر الربع الأخير 28 - 11. وأسهم «الملك» ليبرون جيمس بفوز رابع توالياً لفريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، وجاء على حساب شيكاغو بولز 126 - 107.

وتألق تايريس ماكسي بتسجيله 15 من نقاطه الـ26 خلال الربع الأخير، فيما أسهم جيمس بـ15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، ليقودا سيكسرز إلى فوزه السابع في 8 مباريات. وشهدت المباراة عودة التشكيلة الأساسية المرصعة بالنجوم والمؤلفة من جيمس وجايلن براون وجويل إمبيد وماكسي وفي دجيه إدجكومب، بعدما فضل المدرب نيك نورس المداورة في المباراتين المتتاليتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام نيويورك نيكس، الجمعة، وشارلوت هورنتس، السبت.

ورغم دخوله اللقاء وهو يعاني من إصابة في القدم جعلت مشاركته موضع شك، سجل إمبيد 15 نقطة مع 8 متابعات، لكن لم تكن هناك حاجة إلى إشراكه في الربع الأخير بسبب الأفضلية التي حققها فريقه.

وسجل براون 25 نقطة مع 11 متابعة، فيما أضاف إدجكومب 21 نقطة وأسهم ماكسي بـ11 تمريرة حاسمة. وكان المبتدئ (روكي) كايلب ويلسون أفضل لاعبي بولز بتسجيله 24 نقطة، لكن ذلك لم يمنع الخسارة الخامسة توالياً لفريقه.

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كرة السلة رياضة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: ثاندر يسحب قميص وستبروك تكريماً لمسيرته

راسل وستبروك (أ.ب)
راسل وستبروك (أ.ب)
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«إن بي إيه»: ثاندر يسحب قميص وستبروك تكريماً لمسيرته

راسل وستبروك (أ.ب)
راسل وستبروك (أ.ب)

قرر نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر سحب القميص رقم 0 الذي كان يرتديه نجمه السابق راسل وستبروك ورفعه إلى سقف ملعبه خلال مواجهة الفريق أمام نيويورك نيكس في السابع من فبراير (شباط) المقبل، تكريما لمسيرته الحافلة مع النادي.

وكان وستبروك، البالغ 37 عاماً، قد أعلن اعتزاله كرة السلة في أغسطس (آب) الماضي، بعد مسيرة امتدت 18 موسماً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، أصبح خلالها صاحب الرقم القياسي التاريخي في عدد مرات تحقيق الثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل)، برصيد 209 مرات.

وقضى النجم الأميركي 11 موسماً مع أوكلاهوما سيتي بين عامي 2008 و2019، قبل أن يخوض تجارب مع هيوستن روكتس وواشنطن ويزاردز ولوس أنجليس كليبرز ولوس أنجليس ليكرز ودنفر ناغتس وساكرامنتو كينغز.

وتُوّج وستبروك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي عام 2017 بقميص أوكلاهوما سيتي، كما قاد الفريق إلى الأدوار الإقصائية تسع مرات، بينها أربع مشاركات في نهائي المنطقة الغربية، إضافة إلى بلوغ نهائي الدوري عام 2012، قبل الخسارة أمام ميامي هيت.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي كلايتون بينيت: «نشعر بفخر كبير لرفع قميص راسل تكريماً له. لقد ترك بصمة لا تُمحى في المدينة والولاية خلال فترة وجوده مع الفريق، كما استمر عطاؤه ومشاركته في خدمة المجتمع حتى بعد رحيله».

وأضاف: «نحن ممتنون للغاية لاهتمامه الصادق بأهالي أوكلاهوما، وسيظل دائماً أحد أبناء مجتمع مدينة أوكلاهوما».

وكان وستبروك قد اختير في المركز الرابع خلال درافت عام 2008، وأنهى مسيرته بوصفه صاحب الأرقام القياسية التاريخية للنادي في عدد المباريات (821)، والنقاط (18.859)، والمتابعات (5.760)، والتمريرات الحاسمة (6.897)، والكرات المسروقة (1.442)، والتسديدات الناجحة (6.626)، والدقائق الملعوبة (28.329).

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للنادي سام بريستي: «يترك الكثير من اللاعبين بصماتهم، لكن العظماء وحدهم يخلّفون إرثاً. لقد بنى راسل وستبروك إرثه داخل الملعب وخارجه، بعقلية لا تعرف الاستسلام والتزام استثنائي».

وأضاف: «لهذه الأسباب كلها، يعتبره سكان أوكلاهوما واحداً منهم، وسيبقى قميصه مرفوعاً إلى سقف ملعب أوكلاهوما سيتي إلى الأبد».

وشهد موسم 2016-2017 ذروة تألق وستبروك، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري بمعدل 31.6 نقطة في المباراة الواحدة، إلى جانب 10.7 متابعات و10.4 تمريرات حاسمة، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يحقق معدل ثلاثة أرقام مزدوجة على امتداد موسم كامل.

كما سجل في ذلك الموسم رقماً قياسياً بلغ 42 ثلاثية مزدوجة خلال موسم واحد، في طريقه إلى إحراز جائزة أفضل لاعب.

وتُوّج وستبروك بلقب هداف الدوري مرتين عامي 2015 و2017، واختير للمشاركة في مباراة كل النجوم تسع مرات، كما تصدر ترتيب صانعي التمريرات الحاسمة في الدوري خلال أعوام 2018 و2019 و2021.

وخلال مسيرته في الموسم المنتظم، خاض 1301 مباراة، بدأ 1133 منها ضمن التشكيلة الأساسية، بمعدل 20.9 نقطة و8 تمريرات حاسمة و6.9 متابعات في المباراة الواحدة.

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