عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأبطال: رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً

رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً (أ.ف.ب)
رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً (أ.ف.ب)
TT
TT

دوري الأبطال: رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً

رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً (أ.ف.ب)
رحلة حذرة لسان جيرمان الباحث عن فوز رابع توالياً (أ.ف.ب)

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الموسمين الماضيين، رحلة حذرة إلى أرض فياريال الإسباني، الثلاثاء، باحثاً عن تحقيق فوزه الرابع توالياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعيش فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أفضل أيامه قارياً؛ حيث توج باللقب مرتين توالياً، ومحلياً؛ حيث يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن ليل بعد فوزه الساحق الجمعة على مضيفه لوهافر 5-1 بفضل ثلاثية وتمريرتين حاسمتين للمغربي أشرف حكيمي.

وقال إنريكي عن الظهير المغربي: «إنه مهاجم عندما تكون الكرة بحوزتنا. لديه الحرية للقيام بذلك عندما نكون في وضع الاستحواذ، ولكنه ملزم بالدفاع عندما لا تكون الكرة بحوزتنا».

ولم يُهزم سان جيرمان في آخر 13 مباراة له ضمن المسابقة القارية الرئيسية (9 انتصارات و4 تعادلات)، معادلاً الرقم القياسي للنادي الذي تحقق بين موسمي 2012-2013 و2013-2014.

في المقابل، يعيش فياريال الذي يخوض أول مواجهة قارية ضد سان جيرمان، فترة متقلبة في الدوري الإسباني وضعته في المركز الثامن بعيداً عن مراكز الصدارة، كما حقق بداية عادية في دوري الأبطال مع فوز وخسارتين.

وتبرز الثلاثاء مواجهة أتلتيكو مدريد المنافس بقوة على صدارة الدوري الإسباني، مع الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بعد فوز سابع توالياً في «الليغا»، مع بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني.

وبعد بداية قوية بخماسية نظيفة أمام بودو غليمت النرويجي، تعادل الفريق البافاري مرتين مع فيكينغ النرويجي 3-3 وآرسنال بطل إنجلترا 2-2. ولم يخسر بايرن ميونيخ في آخر 3 مباريات جمعته بـ«لوس روخيبلانكوس». وأسفرت أحدث المواجهات بين الفريقين في دور المجموعات لموسم 2020-2021 عن فوز بايرن 4-0 في ميونيخ وتعادل 1-1 في مدريد. وبصورة عامة، حقق النادي البافاري الفوز في 4 من أصل 8 مواجهات بينهما، ولكنه لم ينجح بعد في تحقيق أي انتصار على أتلتيكو على الأراضي الإسبانية خلال 3 محاولات سابقة.

ويعاني بايرن من الإصابات، آخرها للدولي المغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن، بعد تعرضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكر» (2-2) السبت، ما سيبعده نحو 3 أشهر عن الملاعب حسب تقارير صحافية، فضلاً عن خسارته جهود المهاجم سيرغ غنابري المصاب بفخذه الأيسر. وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، غادر الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب أيضاً وهو يمسك بركبته اليمنى. كما يتعافى جمال موسيالا والكولومبي لويس دياس من تمزقات عضلية تعرضاً لها في نهاية سبتمبر (أيلول).

وتتركز الأنظار على الإنجليزي هاري كاين، المتوج أخيراً بجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم. وسجَّل كاين (33 عاماً) في كل واحدة من آخر 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال. وإذا نجح مهاجم بايرن في هز الشباك للمباراة الحادية عشرة توالياً على ملعب «ميتروبوليتانو»، فسيعادل الرقم القياسي في البطولة الذي حققه البرتغالي كريستيانو رونالدو بين عامي 2017 و2018 مع ريال مدريد.

ومنتشياً من فوزه الساحق على ألافيس 6-1 في الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق نقطتين عن أتلتيكو و3 عن ريال مدريد الذي هزمه في «الكلاسيكو» قبل أسبوع، يتواجه برشلونة مع ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، أحد 5 أندية حققت العلامة الكاملة حتى الآن، باحثاً عن تعويض سريع لخسارته الموجعة أمام سان جيرمان 2-4.

وقال فيرمين لوبيس، أحد المسجلين في المباراة، لشبكة «موفيستار»: «كان أسبوعاً صعباً بالنسبة لنا، ولم يكن هناك مكان أفضل من (كامب نو) وأمام جماهيرنا للعودة إلى الطريق الصحيح». وأضاف عن زميليه البرازيلي رافينيا ولامين يامال اللذين تقاسما 4 أهداف: «لامين ورافينيا يصنعان الفارق، ومعهما سنحقق أشياء كبيرة».

