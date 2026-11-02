ميسي يقود «إنتر ميامي» لضمان مقعده في «كأس الأبطال للكونكاكاف»

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً متأخراً بعد تمريرة حاسمة، وقاد فريقه إنتر ميامي لفوز حاسم على مضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن 2-1، مُنافسه المباشر في المنطقة الشرقية، في الدوري الأميركي لكرة القدم، ليضمن مقعده في مسابقة كأس الأبطال للكونكاكاف، الموسم المقبل.

جاء هدف ميسي، المتوَّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بعد مراوغته 3 مدافعين في الدقيقة 83، وكان كافياً لحصد النقاط الثلاث، بينما أُلغي هدف عكسي سجّله زميله الجامايكي إيان فراي بعد 4 دقائق بداعي التسلل، بعد مراجعة حَكَم الفيديو المساعد «في إيه آر».

وكان النجم الأرجنتيني، البالغ 39 عاماً، قد لعب تمريرة حاسمة برأسه للمهاجم المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الذي أدرك التعادل (69)، رداً على هدف السبق من المجَريّ دانيال غازداغ مع بداية الشوط الثاني (53).

وارتقى إنتر ميامي مجدداً إلى المركز الثاني موسّعاً الفرق إلى نقطة واحدة عن نيو إنغلاند، قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم، ما يعني أن الفوز على شارلوت إف سي، الخامس، السبت، سيضمن له أفضلية الأرض حتى نهائيات المنطقة الشرقية.

كما ضَمِن هذا الفوز لميامي مقعده في كأس أبطال الكونكاكاف، العام المقبل.

وقال بيرتيرامي: «كانت مناسبة بالغة الأهمية... إنهم فريق قوي للغاية، بل صعب المراس، لذا أعتقد أنه كان جهداً جباراً».

وجرى تحديد المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية في المنطقة الشرقية، حيث تأهل كل من كولومبوس كرو الثامن، وأورلاندو سيتي التاسع، بعد خسارة نيويورك ريد بولز، صاحب المركز العاشر، أمام ناشفيل، المتصدر، بنتيجة 2-3.

وعادل ناشفيل الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم برصيد 74 نقطة، مع تبقّي مباراة واحدة.

واحتفل ناشفيل بفوزه بدرع المشجعين، الأحد، على ملعبه «جيوديس بارك ستاديوم»، حيث لم يخسر طوال الموسم، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري يحقق 15 فوزاً على أرضه.

وتحتفظ الفرق الأعلى تصنيفاً بميزة اللعب على أرضها، طوال الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.