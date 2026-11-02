ريباكينا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

حافظت الكازاخية يلينا ريباكينا على صدارة التصنيف العالمي، الصادر اليوم الاثنين من الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييرات كبيرة، باستثناء تقدُّم كوكو غوف مركزاً واحداً لتحتل المركز الرابع، وتراجُع البولندية إيغا شفيونتيك مركزاً لتحتل المركز التاسع.

واحتلت ريباكينا صدارة التصنيف برصيد 8099 نقطة، وجاءت البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6485 نقطة، تليها الروسية ميرا أندريفا برصيد 6306 نقطة، ثم الأميركية كوكو غوف التي تقدمت من المركز الخامس إلى الرابع برصيد 5763.

واحتلت الأميركية جيسيكا بيغولا المركز الخامس برصيد 5760، ثم الأوكرانية يلينا سفيتولينا برصيد 5121 نقطة، ثم التشيكية كارولينا موتشوفا برصيد 4665 نقطة.

وتقدمت التشيكية ليندا نوسكوفا إلى المركز الثامن برصيد 4343 نقطة، بعدما استغلت تراجع شفيونتيك للمركز التاسع برصيد 4188، بينما جاءت الأوكرانية مارتا كوستيوك في المركز العاشر برصيد 3910 نقطة.