والتقى الفريقان 4 مرات في المسابقات الأوروبية، ضمن مواجهتين بنظام الذهاب والإياب. وفاز برشلونة بنتيجة إجمالية 4-3 في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1978، بينما تُوِّج أستون فيلا بكأس السوبر الأوروبية عام 1982 بعد فوزه بنتيجة إجمالية 3-1.

وبعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد على آيك أثينا اليوناني، سعياً لفوز رابع توالياً في المسابقة القارية التي يحمل رقمها القياسي (15 لقباً).

وحقق فريق البرتغالي جوزيه مورينيو 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وأصبح يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وقال مورينيو الذي حقق فريقه 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بعد الفوز على راسينغ سانتاندر 3-0، إن «الفريق يتطور ويقدم كرة قدم جيدة، وأعتقد أنه كان ينبغي علينا تسجيل مزيد من الأهداف بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا».

من جهته، يخوض آيك أثينا المباراة بعد خسارته أمام باناثينايكوس متصدر الدوري اليوناني 0-2، علماً بأنه يحتل المركز 29 في ترتيب المجموعة الموحدة بثلاث نقاط. والتقى الفريقان 4 مرات في المسابقات الأوروبية، فحقق كل منهما فوزاً واحداً مقابل تعادلين. وفاز ريال مدريد في مواجهة الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1986 بنتيجة إجمالية 5-1، بينما انتهت مباراتا دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2003 بالتعادل 3-3 في أثينا و2-2 في مدريد.

مواضيع
الدوري الفرنسي كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الدوري الفرنسي»: ثنائية «مغربية - جزائرية» في فوز مرسيليا على تولوز

رياضة عالمية الجزائري أمين غويري يتلقى تهنئة زملائه بهدفه في مرمى تولوز (أ.ف.ب)

«الدوري الفرنسي»: ثنائية «مغربية - جزائرية» في فوز مرسيليا على تولوز

واصل مرسيليا سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري  الفرنسي لكرة  القدم، وذلك بعد فوزه على  ضيفه تولوز 2/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

«الشرق الأوسط» (مرسيليا (فرنسا))
رياضة عالمية فرحة لاعبي ليون بالفوز على أنجيه (رويترز)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: ليون وباريس إف سي ينتصران ويواصلان صراع القمة

فاز ليون على ضيفه أنجيه 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (ليون (فرنسا))
رياضة عالمية الجناح الدولي المغربي ياسين جسيم نثر سحره في فوز ستراسبورغ على أوكسير (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: المغربي جسيم يعيد ستراسبورغ إلى سكة الانتصارات

أعاد الجناح الدولي المغربي ياسين جسيم فريقه ستراسبورغ إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الكبير على ضيفه أوكسير المنقوص عددياً 5 - 1 الأحد.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ (فرنسا))
رياضة عالمية حكيمي محتفلاً بهدفه الثالث (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«هاتريك» حكيمي يكلل فوز باريس سان جيرمان الساحق على لوهافر

سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي 3 أهداف وقاد فريقه باريس سان جيرمان، حامل اللقب والمتصدر، للفوز على مضيفه لوهافر، متذيل الترتيب، بنتيجة 5-1.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية باريس سان جيرمان يسعى لمواصلة الصدارة بلقاء لوهافر (رويترز)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان لمواصلة انطلاقته... ورين يترقب الفرصة

يسعى باريس سان جيرمان، الذي استعاد صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى مواصلة تقدُّمه عندما يحلُّ ضيفاً على لوهافر، الجمعة، ضمن المرحلة الـتاسعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
TT
TT

دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بموعد وصول الفريق إلى السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» صوراً لوصول البعثة، مرفقاً بها عبارات ترحيبية قال فيها: «نحن في الرياض... كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم، شوقاً لكم ولأهلها، من دار المحبة إلى دار العز... يا هلا بالرياض وأهلها».

كانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الغموض بشأن موعد وصول بعثة شباب الأهلي، في ظل عدم رد النادي الإماراتي على اتصالات الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم، ونادي الهلال، لتحديد موعد وصول البعثة، إذ لم تكن الجهات الثلاث تملك معلومات مؤكدة بشأن موعد وصول الفريق حتى الساعة 1:39 من ظهر اليوم (الاثنين).

كانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى عدم وجود معلومات لدى الأطراف المعنية بشأن موعد وصول الفريق، في وقت اتجهت فيه المؤشرات إلى احتمالية تأجيل المباراة، قبل أن يعلن النادي الإماراتي أن بعثته في طريقها إلى الرياض عبر حسابه الرسمي.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم دوري النخبة الآسيوي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
TT
TT

«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)

تعرّض سائقا فريق ألبين، الأرجنتيني فرنكو كولابينتو والفرنسي بيار غاسلي، اللذان أنهيا سباق جائزة المكسيك الكبرى لـ«فورمولا 1»، الأحد، في المركزين الثامن والعاشر على التوالي، لعقوبتين أدّتا، في النهاية، إلى تجريدهما من النقاط.

واتهمت لجنة الحكام سائقَي الحظيرة الفرنسية البريطانية بعدم إبطاء السرعة، وفق القوانين المنصوص عليها خلال إشهار الأعلام الصفراء، عقب الحادث العنيف الذي تعرَّض له السائق الفنلندي فالتيري بوتاس (كاديلاك).

وفرضت اللجنة على كولابينتو عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته، بينما نال غاسلي عقوبة «التوقف والانطلاق»، التي تفرض على السائق دخول منطقة الصيانة والبقاء متوقفاً لمدة 10 ثوان قبل العودة مجدداً إلى الحلبة.

ونظراً لانتهاء السباق، قررت لجنة الحكام الاستعاضة عن هذه العقوبة بإضافة 30 ثانية إلى التوقيت الإجمالي للسائق الفرنسي.

وبناءً على ذلك، تراجع الأرجنتيني كولابينتو إلى المركز الخامس عشر، وغاسلي للمركز السابع عشر والأخير.

من ناحية أخرى، تلقّى أوسكار بياستري (ماكلارين) أيضاً عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بسبب اصطدامه بالسائق الإنجليزي أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، ما أجبر الأخير على الانسحاب قبل نهاية السباق.

وبذلك، تراجع السائق الأسترالي، الذي كان قد أنهى السباق في المركز السابع، إلى المركز الثالث عشر.

وقد صبّت هذه العقوبات الثلاث في مصلحة السائق الفرنسي إسحاق حجار (ريد بول)، الذي تقدَّم من المركز الثاني عشر إلى التاسع، ليحصد نقطتين في الترتيب.

وانزلقت سيارة حجار، الذي انطلق من المركز السابع، في بداية السباق، بعد اصطدامه بالسائق البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، وهو ما بدد آماله في تحقيق نتيجة جيدة.

ومع نهاية السباق، تُوّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، أصغر بطل للعالم في تاريخ الفئة الأولى باحتلاله المركز الثالث، خلف الفائز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وسائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون.

مواضيع
رياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)
TT
TT

فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)

توصل باولو فونسيكا مدرب ليون الفرنسي إلى اتفاق بشأن تولي منصب المدير الفني لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حسب تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأشار موقع «فوت ميركاتو» إلى أن فونسيكا يمثل الخيار الأول لسبورتينغ لشبونة لخلافة المدرب روبن بورجيس، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن سبورتينغ، مساء الأحد، بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع بورجيس، الذي قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 2024 - 2025، مؤكداً في بيان قدمه إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية أنه بدأ مناقشة إنهاء عقد المدرب البالغ من العمر 45 عاماً.

وجاء القرار بعد بداية غير مستقرة للفريق هذا الموسم، حيث يحتل سبورتينغ المركز الثالث في الدوري البرتغالي، بفارق تسع نقاط خلف بورتو المتصدر، وهو ما قلص حظوظه في المنافسة على اللقب.

وقرر النادي إسناد المهمة مؤقتاً إلى تياغو فيرنانديز مدرب الفريق الرديف، على أن يقود الفريق في مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني غداً الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال سبورتينغ بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع ليون بشأن شروط رحيل فونسيكا، لكن «فوت ميركاتو» ذكر أن النادي البرتغالي يثق في إمكانية إتمام الصفقة، خصوصاً أن عقد المدرب مع الفريق الفرنسي يمتد حتى عام 2027.

وكان بورجيس تولى تدريب سبورتينغ في عام 2024 خلفاً لجواو بيريرا، الذي استمر في منصبه ثماني مباريات فقط، بعدما خلف روبن أموريم الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.

ونجح بورجيس خلال موسمه الأول في قيادة سبورتينغ للتتويج بلقبي الدوري والكأس البرتغاليين، محققاً أول ثنائية محلية للنادي منذ 23 عاماً.

كما قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا ببلوغه دور الثمانية، في أفضل مشاركة له بالمسابقة، لكنه أخفق في موسمه الثاني في الدفاع عن لقب الدوري، وخسر نهائي كأس البرتغال أمام تورينسي، أحد أندية الدرجة الثانية.

مواضيع
رياضة كرة القدم البرتغال