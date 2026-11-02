زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

اعتلى الألماني ألكسندر زفيريف صدارة التصنيف العالمي، الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، اليوم (الاثنين). وأصبح زفيريف اللاعب رقم 30 فقط في تاريخ التنس الذي يعتلي صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين منذ استحداثه في عام 1973. وكان بوريس بيكر آخر لاعب تنس ألماني يتصدر التصنيف العالمي قبل 35 عاما.

وشهدت قائمة المصنفين العشرة الأوائل عدة تغييرات؛ حيث دخل الإسباني الشاب رافاييل خودار القائمة باحتلاله المركز العاشر، بينما تقدم مركزاً كل من الفرنسي آرثر فيلس، والأميركي فرنسي تيافوي، والأسترالي أليكس دي مينور.

واحتل زفيريف صدارة التصنيف برصيد 9550 نقطة وضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف، بينما تراجع الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الثاني برصيد 9450 نقطة؛ حيث أعلن نهاية موسمه في وقت سابق بسبب التعافي من الإصابة.

واحتل المركز الثالث الإسباني كارلوس ألكاراس برصيد 6100، وخلفه الأميركي بن شيلتون برصيد 4530، ثم الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 3860 نقطة. وجاء في المركز السادس الإيطالي فلافيو كوبولي برصيد 3690 نقطة، وخلفه فيلس برصيد 3525، ثم تيفاوي برصيد 3430 نقطة، ثم دي مينور برصيد 3410 نقطة، بينما احتل خودار المركز العاشر برصيد 3209 نقطة.